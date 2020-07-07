На Рівненщині пом'якшили карантин: дозволено роботу фітнес-центрів, спортзалів і відкритих майданчиків музеїв
На Рівненщині послаблюють карантинні заходи у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
В області дозволили роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.
Дитячі садочки епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити тільки в 5 районах області.
Обов'язковою умовою відкриття закладів є суворе дотримання протиепідемічних заходів.
У разі відкриття дитсадків мешканцям Рівненщини необхідно буде дотримуватися всіх рекомендацій головного санітарного лікаря. Зокрема:
- обов'язковий температурний скринінг;
- батьки не мають заходити в садочок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;
- організація всіх протиепідемічних заходів тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль