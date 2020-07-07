Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк

У червні міжнародні резерви України зросли більш ніж на 3 млрд доларів і становлять 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ.

Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам'ятати ще восени 2012 року. Головними чинниками зростання резервів минулого місяця стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів - МВФ і Євросоюзу, а також придбання валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили в регуляторі.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. У НБУ зазначили, що це є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

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