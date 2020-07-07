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Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк

Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк

У червні міжнародні резерви України зросли більш ніж на 3 млрд доларів і становлять 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ.

Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам'ятати ще восени 2012 року. Головними чинниками зростання резервів минулого місяця стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів - МВФ і Євросоюзу, а також придбання валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили в регуляторі.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяця майбутнього імпорту. У НБУ зазначили, що це є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

Також читайте: Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося

Автор: 

валютний резерв (210) МВФ (3073) НБУ (10405)


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Топ коментарі
+8
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 668
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07.07.2020 14:23
+6
3 млрд от мвф
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07.07.2020 14:18
+4
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
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07.07.2020 14:18
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Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк

Ура. Это греет каждого украинца, когда он заходит в магазин и видит цены.
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07.07.2020 14:18 Відповісти
3 млрд от мвф
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07.07.2020 14:18 Відповісти
07.07.2020 г.
Большая часть кадрового состава Кабмина, ОПУ, СНБО допуска к секретным документам не имеет. Дело в том, что существует специальная процедура предварительного согласования на допуск к секретным документам. Она предусматривает достаточно мягкий, но все же мониторинг соискателей спецслужбами и Департаментом охраны государственной тайны и лицензирования СБУ . Понятно, что могут всплыть факты весьма интересные - двойное\тройное (!) гражданство, не декларированная собственность, родственные связи в ненужных местах и тому подобное. Департамент покрытие таких фактов брать на себя не будет. Потому "государственные люди" - без доступа к государственным секретам.

Например, как получить доступ министру экономики Петрашко появившегося неизвестно откуда с нулевой декларацией и женой гражданкой РФ ?
"Сведения о Вооруженных силах РФ сейчас получают министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба и я как командующий ООС." Командующий Объединенных сил ВСУ Наев. Отсутствие в списке Зеленского очень характерно. У Зеленского НЕТ допуска к секретным документам.

Зеленский, Ермак, Тимошенко проводят серии встреч с различными формальными и не формальными группами депутатов внутри фракции "Слуга народа". Один из вопросов обсуждения - материальное обеспечение фракции и возобновление "премиальных выплат" прекращенных в апреле 2020 года.
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07.07.2020 14:21 Відповісти
В последний раз такой объем резервов украинцы могут помнить еще осенью 2012 года. То есть клятый Порох во время войны и огромного экономического кризиса не только не уменьшил международные резервы Украины, а ещё и наращивал
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07.07.2020 14:23 Відповісти
та вообще.. как он посмел так зебилов опустить))
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 5137
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07.07.2020 14:26 Відповісти
Намалюй. Скільки янукович залилишив українцям в кінці 2013?
Можна почати з 108 тисяч гривень на Єдиному Казначейському Рахунку. Офігенно?
Порошенко залишив Зеленському 130 млрд гривень.
Як зараз, через рік? Кажуть, що узеленські- коломойські, останні 10 млрд, ще не встигли розікрасти.
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07.07.2020 15:45 Відповісти
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKROL:MDA:ROU:GEO&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false Міжнародні резерви України в червні зросли на більш ніж 3 мільярди доларів, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9103
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:UKR:BLR:SYR&hl=en&dl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:UKR:GEO:MDA:ROUOL&ifdim=world&hl=en_US&dl=en&ind=false
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07.07.2020 16:15 Відповісти
Ну і ..?
Після анексії крима, захоплення донбасу, в 2014 році, в 2015 почалося зростання, яке тривало до кінця президентіької каденції Порошенка?
Що там з 2019- 20?
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07.07.2020 16:28 Відповісти
Если Порох был так крут, почему он так позорно слил все выборы ?
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07.07.2020 14:52 Відповісти
Тому що проти Порошенка разом працювали ботоферми Фьодорова та Прігожіна.
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07.07.2020 15:10 Відповісти
Тому, що як і після нищівно-переможного правління папєрєднього солодкого Кума Цієї Нації, "справжніх українців залишилося дуже мало", а навкруги самі лиш зрадники, реваншисти та вороги.
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07.07.2020 15:30 Відповісти
Наоборот, как раз Порошенко с Гонтаревой ЗВР и разворовали. В 2015 году ЗВР были минимальными за всю историю, всего 5,6 млрд. гривен. Именно из-за этого и рухнул курс в 2014-2015 г.., воровали ЗВР через "рефинансирование" банков, которые сразу же ликвидировали. https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Только в 2019 г. ЗВР Украины вышли на уровень начала 2013 года, а сейчас уже его превысили. Это очень хорошая новость, гарантия стабильности курса гривны.
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07.07.2020 15:06 Відповісти
А не Янукович стирив бабки?-Плюс,курс підтримувався на російських кредитах.
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07.07.2020 15:12 Відповісти
так одни ребята решили сделать международные цены на ресурсы, но естественно и цены будут такие, а про зарплаты никто не говорил
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07.07.2020 14:26 Відповісти
"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 4702
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07.07.2020 14:20 Відповісти
"Главными факторами роста резервов в прошлом месяце стало получение официального финансирования от наших международных партнеров - МВФ и Евросоюза, а также покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке".

Зебилы- гордитесь: Нацбанк, покупая у лохов доллары за напечатанные гривны, "наполняет" золото-валютные резервы страны. Так же, как взятые под % средства МВФ и ЕС.
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07.07.2020 14:20 Відповісти
фартова вовина бабуля:еверный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Приватбанка" и оставил без изменений предыдущее судебное решение, которой было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с "приватовцами "и в рамках обеспечения их иска запрещено банку употреблять любые действия по возврату 247 АЗС, переданных банком в лизинг.
Об этом со ссылкой на http://finbalance.com.ua/news/privatbank-prohrav-kolomoyskomu-v-apelyatsi-ne-mozhe-zabrati-247-azs-yaki-peredav-u-lizinh Finbalance сообщает https://biz.censor.net/.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами "Приватбанка", заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от "Приватбанка" 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали АЗС в аренду 38 компаниям (которые являются истцами в упомянутом деле).
Задолженность компаний-лизингополучателей перед "Приватбанком" превышает 2 млрд грн, а банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврата объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.Источник: https://biz.censor.net/n3206544
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07.07.2020 14:22 Відповісти
це той самий випадок, коли "лізінг" переходить у "сосалінг".. А бородата бабуся потирає загребущі ручки
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07.07.2020 14:30 Відповісти
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 668
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07.07.2020 14:23 Відповісти
Шото ступор у соеголовых))))
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07.07.2020 14:24 Відповісти
зебил, ты даже не поняло что это были деньги от мвф - полученные еще при Смолие
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07.07.2020 14:27 Відповісти
То не «зе-біл», а кондовий кацап, хоча...какая разніца?
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07.07.2020 14:32 Відповісти
напомним зомбированным ватникам:
Международные резервы Украины в июне выросли на более чем 3 миллиарда долларов, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 2626
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07.07.2020 14:29 Відповісти
Тільки валютний резерв 28, 5 млрд ДОЛАРІВ, а не гривень.
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07.07.2020 15:47 Відповісти
Під виплачені МФ доляри надрукували гривні-це вся фінансова політика нової влади.
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07.07.2020 14:31 Відповісти
щось не зрозуміло: коли отримали транш, то оголосили, що він зразу піде на витрати, що пов'язані з боротьбою з ковід, на доплати лікарям і т ін., тобто у стабфонд він не потрапляє. Звідки тоді цифри про збільшення резервів, якщо транш фактично "проїли"?
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07.07.2020 14:34 Відповісти
Бардак, Треба Петра повертати взад 😂
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07.07.2020 15:11 Відповісти
Ви такі прикольні. Мізків немає. Радієте
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07.07.2020 15:53 Відповісти
Правильно Смолія прибрали.
Поповнює валютні резерви України, коли в планах коломойськго банкротство, дефолт, дешева скупка і перепродаж України і насЕЛЕНІя кацапам, як з фуйлом і домовлялись. А цей Смолій робив Україну стабільнішою і багатшою.
Правильно Зеленський його звільнив
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07.07.2020 15:51 Відповісти
 
 