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Новини Місцеві вибори-2020
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Внесення змін до Конституції в частині децентралізації очікується на початку 2021 року - Чернишов

Внесення змін до Конституції в частині децентралізації очікується на початку 2021 року - Чернишов

Місцеві вибори, які відбудуться в жовтні 2020 року, пройдуть за новим територіальним поділом за чинною Конституцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства громад і територій.

"Уряд вже затвердив 24 перспективні плани на рівні громад, визначили адміністративні центри, зараз у фінальній стадії визначення районів. Цього тижня відбудеться фінальне засідання з профільним комітетом ВРУ щодо областей, за якими існують певні розбіжності. Впевнений, компроміс буде знайдено і в нас буде база для проведення чергових місцевих виборів у жовтні", – повідомив глава відомства Олексій Чернишов.

Щодо змін до Основного Закону в частині децентралізації Міністр зазначив, що реформа відбувається швидше, ніж змінюється законодавство. Очікується, що зміни до Конституції будуть внесені на початку 2021 року.

"Місцеві вибори в жовтні відбуватимуться на новій територіальній основі за чинною Конституцією, тож ми передбачаємо певний перехідний період для запуску нової системи територіальної організації влади", – наголосив Чернишов.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їхня кількість і склад за кожною областю і АР Крим.

12 червня Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати 490 районів, які існують в областях України та Автономній Республіці Крим, та створити в Україні 129 нових укрупнених районів.

Також читайте: Зміни до Конституції в частині децентралізації передбачають єдині параметри для всієї України, - "слуга народу" Костін

Автор: 

Конституція (548) місцеві вибори (1366) децентралізація (453) Міністерство розвитку громад і територій (147) Олексій Чернишов (276)


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ну это если досидите.....
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07.07.2020 15:18 Відповісти
Внесення змін до Конституції в частині децентралізації очікується на початку 2021 року - Чернишов - Цензор.НЕТ 5443
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07.07.2020 15:33 Відповісти
Все це робиться на шкоду Україні заради укріплення і так безмежної зеленої влади.
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07.07.2020 18:41 Відповісти
так если там косяк - то пусть кто принял не кондицию вернет зарплату за не выполненную работу , а так никаких денег и терпения не хватит на дэбилов
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07.07.2020 21:02 Відповісти
 
 