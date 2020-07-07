Представництво Зеленського в Криму засудило масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому півострові

Представництво президента України в Криму заявило, що засуджує масові обшуки і затримання кримських татар на окупованому півострові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації щодо переслідування громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострова", - повідомили в представництві.

У відомстві підкреслюють, що такі дії є продовженням політики Російської Федерації щодо створення атмосфери страху на півострові і переслідування кожного громадянина з активною громадянською позицією.

"Серед затриманих - громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі і т.д. Прізвища тих, хто був затриманий сьогодні: Зіядінов Еміль, Ібрагімов Ісмет, Суф'яном Алім, Хайретдінов Сейран, Сізіков Олександр, Бектеміров Вадим", - зазначається в повідомленні.

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