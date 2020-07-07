COVID-19: Черногория усиливает карантин в связи с ухудшением эпидситуации

Черногория, которая в начале лета заявила об освобождении от коронавируса, сейчас начинает восстанавливать карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

"В течение 7 следующих дней заведения общественного питания будут работать только до полуночи, а все детсады будут закрыты. Такое решение было принято Национальным координационным органом по инфекционным болезням, который и принял новые ограничительные меры как отдельно для северной части Черногории, так и для всей территории страны", - говорится в сообщении.

Таким образом, все государственные и частные детсады уходят на карантин. Бизнесу и государственным органам рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.

Уже в третьем муниципалитете северного региона - Плевли, вдобавок к Бело Поле и Беране, вводят более жесткие ограничения.

Будет запрещено собираться группами более двух человек на открытом общественном месте, кроме членов семьи, живущих вместе, или "лиц, которые выполняют регулярные рабочие задачи". Это же правило распространяется на легковые авто. Собираться дома у друзей или родственников также запрещено.

Запрещают богослужения с верующими. Маски обязательны во всех общественных местах.

Кроме того, Черногория вводит обязательный карантин под наблюдением для лиц, прибывающих из Сербии.

"Количество активных случаев в Республике Сербия, особенно в районе вдоль границы с Черногорией, требует жесткого эпидемиологического надзора. Поэтому тех, кто въезжает в Черногорию из Республики Сербия, не будут отправлять на домашнюю самоизоляцию, а исключительно на карантин в помещениях, предназначенных государством для этого мероприятия", - говорится в решении Национального координационного органа.

В начале июня Черногория с 620-тысячным населением объявила о победе над коронавирусом на всей своей территории. Однако в течение последнего месяца количество зараженных вновь начало расти – по состоянию на 7 июля эта цифра составляет 841.

По данным Worldometer, в мире выявлено 11 764 563 случая заражения коронавирусом, в том числе 541 242 - летальных, выздоровели 6 758 611 человек.