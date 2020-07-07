УКР
В РФ задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова: обвиняют в шпионаже для НАТО

В РФ задержали советника гендиректора

Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Там подтвердили, что в отношении Сафронова возбуждено уголовное дело о госизмене и проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Других подробностей в спецслужбе не раскрыли.

Ранее в "Роскосмосе" подтвердили, что советник Дмитрия Рогозина задержан по обвинению в госизмене, но подчеркнули, что это не связано с его работой в госкорпорации.

Информированный источник "Интерфакса" связал задержание Сафронова с его журналистской деятельностью. Советником главы "Роскосмоса" он стал в мае 2020 года, до этого он год проработал в "Ведомостях", перед этим долгое время работал в "Коммерсанте" и специализировался на военно-техническом сотрудничестве и космических проектах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор российского научного института космического приборостроения сбежал из страны

Другой источник агентства полагает, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

Гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин отметил, что перед задержанием бывшего сотрудника газеты никаких следственных действий в "Коммерсанте" не проводилось и правоохранительные органы работой Сафронова в издании не интересовались. Журналист был уволен из "Коммерсанта" 20 мая 2019 года.

+11
07.07.2020 14:31 Відповісти
+6
Вот же падлы, теперь НАТО знает как и чем можно залепить дырку в ракете, если ты случайно по пьяни просверлил ее, хотя якутский скульптор пока что не предал скрепляндию, но вполне может ведь гад. А самое страшное, похитили секрет мощей, и теперь будут летать безаварийно. А если еще иконками облепят ракеты свои то они и твердь небесную смогут пробить. Везде рассиюшке НАТА злобная эта подгадит
07.07.2020 14:33 Відповісти
+6
передавал секретные сведения Илону Маску о строительстве батута.
07.07.2020 14:50 Відповісти
Ага. Якщо не можеш пояснити, чого твоя аерокосмічна промисловість в дупі, а стратегічного противника ні, шукай шпійона.
07.07.2020 14:30 Відповісти
он выдал главный секрет роскосмоса:

"русские ракеты не летают...."
07.07.2020 15:13 Відповісти
07.07.2020 14:31 Відповісти
пытался выдать состав святой воды?
07.07.2020 14:32 Відповісти
Вот же падлы, теперь НАТО знает как и чем можно залепить дырку в ракете, если ты случайно по пьяни просверлил ее, хотя якутский скульптор пока что не предал скрепляндию, но вполне может ведь гад. А самое страшное, похитили секрет мощей, и теперь будут летать безаварийно. А если еще иконками облепят ракеты свои то они и твердь небесную смогут пробить. Везде рассиюшке НАТА злобная эта подгадит
07.07.2020 14:33 Відповісти
07.07.2020 15:17 Відповісти
Зачем нам знать что происходит в Путиностане? Там постоянно кого-то сажают по липовым делам.
07.07.2020 14:36 Відповісти
30-летний Сафронов - бывший специальный корреспондент "Коммерсанта", сын погибшего в 2007 году военного обозревателя газеты Ивана Сафронова. В мае 2019 года Сафронов-младший был уволен из "Коммерсанта" после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.

В июне 2019 года ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6503307 сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, https://www.svoboda.org/a/29981564.html обращало внимание издание The Bell. - https://www.svoboda.org/a/30711379.html
07.07.2020 14:37 Відповісти
Типичная Россия. Ничего не меняется уже которое десятилетие.
07.07.2020 14:38 Відповісти
Наши журналисты, которые мечтают о Россиюшке пусть мотают себе на зуб. В России вы будете в подвалах и тюрьмах сидеть за свой длинный язык.
07.07.2020 14:39 Відповісти
Это убитые в Украине, всего более 20 человек

- Игорь Костенко, 22-летний украинский журналист из газеты Sportanalytic, студент, редактор украинской Википедии. Убит снайпером на Евромайдане.\
- Василий Сергиенко, редактор Корсунь-Шевченковской районной газеты «Надросся», активист ВО «Свобода». Похищен и убит неизвестными
-Андреа Роккелли (итал. Andrea Rocchelli; 27 сентября 1983 года, Павия, Италия - 24 мая 2014 года, близ Славянска, Украина) - фотожурналист, член группы независимых фоторепортеров Cesuralab.
- Сергей Долгов, главный редактор мариупольской газеты «Хочу в СССР». 18 июня был похищен в Мариуполе вооруженными людьми, предположительно военнослужащими батальона «Днепр-1». Тело убитого журналиста, со следами пыток, было найдено 13 июля в лесопарковой зоне под Днепропетровском
-Ольга Мороз, главный редактор газеты «Нетишинский вестник». Убита в собственном доме
- Павел Шеремет, российский, белорусский и украинский тележурналист; погиб в результате взрыва автомобиля
- Екатерина Гандзюк, политический и общественный деятель, блогер, писала о коррупции местной власти[24]. 1 августа 2018 года около 8:30 неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой
07.07.2020 18:06 Відповісти
Я не спорю, что у нас бандитизм. Но нам до России далеко.
07.07.2020 18:07 Відповісти
далеко в плане, что журналистов в Раше не убивают.
07.07.2020 18:18 Відповісти
Не убивают? Погугли Новая газета убитые журналисты. И это всеросийский уровень. Вот у этого Сафонова отца выбросили из окна когда он писал статью какую-то. Я даже там тебе цитату. И это одна газета:

Потерпевшие сотрудники газеты, а также аффилированные лица:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A5%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Эстемирова (убита в 2009 году) - сотрудничала с «Новой газетой»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-103 [103] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анастасия Бабурова (убита в 2009 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-104 [104] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Станислав Маркелов (убит в 2009 году) - вёл некоторые дела Новой газеты, такие как дело об убийстве Игоря Домниковаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-105 [105] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анна Политковская (убита в 2006 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-106 [106] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Щекочихин (умер от аллергического шока в 2003 году, однако есть версия, что он был отравлен)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-107 [107] .Заместитель главного редактора газеты Юрий Щекочихин, член «Общественной комиссии по расследованию обстоятельств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(1999) взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года», скоропостижно скончался от сильнейшего аллергического шока в июле 2003 года. Ответственный секретарь «общественной комиссии» правозащитник Лев Левинсон заявил, что не связывает смерть Ю. Щекочихина с его работой в этой комиссииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-levinson-108 [108] . Его коллеги считают, что имело место целенаправленное отравление (убийство). Незадолго до этого Щекочихин вёл журналистское расследование «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE Мебельного дела » и получал угрозы по телефону.Сергей Золовкин (пережил покушение в 2002 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-109 [109] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Попков (убит в 2001 году)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-110 [110] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Лурье (пережил покушение в 2000 году, впоследствии выздоровел и вернулся в журналистику)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-111 [111] .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Игорь Домников (пережил покушение в 2000 году, впоследствии скончался в больнице)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-112 [112] .
Сотрудники газеты получали неоднократные анонимные угрозы в свой адресhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-pismo-113 [113] .16 февраля 2006 года на специального корреспондента газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Елену Милашину было совершено нападение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD Беслане https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-pismo-113 [113] .24 ноября 2006 года двое ведущих журналистов газеты получили анонимные угрозы убийством в связи с расследованием проблем на Северном Кавказе и расследованием убийства Анны Политковскойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0#cite_note-114 [114] .22 декабря 2006 спецкор Елена Милашина и редактор сайта http://pravdabeslana.ru/ Правда Беслана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марина Литвинович получили анонимные угрозы в связи с критикой парламентской комиссии Торшина по расследованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5 теракта в Беслане
07.07.2020 19:17 Відповісти
На днях расстреляли дисседента в Австрии. Страна, которая посылает убийц за границу постоянно не убивает у себя на родине? Это каким же наивным надо быть
показати весь коментар
07.07.2020 19:28 Відповісти
Ну если инфа о продаже Су - 35 Египту была закрытой, а из за его статьи сделка сорвалась - так это однозначно подсудное дело.
07.07.2020 14:43 Відповісти
Цікава закрита угода, про яку знає журналіст, треба ще песика типографського закрити.
07.07.2020 15:29 Відповісти
07.07.2020 14:37 Відповісти
Можно еще Турцию упомянуть, где Эрдоган устраивал целые чистки и сажал тысячами.
07.07.2020 14:37 Відповісти
Да какой там уже роскосмос? Шо там за секреты? Как батут ппосле рогозина латать?
07.07.2020 14:39 Відповісти
Кстати, вчера новость ведь прошла что задержали какого-то украинского футболиста в Москве за гостайну. Так что обычное дело для России. Шпиономания.
07.07.2020 14:40 Відповісти
https://censor.net/news/3206518/podpolkovnika_sbu_podozrevaemogo_v_vymogatelstve_250_tys_vzyali_pod_straju_s_alternativoyi_
*****

Фарисеи !
Вы лучше о своих думайте ...
07.07.2020 14:41 Відповісти
та шо ж вы так палитесь сегодня? сначала лео лео признался, что работает в Ольгино, теперь ты.
07.07.2020 14:52 Відповісти
передавал секретные сведения Илону Маску о строительстве батута.
07.07.2020 14:50 Відповісти
07.07.2020 14:56 Відповісти
Рад за маразм, в очередной раз накрывший это недогосударство и также рад за сафронова в отдельном порядке! В правильном направлении движетесь: кругом враги!
07.07.2020 14:57 Відповісти
трудно теперь будет Илону-то Маску без разработок рос-ПростииГосподи-космоса
07.07.2020 14:59 Відповісти
Какие секреты от НАТО могут быть у рукожопых,запускающих ракеты 50 летней давности?
07.07.2020 15:02 Відповісти
что ракеты не 50-ти летней давности а 52-х летней давности.
07.07.2020 15:11 Відповісти
Викрав та передав Маску креслення батута Сєчина (чи хто в них там космосом керує?)?
07.07.2020 15:12 Відповісти
Блин уже в новостях. А говорил же, Иван, не кури прилуки на работе. .... Спалили.....
07.07.2020 15:32 Відповісти
07.07.2020 16:52 Відповісти
 
 