Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів
На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування і репресивні заходи щодо п'ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проєкт рішення проголосували 68 депутатів Київради.
Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні розпочалися політичні репресії". У тексті звернення наголошується, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".
Представляючи проєкт звернення, депутат Київради від "Солідарності" Вадим Сторожук наголосив: "Київрада не буде мовчати, коли в країні почалися політичні репресії. Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка".
Водночас депутатка Київради Наталія Маслова заявила, що Київрада "у час, коли судова влада і правоохоронні органи працюють за вказівкою влади, і по факту працюють на благо Кремля, не може стояти осторонь".
Депутати Київради закликали Главу держави дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.
Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від "Європейської Солідарності", які прийшли на пленарне засідання – Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прекратить преследовать мздоимцев от бюджета Граждан Украины .
Как в Китае :
*****
С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых людей в Украине .
Танками надо было, как в Китае, на площади Тяньаньмэнь, не?
на площади случилось перед приездом Горбачева в Пекин. Свабода - свабода кричали подкупленные студенты !
Визит был о т м е н е н и Китай
за 35 лет превратился в могучего я д е р н о го монстра . В 2024 году начинает строить свою база На ЛУНЕ.
А , что Украина - за 29 ле , начиная от кравчука (вопрос).
Стала самой нищей с т р а н о й в Европе.
Была до 1998 года ТРЕТЬЕЙ страной в Европе по промышленному развитию.
https://www.facebook.com/shtabko/posts/3128731983873845?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 липня о 14:26 ·
Зараз Лева перевели на карцер Маріупольського СІЗО.
І я не знаю, за що і що з цим робити, бо і не можу нічого з цим зробити. Навіть якщо подолаю вчергове ці 800 км. бездоріжжя. Омбудсмена в країні нема. Пенітенціарної служби - нема. Є ексцентричний міністр юстиції, але він схожий на безумця, і сподівань на нього мало.
Білорус Ігор Клевко був тренером з бойових мистецтв, і, як багато інших білорусів, приїхав допомогти нам виграти цю війну. Він пішов у добробат "Донбас", де за бойову звитягу отримав псевдо "Лев", а згодом зміг вступити до лав ЗСУ. У нього, красивого й міцного тоді охоче брали інтерв'ю.
Тепер він четвертий рік під вартою за звинуваченням у замовному вбивстві мешканця Мангуша, заритого в посадці у 2014 році. Взимку 2017 року Лева вивезли з Ірпінського шпиталю, де його оперували після чергового поранення.
В тюрмі йому кілька разів ламали ніс. Він неодноразово оголошував голодування, що не викликало всенародних повстань. Щоденні побої довели Лева до того, що близько року він провів у психіатричній лікарні. Та і зараз, у суді він не схожий на колишнього харизматичного білоруса-добровольця. Він весь сивий, худий, з паличкою і з безліччю якихось, розписаних кульковою ручкою, папірців, які він раз-по-раз прикладає до скла судової "клітки". На тих папірцях, певно, написано про випадки свавілля щодо нього. Ці його спроби докричатися до світу викликають веселі посмішки у сторони обвинувачення і зневажливі усмішки судді й присяжних. Все одно нечисельній підтримці нічого не розібрати з написаного, адже підійти ближче не дасть конвой.
Ми були на суді разів десять, намагаючись взяти Лева на поруки. Щоразу безуспішно. Ми були в офісі президента і в комітеті ветеранів, де нам співчували і навіть обіцяли виїзне засідання, розібратися. Теж то все заглохло.
Ну і зараз його урабатують на карцері. А ми нічого не можемо зробити. І тому, знаєте, не особливо ображайтеся, веселі дружні столичні борці проти жорстокого свавілля, що я з вами не злилася у загальному обуренні з приводу нечуваних репресій щодо стерненка у вигляді його нічного домашнього.
Бо це все одно, шо, маючи, звиняйте, гангрену, перейматися чиряком.
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. Вбивців, що руки в крові українців, випускають, а герої війни сидять по катівням.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дотрокові.
ваньок, ти зрештою прокоментуєш фото, чи як?
Але ви заробляйте у Порошенка, а ми покищо будемо міняти Зєлю на нормального.
*****
https://censor.net/user/363104
"В стране, где никто не изобрёл айфон, ...никто не производит мерседес... В стране, где лучшие спортсмены могут быть только среди инвалидов... В стране, где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не создали ...уникальный материал или лекарство. В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а старики нормально поесть. В стране, где волонтёры и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость. В этой стране такие богатые и такие бесполезные люди во власти! Вы надеетесь жить вечно?! Вам три бутылки вина или часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка? Вам картины важнее голодных и ...оборванных солдат на передке ?! У вас на мелкие расходы в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ? Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам, дебилам, подонкам и неучам, все это иметь?!... Вы настолько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине..."
(В.Полочанинов).