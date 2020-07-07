Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк
У червні міжнародні резерви України зросли більш ніж на 3 млрд доларів і становлять 28,5 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ.
Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам'ятати ще восени 2012 року. Головними чинниками зростання резервів минулого місяця стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів - МВФ і Євросоюзу, а також придбання валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили в регуляторі.
Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. У НБУ зазначили, що це є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.
Топ коментарі
+8 вау
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Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
Большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет. Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет. Потому "государственные люди" - без доступа к государственным секретам.
Например, как получить доступ министру экономики Петрашко появившегося неизвестно откуда с нулевой декларацией и женой гражданкой РФ ?
"Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." Командующий Объединенных сил ВСУ Наев. Отсутствие в списке Зеленского очень характерно. У Зеленского НЕТ допуска к секретным документам.
Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
Можна почати з 108 тисяч гривень на Єдиному Казначейському Рахунку. Офігенно?
Порошенко залишив Зеленському 130 млрд гривень.
Як зараз, через рік? Кажуть, що узеленські- коломойські, останні 10 млрд, ще не встигли розікрасти.
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKR:GEO:MDA:ROUOL&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false
Після анексії крима, захоплення донбасу, в 2014 році, в 2015 почалося зростання, яке тривало до кінця президентіької каденції Порошенка?
Що там з 2019- 20?
Только в 2019 г. ЗВР Украины вышли на уровень начала 2013 года, а сейчас уже его превысили. Это очень хорошая новость, гарантия стабильности курса гривны.
Зебилы- гордитесь: Нацбанк, покупая у лохов доллары за напечатанные гривны, "наполняет" золото-валютные резервы страны. Так же, как взятые под % средства МВФ и ЕС.
Об этом со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/privatbank-prohrav-kolomoyskomu-v-apelyatsi-ne-mozhe-zabrati-247-azs-yaki-peredav-u-lizinh Finbalance сообщает https://biz.censor.net/.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами "Приватбанка", заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).
Задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.Источник: https://biz.censor.net/n3206544
Поповнює валютні резерви України, коли в планах коломойськго банкротство, дефолт, дешева скупка і перепродаж України і насЕЛЕНІя кацапам, як з фуйлом і домовлялись. А цей Смолій робив Україну стабільнішою і багатшою.
Правильно Зеленський його звільнив