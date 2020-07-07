Бубонная чума в Китае и Монголии не опасна и "хорошо лечится", - ВОЗ
Ситуация с бубонной чумой в Китае и Монголии не представляет повышенного уровня опасности, а само заболевание поддается лечению.
Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На данный момент мы не считаем, что речь идет о повышенной угрозе, но мы тщательно следим за ситуацией", - сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя ситуацию с бубонной чумой.
Она указала, что ВОЗ тесно сотрудничает с китайскими и монгольскими властями по этому вопросу.
По ее словам, данные указывают, что случаи заражения чумой "хорошо поддаются лечению". "Бубонная чума всегда существовала и остается с нами на протяжении веков", - добавила Харрис.
В понедельник СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном случае - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке - Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.
Руки мойте почаще.
До дупи ВОЗ,чуму ,ховрахів, і COVID19
Дык грипп "пандемия..." всем приелся, будут пугать чем-то другим. Ждите, СМИ нам такое наговорят, что беги и занимай место на кладбище!
Следование карантину во всех странах приведет к обнищанию населения и к увеличению смертности- широкомасштабные войны потеряют смысл.
При тому що той же Тайвань голосно казав про проблему в тому числі і ВОЗ?
А потім чи не та сама ВОЗ довго не могла вирішити таке складне питання де і коли носити маски? Фахівці видно на кшталт наших продюсерів відосіків.
Так это лгко проверить, как проверяют любую научную гипотезу - экспериментом.
Давайте скормим сырого сурка из Монголии главе ВОЗа, эфиопу, и посмотрим, согласится он того сурка съесть, раз чума неопасная и хорошо лечится?
Я даже согласна сама оплатить похороны.
Похороны сурка, конечно.