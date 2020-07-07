В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО
Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Там подтвердили, что в отношении Сафронова возбуждено уголовное дело о госизмене и проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Других подробностей в спецслужбе не раскрыли.
Ранее в "Роскосмосе" подтвердили, что советник Дмитрия Рогозина задержан по обвинению в госизмене, но подчеркнули, что это не связано с его работой в госкорпорации.
Информированный источник "Интерфакса" связал задержание Сафронова с его журналистской деятельностью. Советником главы "Роскосмоса" он стал в мае 2020 года, до этого он год проработал в "Ведомостях", перед этим долгое время работал в "Коммерсанте" и специализировался на военно-техническом сотрудничестве и космических проектах.
Другой источник агентства полагает, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".
Гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин отметил, что перед задержанием бывшего сотрудника газеты никаких следственных действий в "Коммерсанте" не проводилось и правоохранительные органы работой Сафронова в издании не интересовались. Журналист был уволен из "Коммерсанта" 20 мая 2019 года.
"русские ракеты не летают...."
В июне 2019 года ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6503307 сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, https://www.svoboda.org/a/29981564.html обращало внимание издание The Bell. - https://www.svoboda.org/a/30711379.html
- Игорь Костенко, 22-летний украинский журналист из газеты Sportanalytic, студент, редактор украинской Википедии. Убит снайпером на Евромайдане.\
- Василий Сергиенко, редактор Корсунь-Шевченковской районной газеты «Надросся», активист ВО «Свобода». Похищен и убит неизвестными
-Андреа Роккелли (итал. Andrea Rocchelli; 27 сентября 1983 года, Павия, Италия - 24 мая 2014 года, близ Славянска, Украина) - фотожурналист, член группы независимых фоторепортеров Cesuralab.
- Сергей Долгов, главный редактор мариупольской газеты «Хочу в СССР». 18 июня был похищен в Мариуполе вооруженными людьми, предположительно военнослужащими батальона «Днепр-1». Тело убитого журналиста, со следами пыток, было найдено 13 июля в лесопарковой зоне под Днепропетровском
-Ольга Мороз, главный редактор газеты «Нетишинский вестник». Убита в собственном доме
- Павел Шеремет, российский, белорусский и украинский тележурналист; погиб в результате взрыва автомобиля
- Екатерина Гандзюк, политический и общественный деятель, блогер, писала о коррупции местной власти[24]. 1 августа 2018 года около 8:30 неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой
Потерпевшие сотрудники газеты, а также аффилированные лица:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Эстемирова (убита в 2009 году) - сотрудничала с «Новой газетой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-103 [103] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анастасия Бабурова (убита в 2009 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-104 [104] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станислав Маркелов (убит в 2009 году) - вёл некоторые дела Новой газеты, такие как дело об убийстве Игоря Домниковаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-105 [105] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анна Политковская (убита в 2006 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-106 [106] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Щекочихин (умер от аллергического шока в 2003 году, однако есть версия, что он был отравлен)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-107 [107] .Заместитель главного редактора газеты Юрий Щекочихин, член «Общественной комиссии по расследованию обстоятельств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(1999) взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года», скоропостижно скончался от сильнейшего аллергического шока в июле 2003 года. Ответственный секретарь «общественной комиссии» правозащитник Лев Левинсон заявил, что не связывает смерть Ю. Щекочихина с его работой в этой комиссииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-levinson-108 [108] . Его коллеги считают, что имело место целенаправленное отравление (убийство). Незадолго до этого Щекочихин вёл журналистское расследование «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE Мебельного дела » и получал угрозы по телефону.Сергей Золовкин (пережил покушение в 2002 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-109 [109] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Попков (убит в 2001 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-110 [110] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Лурье (пережил покушение в 2000 году, впоследствии выздоровел и вернулся в журналистику)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-111 [111] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Игорь Домников (пережил покушение в 2000 году, впоследствии скончался в больнице)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-112 [112] .
Сотрудники газеты получали неоднократные анонимные угрозы в свой адресhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-pismo-113 [113] .16 февраля 2006 года на специального корреспондента газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Елену Милашину было совершено нападение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD Беслане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-pismo-113 [113] .24 ноября 2006 года двое ведущих журналистов газеты получили анонимные угрозы убийством в связи с расследованием проблем на Северном Кавказе и расследованием убийства Анны Политковскойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-114 [114] .22 декабря 2006 спецкор Елена Милашина и редактор сайта http://pravdabeslana.ru/ Правда Беслана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марина Литвинович получили анонимные угрозы в связи с критикой парламентской комиссии Торшина по расследованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5 теракта в Беслане
*****
Фарисеи !
Вы лучше о своих думайте ...