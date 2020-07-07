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Представництво Зеленського в Криму засудило масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому півострові

Представництво Зеленського в Криму засудило масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому півострові

Представництво президента України в Криму заявило, що засуджує масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому півострові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації щодо переслідування громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострова", - повідомили в представництві.

У відомстві підкреслюють, що такі дії є продовженням політики Російської Федерації щодо створення атмосфери страху на півострові і переслідування кожного громадянина з активною громадянською позицією.

"Серед затриманих - громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі і т.д. Прізвища тих, хто був затриманий сьогодні: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'яном Алім, Хайретдінов Сейран, Сізіков Олександр, Бектеміров Вадим", - зазначається в повідомленні.

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Автор: 

затримання (4343) Зеленський Володимир (23978) Крим (14176) обшук (1974) представництво (79)


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Топ коментарі
+9
Зеленський відкрив власне представництво в Криму?
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07.07.2020 14:34
+5
Вже нудить від того прізвиша зеленського.
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07.07.2020 14:38
+2
БЛТЬ............ янепонел......... тое сть представительство не Украины а некой персоны ???????
Представительство Зеленского в Крыму....... это шо за госструтура такая ???????????????
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07.07.2020 14:40
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Зеленський відкрив власне представництво в Криму?
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07.07.2020 14:34 Відповісти
Вже нудить від того прізвиша зеленського.
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07.07.2020 14:38 Відповісти
Имя Сестра и адрес нашего представительства в АРК.
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07.07.2020 14:38 Відповісти
БЛТЬ............ янепонел......... тое сть представительство не Украины а некой персоны ???????
Представительство Зеленского в Крыму....... это шо за госструтура такая ???????????????
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07.07.2020 14:40 Відповісти
Це посада - представник президента в АРК.
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07.07.2020 14:40 Відповісти
А як там нерухомість зеленського в окупованому Криму? Може, пора йому її продавати в знак протесту проти свавілля *****?
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07.07.2020 14:48 Відповісти
зесрань вообще поехал...представительство имени себя забацал
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07.07.2020 14:53 Відповісти
Представительство зеленского??? Это секта какая-то??
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07.07.2020 14:55 Відповісти
На Цензоре завёлся "мастер заголовка"...
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07.07.2020 15:05 Відповісти
Колись карликовий клоун заявив атовцю, що він не лох. І дійсно лоханулася уся Україна утримуючи сепара який уже мріє про наступний термін, якщо до завершення першого повністю не положе неньку в ноги ху@лу.
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07.07.2020 16:35 Відповісти
 
 