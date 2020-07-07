Путін прагне до нової епохи імперій. Це екзистенційний виклик для Заходу, - Atlantic Council
Путінський агресивний образ нової епохи імперій - це екзистенційний виклик для Заходу. І тепер у нього є ще шістнадцять років для досягнення своєї мети. Якщо Путіна не зупинити в Україні, ціна його стримування лише зростатиме.
Про це йдеться в статті "Цар Путін прагне до нової епохи імперій" для Atlantic Council, інформує Київський безпековий форум.
Автори статті - заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, член Правління Фонду "Відкрий Україну" Данило Лубківський та співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру і засновниця One Philosophy Group Наталія Попович.
Ризики для України сьогодні навряд чи можуть бути ще вищими: "Якщо Україну змусять повернутися в російську орбіту, наслідки цього будуть відчуватися далеко за межами колишнього СРСР".
Саме тому, наголошують автори статті, критично важливо розуміти, що збереження суверенітету України є необхідним не лише для самої держави, а й для всього західного світу
"І словом, і ділом Путін показав, що він відкидає сучасний міжнародний порядок, заснований на правилах, і прагне повернути назад історію 1991 року", - йдеться у статті.
Зовнішня політика Кремля залишатиметься агресивною: "Заходу необхідно подивитися ширше й побачити загальний ревізіоністський мотив, який об’єднує, здавалося б, не пов'язані між собою дії Росії, починаючи від військової інтервенції в Сирії та вбивств у ЄС до кібератак та дезінформаційних кампаній на Заході".
"Для європейських політиків більше може бути можливим розглядати такі проєкти, як Nord Steam 2, в суто економічному сенсі, а для західних урядів - трактувати цілу низку ворожих російських дій як поодинокі інциденти. Натомість єдиною розумною відповіддю на дедалі більш агресивну Росію є стримування", - йдеться в статті.
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Ваш газ с России на и ху уже никому не нужен .
Цена газа «Газпрома» в мае упала ниже рентабельности
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384981/
Новая эру уже не остановит такими экспертами как вы :
В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
Давай до свидания газ и эксперт 🤣🤣🤣
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або @oUqXP4RXQRmPtlw
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw
Натовская эскадра идет в Одессу в составе фрегатов стран ЕС,эсминца США и болгарских судов.
І це рашу бісить неймовірно.
В Германии появились городские водородные автобусы, которые получают энергию от мусора
Почему Украина покупает ещё нефть в России для автобусов ?
Почему ещё нет в Украине поездов на водороде как это уже есть в Германии и Голландии ?
https://charter97.org/ru/news/2020/7/7/384978/
якраз на часі: вьібрать скрепоносицу и родить от вдовца
а то народ волнуется за будущее
Вы - идиоты, своими руками убившие за четыре месяца всё то что строили десятки лет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JJiHCeKsyfw&feature=emb_logo