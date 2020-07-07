Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council

Путінський агресивний образ нової епохи імперій - це екзистенційний виклик для Заходу. І тепер у нього є ще шістнадцять років для досягнення своєї мети. Якщо Путіна не зупинити в Україні, ціна його стримування лише зростатиме.

Про це йдеться в статті "Цар Путін прагне до нової епохи імперій" для Atlantic Council, інформує Київський безпековий форум.

Автори статті - заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Правління Фонду "Відкрий Україну" Данило Лубківський та співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру і засновниця One Philosophy Group Наталія Попович.

Ризики для України сьогодні навряд чи можуть бути ще вищими: "Якщо Україну змусять повернутися в російську орбіту, наслідки цього будуть відчуватися далеко за межами колишнього СРСР".

Саме тому, наголошують автори статті, критично важливо розуміти, що збереження суверенітету України є необхідним не лише для самої держави, а й для всього західного світу

"І словом, і ділом Путін показав, що він відкидає сучасний міжнародний порядок, заснований на правилах, і прагне повернути назад історію 1991 року", - йдеться у статті.

Зовнішня політика Кремля залишатиметься агресивною: "Заходу необхідно подивитися ширше й побачити загальний ревізіоністський мотив, який об’єднує, здавалося б, не пов'язані між собою дії Росії, починаючи від військової інтервенції в Сирії та вбивств у ЄС до кібератак та дезінформаційних кампаній на Заході".

"Для європейських політиків більше може бути можливим розглядати такі проєкти, як Nord Steam 2, в суто економічному сенсі, а для західних урядів - трактувати цілу низку ворожих російських дій як поодинокі інциденти. Натомість єдиною розумною відповіддю на дедалі більш агресивну Росію є стримування", - йдеться в статті.