Дубай начал принимать иностранных туристов

Дубай со вторника начал принимать иностранных туристов, невзирая на пандемию коронавируса COVID-19 в мире.

Об этом сообщает Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Прибывающие должны в течение 96 часов до полета сдать тест на коронавирус и предъявить при посадке на самолет результаты с отрицательным результатом. Если они полетят в Дубай без этих результатов, их протестируют по прибытии в страну, а до получения результатов - изолируют. При этом результаты теста становятся известны всего через несколько часов.

Кроме того, с собой они должны будут иметь полисы страхования выезжающего за рубеж с покрытием возможности заражения COVID-19 либо заявление, в котором они обязуются взять на себя все расходы, связанные с лечением и изоляцией.

В отелях туристам будут измерять температуру при входе в здание. Диффузоры с дезинфицирующей смесью поставили в каждый номер, также везде расставлены антисептики. Туристы должны будут на отдыхе носить маску на лице, их призывают носить при себе и регулярно пользоваться гелем для рук, убивающим вирусы.

Владельцы сетей отелей Дубая уверяют, что отдыхать у них сейчас безопасно.

