На Рівненщині пом'якшили карантин: дозволено роботу фітнес-центрів, спортзалів і відкритих майданчиків музеїв

На Рівненщині послаблюють карантинні заходи у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

В області дозволили роботу закладів фізкультури, спортивних залів, фітнес-центрів для проведення тренувань. Також можуть працювати творчі студії та відкриті майданчики музеїв.

Дитячі садочки епідеміологічна ситуація дозволяє відкрити тільки в 5 районах області.

Обов'язковою умовою відкриття закладів є суворе дотримання протиепідемічних заходів.

У разі відкриття дитсадків мешканцям Рівненщини необхідно буде дотримуватися всіх рекомендацій головного санітарного лікаря. Зокрема:

- обов'язковий температурний скринінг;

- батьки не мають заходити в садочок, вихователі зустрічають дітей на вулиці;

- організація всіх протиепідемічних заходів тощо.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 38 нових випадків COVID-19, загалом - 4228, - ОДА. ІНФОГРАФІКА