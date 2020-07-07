Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування і репресивні заходи щодо п'ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проєкт рішення проголосували 68 депутатів Київради.

Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні розпочалися політичні репресії". У тексті звернення наголошується, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".

Представляючи проєкт звернення, депутат Київради від "Солідарності" Вадим Сторожук наголосив: "Київрада не буде мовчати, коли в країні почалися політичні репресії. Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка".

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Водночас депутатка Київради Наталія Маслова заявила, що Київрада "у час, коли судова влада і правоохоронні органи працюють за вказівкою влади, і по факту працюють на благо Кремля, не може стояти осторонь".

Депутати Київради закликали Главу держави дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.

Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від "Європейської Солідарності", які прийшли на пленарне засідання – Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

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