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Новини
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Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council

Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council

Путінський агресивний образ нової епохи імперій - це екзистенційний виклик для Заходу. І тепер у нього є ще шістнадцять років для досягнення своєї мети. Якщо Путіна не зупинити в Україні, ціна його стримування лише зростатиме.

Про це йдеться в статті "Цар Путін прагне до нової епохи імперій" для Atlantic Council, інформує Київський безпековий форум.

Автори статті - заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Правління Фонду "Відкрий Україну" Данило Лубківський та співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру і засновниця One Philosophy Group Наталія Попович.

Ризики для України сьогодні навряд чи можуть бути ще вищими: "Якщо Україну змусять повернутися в російську орбіту, наслідки цього будуть відчуватися далеко за межами колишнього СРСР".

Саме тому, наголошують автори статті, критично важливо розуміти, що збереження суверенітету України є необхідним не лише для самої держави, а й для всього західного світу

"І словом, і ділом Путін показав, що він відкидає сучасний міжнародний порядок, заснований на правилах, і прагне повернути назад історію 1991 року", - йдеться у статті.

Зовнішня політика Кремля залишатиметься агресивною: "Заходу необхідно подивитися ширше й побачити загальний ревізіоністський мотив, який об’єднує, здавалося б, не пов'язані між собою дії Росії, починаючи від військової інтервенції в Сирії та вбивств у ЄС до кібератак та дезінформаційних кампаній на Заході".

"Для європейських політиків більше може бути можливим розглядати такі проєкти, як Nord Steam 2, в суто економічному сенсі, а для західних урядів - трактувати цілу низку ворожих російських дій як поодинокі інциденти. Натомість єдиною розумною відповіддю на дедалі більш агресивну Росію є стримування", - йдеться в статті.

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394)


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Топ коментарі
+9
дидываивале...
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3012 Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7734
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07.07.2020 15:44
+6
Путин - могильщик России.
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07.07.2020 15:52
+6
И чтобы оправдать тысячи жертв был выдуман миф про "гираичискую абарону Сивастополя". А по сути города вечного позора и предательства.
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07.07.2020 15:53
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"... могут и сами кончить... " - неужели ани выбирут Галустяна? Да, ето будет смертельный удар путину, он сдохнет сосмеху)))
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07.07.2020 15:48 Відповісти
Куда может стремиться бездарное *****? Только спасать свою гебнявую жопу!
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07.07.2020 15:52 Відповісти
дидываивале...
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3012 Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 7734
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07.07.2020 15:44 Відповісти
И чтобы оправдать тысячи жертв был выдуман миф про "гираичискую абарону Сивастополя". А по сути города вечного позора и предательства.
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07.07.2020 15:53 Відповісти
Путин стремится к новой эпохе империй. Это экзистенциальный вызов для Запада, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 6674
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07.07.2020 15:50 Відповісти
Како-то удмуртский задрот по сравнению с Петей красавчиком!
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07.07.2020 15:56 Відповісти
Путин - могильщик России.
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07.07.2020 15:52 Відповісти
Загрозу з боку росії розуміють далеко не всі на заході. Тому зараз переважає бажання купити у Росії крадений газ.
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07.07.2020 15:53 Відповісти
Откуда берутся такие **...тые эксперты как Вы ?

Ваш газ с России на и ху уже никому не нужен .

Цена газа «Газпрома» в мае упала ниже рентабельности

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384981/

Новая эру уже не остановит такими экспертами как вы :

В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/

Давай до свидания газ и эксперт 🤣🤣🤣
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07.07.2020 16:04 Відповісти
пора уже и гундяю внести изменения в библию. и вместо старого бога, имя которого не произносилось всуе, по просьбе терешковой прописать там *****, которого все просто будут обязанны всуевать налево и направо ). голосовать не обязательно. понятно, шо все тамошние прихожане поддержат изменения в гундяевскую библию ещё более единогласно, чем даже в ******** конституцию.
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07.07.2020 15:59 Відповісти
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або @oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw



Натовская эскадра идет в Одессу в составе фрегатов стран ЕС,эсминца США и болгарских судов.
І це рашу бісить неймовірно.
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07.07.2020 16:02 Відповісти
Короче - путь в тысячу ли начинается с первого шага, восстановление советской половины земного шара - с возвращения Украины.
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07.07.2020 16:07 Відповісти
Крах России не изнежен , но почему Украина в этом не участвует?

В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора

Почему Украина покупает ещё нефть в России для автобусов ?
Почему ещё нет в Украине поездов на водороде как это уже есть в Германии и Голландии ?

https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
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07.07.2020 16:07 Відповісти
бо при владі жлоби, вороги і ****дараси
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07.07.2020 19:32 Відповісти
западу как то паралельно. а вот движ ЖЕНЩИНЬІ РОССИИ ЗА ЗДОРОВОГО НАСЛЕДНИКА
якраз на часі: вьібрать скрепоносицу и родить от вдовца
а то народ волнуется за будущее
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07.07.2020 16:17 Відповісти
Oно, конечно, да. Но, это не Путин затеял х*рню с макароно-вирусом; это вы сами врезали дубиной по всей цивилизации так что у РФ действительно есть шанс опять стать империей.
Вы - идиоты, своими руками убившие за четыре месяца всё то что строили десятки лет.
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07.07.2020 16:21 Відповісти
Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 8910Челендж - разруби монтажную пену топором - набирает обороты в России

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JJiHCeKsyfw&feature=emb_logo
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07.07.2020 19:34 Відповісти
 
 