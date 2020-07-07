УКР
Новини
COVID-19: Черногория усиливает карантин в связи с ухудшением эпидситуации

Черногория, которая в начале лета заявила об освобождении от коронавируса, сейчас начинает восстанавливать карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает RTCG.

"В течение 7 следующих дней заведения общественного питания будут работать только до полуночи, а все детсады будут закрыты. Такое решение было принято Национальным координационным органом по инфекционным болезням, который и принял новые ограничительные меры как отдельно для северной части Черногории, так и для всей территории страны", - говорится в сообщении.

Таким образом, все государственные и частные детсады уходят на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете северного региона - Плевли, вдобавок к Бело Поле и Беране, вводят более жесткие ограничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория уже открыли свои границы для украинцев, - Криклий

Будет запрещено собираться группами более двух человек на открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, которые выполняют регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Запрещают богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого эпидемиологического надзора. Поэтому тех, кто въезжает в Черногорию из Республики Сербия, не будут отправлять на домашнюю самоизоляцию, а исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого мероприятия", - говорится в решении Национального координационного органа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Черногории официально подтвердили завершение эпидемии COVID-19

В начале июня Черногория с 620-тысячным населением объявила о победе над коронавирусом на всей своей территории. Однако в течение последнего месяца количество зараженных вновь начало расти – по состоянию на 7 июля эта цифра составляет 841.

По данным Worldometer, в мире выявлено 11 764 563 случая заражения коронавирусом, в том числе 541 242 - летальных, выздоровели 6 758 611 человек.

А тільки ж днями відкрили кордони для туристів...
показати весь коментар
07.07.2020 15:01 Відповісти
Для страны, основа экономики которой туризм, это самоубийственные действия. Без сомнения, ситуация в Черногории такая же как у нас - пустые больницы и ковид только в СМИ. Почему же они так делают? Ответ очевиден - угроза извне подкрепленная демонстрацией силы. Что это за "угроза"? Напрашивается единственный ответ - полное отключение виртуального Интернета со всеми вытекающими последствиями как то обнуление всех баз данных, прекращение мобильной связи и так далее.
показати весь коментар
07.07.2020 15:49 Відповісти
Опять "активные случаи" !
Да что же это такое ???
показати весь коментар
07.07.2020 15:52 Відповісти
 
 