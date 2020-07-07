Розслідування щодо інших причетних до катастрофи МН17 триває, - заступник генпрокурора Мамедов

Усі представлені в суді докази та інформація про катастрофу МН17 були ретельно перевірені, а докази "альтернативних" версій - спростовані.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, передає Цензор.НЕТ.

"Нідерландські прокурори в суді зробили докладну та доступну презентацію розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17. Держави-учасниці спільної слідчої групи за шість років слідства ґрунтовно проаналізували всі можливі версії збиття. І точність сценарію, що лежить в основі обвинувачення, перевірялася, зокрема, й шляхом пошуку доказів "альтернативних" версій. Усі ми пам’ятаємо, хто ці інші версії надавав, коментував, залучав до цього "експертів"", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання щодо одного з чотирьох обвинувачених - громадянина України Леоніда Харченка, який воював на боці "ДНР" і якого начебто у березні 2020 року ватажки "ДНР" взяли під варту в непідконтрольному Донецьку, побоюючись, що фігуранта справи МН17 можуть вивезти українські спецслужби, як було з Володимиром Цемахом, Мамедов наголосив, що "відповідальність невідворотна".

"Я не хотів би наразі апелювати до того, що представники незаконних збройних формувань країни-окупанта бояться чи ні. Я скажу лише одне: відповідальність невідворотна", - заявив він.

Також Мамедов зазначив, що хотів би, щоб якомога більше людей в Україні мали можливість спостерігати за судовим процесом щодо МН17. Він наголосив, що слідством встановлено та підтверджено роль у вчиненні цього злочину чотирьох осіб, але розслідування триває.

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"Що стосується подальшого розслідування на нашому, національному рівні, то воно передачею матеріалів щодо цих чотирьох обвинувачених осіб не завершилось. Процес триває щодо інших осіб, що причетні до знищення літака. Й українська сторона планує координувати свою роботу з партнерами в Міжнародній спільній слідчій групі", - підкреслив Мамедов.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.

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