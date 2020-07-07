Київрада виділила 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко

Кошти отримають 40 сімей, що залишилися без житла. Гроші підуть на ремонт, необхідні меблі та побутову техніку в нових квартирах.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

На ремонт місто виділить кошти в розрахунку 2925 грн за метр квадратний.

Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги становитиме: для двокімнатної квартири - 124 тисяч грн; для трикімнатної квартири - 140 тисяч грн.



Матеріальну допомогу від міста - від 50 до 100 тис. гривень - отримали вже 30 постраждалих. І найближчими днями виплати отримають усі.

Крім того, фонд "Майбутній Київ" надав по 2,5 тисячі гривень постраждалим мешканцям на відновлення документів.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.