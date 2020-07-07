Реваншисти атакують українську мову через КС. На чолі атаки - ОПЗЖ. Їм допомагають - окремі "Слуги народу", - Порошенко
Закон про мову повністю відповідає Конституції України і поважає права людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Спочатку вони прийшли за волонтерами і ветеранами. Потім - за бойовими генералами і політиками-державниками. Вони крізь пальці дивляться на диверсії п’ятої колони, зате переслідують тих, хто боронив і боронить країну. Хто захищав і захищає цінності. Кілька тижнів тому ми дізналися про кримінальну справу щодо Томосу. Сьогодні прийшли по мову. Реваншисти атакують її через Конституційний суд. На чолі атаки на українську - ОПЗЖ. Їм допомагають окремі "Слуги народу" з високою концентрацією ідеологічної скловати", - наголосив Порошенко.
П'ятий президент впевнений, що люди, які воюють з нашою мовою, воюють із самою Україною.
"Адже в суспільстві розвиток і захист нашої мови не створюють проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора. При створенні мовного закону ми врахували думки всіх зацікавлених сторін, які сповідують державну політику. Єдина думка, яку ми не збиралися враховувати, - це думка Москви", - зазначив Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що закон про мову цілком та повністю відповідає Конституції України і поважає права людей. Тут - одна із головних червоних ліній, порушення якої є наріжним питанням національної безпеки.
Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність закону про мову.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html У контексті відставки Смолія ще більш важливими стають битви проти Коломойського в судах
І найважливіше поле битви зараз - Конституційний суд, під який ДемСокира вийде в середу 8 липня, о 10:00. Рішення цього суду багато в чому визначить, чи збережемо ми економіку України і чи буде у нас можливість продовжити війну за нашу країну чи ні.
У цей день Конституційний суд розглядатиме визнання неконституційним Фонду гарантування вкладів. Повністю, так. Це черговий фронт Коломойського, відкритий проти української економіки.
Скасування Фонду гарантування призведе до паралічу нашої банківської та фінансової систем, дозволить Бєні (і не тільки йому) пред'явити до держави позови на 90 мільярдів гривень і взагалі повністю зруйнує всю правову конструкцію навколо українських банків. Крім того, це підвісить Приватбанк у повітрі і дозволить Коломойському почати його віджим. Все це рикошетом вдарить по нашій економіці, яка й без того не в найкращому стані у зв'язку зі світовою економічною кризою і вітчизняними карантинними заходами.
Подібне рішення саме по собі завдає колосальної шкоди Україні. У нас є підстави вважати, що КСУ знищить Фонд гарантування, тому що суддя Тупицький за допомогою союзних йому суддів в КСУ зараз просто пачками приймає рішення проти Нацбанку, а цю скаргу Тупицький відкрив заново, хоча вона була закрита минулим главою КСУ.
Крім того, Тупицький активно ********** логіку, що рішення КСУ повинні мати зворотну силу (це потрібно йому, щоб порішати господарські питання своїх клієнтів і отримувати за це бабоси). У такому випадку Тупицький може видати рішення, яке судами нижчих інстанцій може розглядатися як привід провести скасування всіх угод укладених Фондом Гарантування. А як ми пам'ятаємо виведення з ринку банків-смітників проходило через Фонд гарантування І НІХТО ВАМ ЗАРАЗ НЕ СКАЖЕ ДО ЯКИХ ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЦЕ ПРИЗВЕДЕ. Банки-зомбі, зустрічні позови, витребування коштів і застав - правовий параліч для законослухняних, каламутна вода для чортів.
Далее -- https://ibigdan.livejournal.com/25271488.html
Добре, що мій сарказм в попередньому коменті догнав...
чи мав мертвечук вагу в раді на 2014-2019рр? ну вродє нє.
кому належали 112 та ньюзван на момент покупки ії мертвечуком? поціватися треба, це корисно.
Зік куплено було вже за каденції Зеленьського, чого ж так? може не президент вирішує всі моменти в куплі прав на різні установи в країні?
При кому мертвечук отримав таку силу в парламенті? чому проти нього нема справ взагалі, борцун?
чому всі ці псевдо націоналісти воюють разом з Аваковим, з нацжонами, ригами, колоборантами, кремлем, мертвечуком воюють против Пороха? ніхто не конфліктує з мертвечуком крім Пороха.
шлюхи кремлівські ви всі. ціновий діапазон починається з "задаром". тому Зеро ваш **********
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1280421438541963265 5 ч Турборежим на распространение сепаратизма в Украине включен!!!
Як вам така заява? Ми не маємо претензій до мешканців ОРДЛО, які отримали паспорти РФ, вони заручники, - Резніков http://censor.net.ua/ua/n3206465
Які ж вони мерзота. Згодні і на "русскій язик" і на український федеральний округ росії, аби ото тільки не Порошенко.
Чи не фсбешна мерзота на імення ***** рошенівська?
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/