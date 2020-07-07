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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині пом'якшили карантин: дозволено роботу фітнес-центрів, спортзалів і відкритих майданчиків музеїв

На Рівненщині пом'якшили карантин: дозволено роботу фітнес-центрів, спортзалів і відкритих майданчиків музеїв

На Рівненщині послаблюють карантинні заходи у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

В області дозволили роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

Дитячі садочки епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити тільки в 5 районах області.

Обов'язковою умовою відкриття закладів є суворе дотримання протиепідемічних заходів.

У разі відкриття дитсадків мешканцям Рівненщини необхідно буде дотримуватися всіх рекомендацій головного санітарного лікаря. Зокрема:

- обов'язковий температурний скринінг;
- батьки не мають заходити в садочок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;
- організація всіх протиепідемічних заходів тощо.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1629) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1180)


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07.07.2020 15:13 Відповісти
На пляжах Одессы обнаружена кишечная палочка в красных трусах.На Ривненщине смягчили карантин: разрешена работа фитнес-центров, спортзалов и открытых площадок музеев - Цензор.НЕТ 6271
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07.07.2020 15:19 Відповісти
Хороший материал о пользе фитнесса https://dentistry.myportfolio.com/polza-fitnesa тут .
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30.11.2020 12:07 Відповісти
 
 