Реваншисти атакують українську мову через КС. На чолі атаки - ОПЗЖ. Їм допомагають - окремі "Слуги народу", - Порошенко

Закон про мову повністю відповідає Конституції України і поважає права людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Спочатку вони прийшли за волонтерами і ветеранами. Потім - за бойовими генералами і політиками-державниками. Вони крізь пальці дивляться на диверсії п’ятої колони, зате переслідують тих, хто боронив і боронить країну. Хто захищав і захищає цінності. Кілька тижнів тому ми дізналися про кримінальну справу щодо Томосу. Сьогодні прийшли по мову. Реваншисти атакують її через Конституційний суд. На чолі атаки на українську - ОПЗЖ. Їм допомагають окремі "Слуги народу" з високою концентрацією ідеологічної скловати", - наголосив Порошенко.

П'ятий президент впевнений, що люди, які воюють з нашою мовою, воюють із самою Україною.

"Адже в суспільстві розвиток і захист нашої мови не створюють проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора. При створенні мовного закону ми врахували думки всіх зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина думка, яку ми не збиралися враховувати, - це думка Москви", - зазначив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що закон про мову цілком та повністю відповідає Конституції України і поважає права людей. Тут - одна із головних червоних ліній, порушення якої є наріжним питанням національної безпеки.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність закону про мову.

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