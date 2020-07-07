Верховный Суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют российские хозяева", - Лещенко

В 2019 году Верховный Суд отказался удовлетворять иск пророссийского блогера Анатолия Шария о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение экс- нардепа Сергея Лещенко в Telegram и решение суда.

"Выяснилось, есть постановление "именем Украины" высшей судебной инстанции нашей страны, которое позволяет абсолютно легально называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют его российские хозяева", - отметил Лещенко.

Кассационный гражданский суд отказался удовлетворить иск Шария, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в июне 2017 года против телеканала "Эспрессо".

Представители Шария расценили сказанные в эфире Эспрессо слова о "кремлевском проекте" и "использовании российскими хозяевами" как такие, что "не соответствуют действительности, унижают его честь и достоинство и порочат деловую репутацию".

Суд постановил, что слова в адрес Шария являются оценочными суждениями и не могут подлежать опровержению.

"Все потуги закончились тем, что Шарий проиграл Верховный Суд и теперь любой может безнаказанно называть его такими эпитетами", - отметил Лещенко.

