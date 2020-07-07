УКР
Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и

Ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности, а само заболевание поддается лечению.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой.

Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.

По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила Харрис.

Читайте также: "Людям нужно проснуться. Цифры не лгут", - ВОЗ призвала страны продолжить борьбу с пандемией COVID-19

В понедельник СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.

ВОЗ (775) Китай (4822) чума (46) Монголия (44)
Топ коментарі
+24
бубочную...
показати весь коментар
07.07.2020 14:43 Відповісти
+16
еще б зеленую чуму в Украине как-то вылечить...
показати весь коментар
07.07.2020 14:41 Відповісти
+12
Не опасна и даже полезна.
показати весь коментар
07.07.2020 14:44 Відповісти
еще б зеленую чуму в Украине как-то вылечить...
показати весь коментар
07.07.2020 14:41 Відповісти
бубочную...
показати весь коментар
07.07.2020 14:43 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2020 16:18 Відповісти
Я тоже сперва прочитал как бубочная чума.
показати весь коментар
07.07.2020 16:26 Відповісти
у Казахстані торік русо туристо з'їло ховрашка - і теж за дві доби вчуміло назавжди
показати весь коментар
07.07.2020 14:41 Відповісти
Я дуже давно, ще при Союзі, жив в Казахстані і мав друзів в одній з протичумних станцій. Чума серед гризунів там була завжди. Поодинокі випадки чуми серед людей там траплялись майже щорічно. Правда, інфа про їх була тоді вкрай засекреченою, а єкстренні повідомлення відправлялись тільки в Москвабад по спецканалу і не мали ніякого розголосу.
показати весь коментар
07.07.2020 16:16 Відповісти
От вже ж уроди! Зате якийсь корона вірус вони використовують для тотального інформаційного терору і заганяють усіх в новітнє рабство інформаційної ери.
показати весь коментар
07.07.2020 14:42 Відповісти
Есть разные варианты выхода из кризиса. Раньше для этого требовались войны. Сейчас информационная лапша заменяет мировую войну - не самый худший вариант.
показати весь коментар
07.07.2020 16:45 Відповісти
COVD -19 теж був беспечний. ТАК ВОЗ?
показати весь коментар
07.07.2020 14:42 Відповісти
тыпил, а что, кто-то говорил, что Ковид-19 "легко лечится"?!!
показати весь коментар
07.07.2020 14:48 Відповісти
Про лікується я нічого не писав! Вас глючить? Ковед?
показати весь коментар
07.07.2020 14:49 Відповісти
ще і чума там розпочалась...ніби нам коронавірусу мало було
показати весь коментар
07.07.2020 14:42 Відповісти
Вы там поосторожней.
Руки мойте почаще.
показати весь коментар
07.07.2020 14:45 Відповісти
Все лікується хорошим самогоном під сальце і солоні огірочки.
До дупи ВОЗ,чуму ,ховрахів, і COVID19
показати весь коментар
07.07.2020 18:12 Відповісти
Вона не розпочиналась, вона періодично виникає. Переносять її гризуни, тому, якщо у вас немає постійного контакту з пацюками, ховрахами і таке інше - вона вам не загрожує.
показати весь коментар
07.07.2020 15:14 Відповісти
ще і чума там розпочалась...ніби нам коронавірусу мало було

Дык грипп "пандемия..." всем приелся, будут пугать чем-то другим. Ждите, СМИ нам такое наговорят, что беги и занимай место на кладбище!
Следование карантину во всех странах приведет к обнищанию населения и к увеличению смертности- широкомасштабные войны потеряют смысл.
показати весь коментар
07.07.2020 15:14 Відповісти
Ви прогавили в потоці подій новий спалах "свинячого" грипу... там же. в Китаї. ще до чуми)
показати весь коментар
07.07.2020 16:43 Відповісти
Не переживайте ... Чуму давно навчились лікувать... А карантинні заходи вже кілька століть, як відпрацьовані... Просто в світі давно не було серйозних епідемій, от люди при короновірусі, і "розслабилися"...
показати весь коментар
07.07.2020 16:01 Відповісти
Не опасна и даже полезна.
показати весь коментар
07.07.2020 14:44 Відповісти
Для КНР і ВОЗ?
показати весь коментар
07.07.2020 14:47 Відповісти
И" хорошо лечится" говорит ВОЗ-всем радоваться надо?
показати весь коментар
07.07.2020 14:47 Відповісти
китайська шапочка з бубонами - просто чума!
показати весь коментар
07.07.2020 14:47 Відповісти
Всё что из Китая легко ломается и легко лечится
показати весь коментар
07.07.2020 14:47 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2020 14:48 Відповісти
Це та сама ВОЗ яка мовчала в тряпочку по ситуацію в Китаї?

При тому що той же Тайвань голосно казав про проблему в тому числі і ВОЗ?

А потім чи не та сама ВОЗ довго не могла вирішити таке складне питання де і коли носити маски? Фахівці видно на кшталт наших продюсерів відосіків.
показати весь коментар
07.07.2020 14:53 Відповісти
Вони просто на серйозній підкормці комуняк усього світу.
показати весь коментар
07.07.2020 15:44 Відповісти
на початку пандемії ВООЗ теж казало усіляку муйню. А потім вже було запізно: і фінансування від США позбавилися, і авторитет втратили
показати весь коментар
07.07.2020 14:53 Відповісти
ВООЗ рєкомєндуєт.

Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 148
показати весь коментар
07.07.2020 14:56 Відповісти
Кремлёвский полутруп опять скрылся в подземелье? Хочет мразюка дожить до Гаагского трибунала...
показати весь коментар
07.07.2020 14:56 Відповісти
Бубочная чума едет с "рабочим" визитом в Черновицкую область слышал, а там он что забыл?
показати весь коментар
07.07.2020 14:58 Відповісти
Трындец. Китай теперь - вечный рассадник заразы.
показати весь коментар
07.07.2020 15:04 Відповісти
смертність 10% за умов лікування..хрінасобі безпечно..
показати весь коментар
07.07.2020 15:09 Відповісти
"Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ"

Так это лгко проверить, как проверяют любую научную гипотезу - экспериментом.
Давайте скормим сырого сурка из Монголии главе ВОЗа, эфиопу, и посмотрим, согласится он того сурка съесть, раз чума неопасная и хорошо лечится?
показати весь коментар
07.07.2020 15:41 Відповісти
Ну, я "экспериментировал"... Подстрелил несколько ондатр. Шкурки снял, а мяско стушил, по собственному рецепту. Шкуры снимал и мясо обрабатывал в перчатках. Головы отдал ветеринару, "на всякий случай"... Мясо, с друзьями, съели. Через несколько дней звонит ветеринар : "В одном образце выявили лептоспироз. Проверьтесь...". Проверились... Порядок... И сурков, в казахских степях, готовили - шурпу варили... Главное - хорошая термическая обработка мяса... А шкурки ещё лежат, ждут выделки...
показати весь коментар
07.07.2020 16:10 Відповісти
Читайте внимательно, что я написала: сурка ели сырым.
показати весь коментар
08.07.2020 06:03 Відповісти
Ви знаєте, я трішки в цьому тямлю ... Ви ніколи не їли сире м"ясо будь-якого гризуна? По-перше, воно, здебільшого, має специфічний присмак і запах(особливо, "дике") - без маринування воно несмачне. По-друге, м"ясо має велику жирність, що теж не дає великого задоволення від його споживання... (Хіба що, у вигляді солонини...). Пробував, якось, "хє" корейське, з нутрії... Не сподобалося... А так їв багато яких, в основному, смажених на вогні, чи тушених - білку, ховраха, хом"яка, байбака, ондатру, нутрію, зайця, кроля (дикого).... З тих пір, як дізнався про лептоспіроз, до приготування м"яса гризунів відношусь дуже суворо... (Між іншим, домашні кролі теж можуть буть перенощиками лептоспірозу... ).
показати весь коментар
08.07.2020 07:13 Відповісти
Пусть эта эфиопская мартышка - глава ВОЗ - после заявления ВОЗ, что "чума неопасна и хорошо лечиться", съест монгольского сурка сырым.
Я даже согласна сама оплатить похороны.
Похороны сурка, конечно.
показати весь коментар
08.07.2020 11:48 Відповісти
"Нехай буде гречка!...".
показати весь коментар
08.07.2020 12:01 Відповісти
Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4167
показати весь коментар
07.07.2020 15:45 Відповісти
А коронанасморк -смертельная пандемия!
показати весь коментар
07.07.2020 15:47 Відповісти
браво!!! льогкій нєдуг навіть не встигнете помітити.... єта пяць!
показати весь коментар
07.07.2020 16:37 Відповісти
Фахівці навіть радять всім перехворіти на чуму, щоби не боятися коронавіруса.
показати весь коментар
07.07.2020 18:27 Відповісти
 
 