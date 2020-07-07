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Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів

Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування і репресивні заходи щодо п'ятого президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проєкт рішення проголосували 68 депутатів Київради.

Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні розпочалися політичні репресії". У тексті звернення наголошується, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".

Представляючи проєкт звернення, депутат Київради від "Солідарності" Вадим Сторожук наголосив: "Київрада не буде мовчати, коли в країні почалися політичні репресії. Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосол США в Україні Пайфер попередив Зеленського, що переслідування Порошенка заведе його на шлях Януковича

Водночас депутатка Київради Наталія Маслова заявила, що Київрада "у час, коли судова влада і правоохоронні органи працюють за вказівкою влади, і по факту працюють на благо Кремля, не може стояти осторонь".

Депутати Київради закликали Главу держави дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.

Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від "Європейської Солідарності", які прийшли на пленарне засідання – Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

Дивіться також: "Слуга народу" Верещук з використанням кремлівського фейку звинуватила Порошенка в привітанні Путіна з днем ​​Росії в 2014 році. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Київрада (795) Порошенко Петро (15181) Європейська Солідарність (1085)


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Топ коментарі
+22
Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов - Цензор.НЕТ 2785
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07.07.2020 14:11
+13
Зебил, уже в ЕС заявили что на Украину наложат санкции если посадят Пороха, может ещё и безвиз отменят
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07.07.2020 14:17
+12
Пороха не за что сажать, так что в любом случае суд окажется фарсом если его посадят
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07.07.2020 14:21
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Якщо ти "понаєхавший ніщеброд", то не патякай від імені киян. Навіть торішні маргінали вже відчули своєю шкірою хто є і що є зешмарклі.
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07.07.2020 14:34 Відповісти
Правильно -

прекратить преследовать мздоимцев от бюджета Граждан Украины .
Как в Китае :
*****

С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых людей в Украине .
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07.07.2020 14:26 Відповісти
От же ж дебил был януковощ, который разогнал студентов, в результате получил Майдан, а потом Ростов.
Танками надо было, как в Китае, на площади Тяньаньмэнь, не?
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07.07.2020 14:39 Відповісти
Все

на площади случилось перед приездом Горбачева в Пекин. Свабода - свабода кричали подкупленные студенты !

Визит был о т м е н е н и Китай

за 35 лет превратился в могучего я д е р н о го монстра . В 2024 году начинает строить свою база На ЛУНЕ.

А , что Украина - за 29 ле , начиная от кравчука (вопрос).
Стала самой нищей с т р а н о й в Европе.
Была до 1998 года ТРЕТЬЕЙ страной в Европе по промышленному развитию.

Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 1497
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07.07.2020 15:46 Відповісти
А що по кримінальних провадженнях, які фальсифікували Пєтькіни мусарня і прокурватура проти волонтерів, активістів, добровольців і майданівців у 2014 - 2019 роках?
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07.07.2020 14:30 Відповісти
А що по справі Єфремова, Шеремета...?
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07.07.2020 14:33 Відповісти
Перший хай хоч здохне, а по другому справу фальсифікують ті самі мерзотники, що призначались на посади в "органи" при Пєтьці.
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07.07.2020 15:02 Відповісти
І те, що Зеленський не переймається "бєспрєдєлом" в "органах", залишеним від шапкокрада і Пєтьки, ще вилізе йому боком.
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07.07.2020 15:04 Відповісти
Він вже робить "бєспрєдєл", але ти волієш цього не бачити.
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07.07.2020 15:06 Відповісти
Першого Зе відпустив, а зараз справу Шеремета фальсифікують люди Зе. Тобі це добре відомо, тому не флуди.
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07.07.2020 15:05 Відповісти
Депутаты Киевсовета требуют от Зеленского прекратить преследование Порошенко и общественных активистов - Цензор.НЕТ 3200
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07.07.2020 14:33 Відповісти
https://www.facebook.com/shtabko?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=-UC%2CP-y-R Тетяна Близнюк

https://www.facebook.com/shtabko/posts/3128731983873845?__cft__[0]=AZWNWDzCH-81cMOrZ_HtelDLowlGhcc-D-TkMM30RKkjgyDzN0QINUKimgPTvi7LAfgI9aPwbrn_4WNqEQT6gM_KWvPt3FnMEGlCJktYApCZIgl3RbugQIV__zRT_96zVJ8QHf6hVs3TQUyyMKFkfIrM&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 липня о 14:26 ·

Зараз Лева перевели на карцер Маріупольського СІЗО.

І я не знаю, за що і що з цим робити, бо і не можу нічого з цим зробити. Навіть якщо подолаю вчергове ці 800 км. бездоріжжя. Омбудсмена в країні нема. Пенітенціарної служби - нема. Є ексцентричний міністр юстиції, але він схожий на безумця, і сподівань на нього мало.

Білорус Ігор Клевко був тренером з бойових мистецтв, і, як багато інших білорусів, приїхав допомогти нам виграти цю війну. Він пішов у добробат "Донбас", де за бойову звитягу отримав псевдо "Лев", а згодом зміг вступити до лав ЗСУ. У нього, красивого й міцного тоді охоче брали інтерв'ю.

Тепер він четвертий рік під вартою за звинуваченням у замовному вбивстві мешканця Мангуша, заритого в посадці у 2014 році. Взимку 2017 року Лева вивезли з Ірпінського шпиталю, де його оперували після чергового поранення.

В тюрмі йому кілька разів ламали ніс. Він неодноразово оголошував голодування, що не викликало всенародних повстань. Щоденні побої довели Лева до того, що близько року він провів у психіатричній лікарні. Та і зараз, у суді він не схожий на колишнього харизматичного білоруса-добровольця. Він весь сивий, худий, з паличкою і з безліччю якихось, розписаних кульковою ручкою, папірців, які він раз-по-раз прикладає до скла судової "клітки". На тих папірцях, певно, написано про випадки свавілля щодо нього. Ці його спроби докричатися до світу викликають веселі посмішки у сторони обвинувачення і зневажливі усмішки судді й присяжних. Все одно нечисельній підтримці нічого не розібрати з написаного, адже підійти ближче не дасть конвой.

Ми були на суді разів десять, намагаючись взяти Лева на поруки. Щоразу безуспішно. Ми були в офісі президента і в комітеті ветеранів, де нам співчували і навіть обіцяли виїзне засідання, розібратися. Теж то все заглохло.

Ну і зараз його урабатують на карцері. А ми нічого не можемо зробити. І тому, знаєте, не особливо ображайтеся, веселі дружні столичні борці проти жорстокого свавілля, що я з вами не злилася у загальному обуренні з приводу нечуваних репресій щодо стерненка у вигляді його нічного домашнього.

Бо це все одно, шо, маючи, звиняйте, гангрену, перейматися чиряком.
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07.07.2020 14:59 Відповісти
Тобто ти сам не читав цю статтю, де гарно і поганий Аваков та твій Зе на нього плюнув. Ти явно ботяра.
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07.07.2020 15:03 Відповісти
Ботяри - це істоти без імен. Типу тебе.
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07.07.2020 15:05 Відповісти
Тобто цю статтю ти не читав. Прощавай.
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07.07.2020 15:07 Відповісти
І це все тому, що війна не названа війною. Хлопця засудили за законами мирного часу. Були б військові дії, то незумисне вбивство цивільного не було б злочином взагалі. А, якщо цей цивільний проявляв ознаки нелояльності до урядових військ, то і взагалі комбатанту була б якась віддяка грошова, що ворожий елемент був ліквідований.
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів. Вбивців, що руки в крові українців, випускають, а герої війни сидять по катівням.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дотрокові.
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07.07.2020 15:14 Відповісти
Суд буде тільки після зміни влади на демократичну та призначення незалежних суддів. Зараз завдяки вашому вибору чесний суд є неможливим.
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07.07.2020 15:23 Відповісти
Тобто в 2017му, коли хлопця було ув'язнено, суду теж заважав мій вибір? А не російський шпигун і мародер Порошенко?
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07.07.2020 18:44 Відповісти
Он и при попареднике не был честным, но судил. Подавайте в суд на Зе за политическое преследование, а мы посмотрим у кого сильнее аргументы и факты: у защиты или обвинения.
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08.07.2020 08:23 Відповісти
а до влади привести оце?
Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 9687

ваньок, ти зрештою прокоментуєш фото, чи як?
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07.07.2020 15:24 Відповісти
Лахта, в каком году по плану реформ должны были быть реформированы низовые звенья судов?
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Где вас таких только тупорылых берут? Бот из тебя, как из дерьма пуля
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07.07.2020 14:53 Відповісти
І дійсно - товчуть воду у ступі: то впіймають, то відпустять... Вже садили б та людина б знала, що строк з кожним днем стає меньшим. А так і не сидить, і не спить спокійно. Знущання якесь над людиною
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07.07.2020 15:02 Відповісти
Так само було і з Юлею, коли янук посадив її не за те, що вона зробила.
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07.07.2020 15:08 Відповісти
А за що треба було Юлю садити? Кляті підбори? Коса?))
Але ви заробляйте у Порошенка, а ми покищо будемо міняти Зєлю на нормального.
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07.07.2020 18:49 Відповісти
https://censor.net/user/98956,

Депутати Київради вимагають від Зеленського припинити переслідування Порошенка і громадських активістів - Цензор.НЕТ 1962
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07.07.2020 15:11 Відповісти
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07.07.2020 20:20 Відповісти
Кому интересно что требуют порохоботы для свого проворовавшегося сЦаря
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07.07.2020 15:15 Відповісти
уже много кто требует, и по старой доброй украинской традиции, как только выкопают картошку и уберут буряк все на майдан, провожать зелю на пенсию)))
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07.07.2020 15:19 Відповісти
на пенсию не надо....отправить к Янеку
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07.07.2020 18:05 Відповісти
Следующее обращение будет очевидно от "Спортлото"? .... думаю у пепы и там есть свои ребята ..
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07.07.2020 15:22 Відповісти
92% виборцив голосовали, чтобы воров отправить на нары, не зависимо от фамилии, и сейчас шоколадный суд скажет свое слово, мало того, шоколад должен еще ответить за имитацию и саботаж реформ, кроме того этот краснобай должен ответить за предательство интересов Украины (один из эпизодов, сдача двух телеканалов мертвечуку), и еще много чего.
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07.07.2020 16:09 Відповісти
Горсовет, обращаясь к Президенту, игнорирует то, что юридически в Украине не президентская форма правления, продолжая навязывать мысль, высказанную в Раде, лидерами двух оппозиционных фракций - " за все в стране ответственный Зеленский",а они, дескать, ни за что не отвечают, голосуя за представленных им кандидатур в парламентско - президентской стране. Поддержка политических шулер - энтузиастов, подрывающих авторитет центральной власти, превращает Совет в коллективного агента внешнего врага.
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07.07.2020 18:18 Відповісти
https://censor.net/resonance/3204954/land_cruiser_za_700_jaguar_xj_za_1800_kotedj_u_bukovel_za_14_tis_ta_privatn_beregi_rchok_scho
*****

https://censor.net/user/363104

"В стране, где никто не изобрёл айфон, ...никто не производит мерседес... В стране, где лучшие спортсмены могут быть только среди инвалидов... В стране, где за 25 лет не сняли не один мировой шедевр, не создали ...уникальный материал или лекарство. В стране , где 90% молодёжи мечтает эмигрировать, а старики нормально поесть. В стране, где волонтёры и добровольцы рискуя жизнью сохранили независимость. В этой стране такие богатые и такие бесполезные люди во власти! Вы надеетесь жить вечно?! Вам три бутылки вина или часы кажутся важнее школьного стадиона или жизни онкобольного ребёнка? Вам картины важнее голодных и ...оборванных солдат на передке ?! У вас на мелкие расходы в тумбочке пенсия работяги за 200 лет ? Так вы заботитесь о своём народе который позволил вам, дебилам, подонкам и неучам, все это иметь?!... Вы настолько ничтожны, что вас даже трудно ненавидеть, вас презирают все нормальные люди , которые все ещё есть в Украине..."

(В.Полочанинов).
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08.07.2020 09:09 Відповісти
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