Верховный Суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют российские хозяева", - Лещенко
В 2019 году Верховный Суд отказался удовлетворять иск пророссийского блогера Анатолия Шария о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение экс- нардепа Сергея Лещенко в Telegram и решение суда.
"Выяснилось, есть постановление "именем Украины" высшей судебной инстанции нашей страны, которое позволяет абсолютно легально называть Шария "кремлевским проектом" и блогером, которого "используют его российские хозяева", - отметил Лещенко.
Кассационный гражданский суд отказался удовлетворить иск Шария, решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан в июне 2017 года против телеканала "Эспрессо".
Представители Шария расценили сказанные в эфире Эспрессо слова о "кремлевском проекте" и "использовании российскими хозяевами" как такие, что "не соответствуют действительности, унижают его честь и достоинство и порочат деловую репутацию".
Суд постановил, что слова в адрес Шария являются оценочными суждениями и не могут подлежать опровержению.
"Все потуги закончились тем, что Шарий проиграл Верховный Суд и теперь любой может безнаказанно называть его такими эпитетами", - отметил Лещенко.
По утверждениям авторов канала, правоохранители уже установили: Анатолий Шарий оплатил посреднику организацию избиения своего партийца 5 тысяч долларов. Парня избили до полусмерти "в тёмную" для пиар-картинки в пользу партии Шария.
Сам Шарий и его спонсоры из ФСБ РФ используют своих сторонников в Украине как необходимые жертвоприношения для нужной картинки в российских СМИ.
Обвинить в нападении должны были "националистов" и "украинских радикалов". Но что-то пошло не по сценарию.
МВД якобы уже установило, что националисты не имеют к нападению на Никиту Роженко никакого отношения, а за кровавой акцией стоит Анатолий Шарий и его жена Ольга Бондаренко.
Видео:
https://sprotyv.info/video/sharij-zakazal-zhestokoe-izbienie-svoego-partijca-videodokazatelstvo?fbclid=IwAR014iNCZD-d9npMPTN6wYhdSJ-oUEloGtX_9KovhkO1l-q1FfRvaHeUSgg
https://twitter.com/yuriymark Юрій Маркович
кулькоподібні - дійсно якісь збоченці.
нещодавно лайно у потерпілого вкрали
В офисах "партии шария" прошли обыски. Нашли много интересного, в том числе оружие.
Да и переписочку слили, интересную, по избиению недавнему.
Посредник: "У наших спортсменов по этой х*йне обыски. Там "корд" вломился к Саше. Пи*да его жена звонит плачем."
Шарий: "Дай расклад без паники. Что инкриминируют? Бл*ть что инкриминируют нах??"
Посредник: "Обыски по Никите бл*ть. Ты говорил всё зае*ись. Ни*уя. Они бл*ть синхронно отработали адреса наших. На минина двери вообще вынесли."
Шарий (голосовое сообщение): "Ты, пожалуйста, угомонись, хорошо?"
Шарий (текст): "От твоих "бл*ть" чуда не случится. По ватсапу (не здесь) набери Наталью Иванову. Она по месту поможет".
Посредник: "***** она трубку не берёт. Ты там сидишь у тебя всё ок без паники. На мой адрес повестка пришла. Они у Саши изъяли биту которой наши по Никите работали.
Шарий (голосовое сообщение): "Я сказал…"
Шарий (текст): "Ты вменяемый вообще? Зачем ты по открытой это пишешь? И почему вы "инструменты" не утопили?"
Посредник: "Потому что Ольга и Наталья Ивановна не отвечают!! И ты письма не читаешь бл*ть нигде. Ни в сигнале ни в ватсапе. Я это говно жрать не буду. Ты обещал всё на мази будет, нацкорпус заберут. Бл*ть они не по ним, они по нам работают. У них вещдоки есть и по телефонам наших срисуют, что они были ночью по адресу."
Шарий: "Это блеф. У них ничего нет. Перестань истерить. Я не буду обсуждать это по открытой".
Посредник: "Всмысле, бл*ть. Ты заварил эту ху*ню, там статья 115, они группу лепят на убийство. Ты сам продавил это, у меня есть скрины и аудио твои."
Шарий: "Ты в адеквате вообще? Зачем ты это пишешь? Никто вас бросать не будет. По МВД вопрос закроют, это Киев сейчас имитируют деятельность. Вещдоки их хе*ня. По СМИ всё валят на Нацкорпус. Мы настроим общественное мнение и факты уже будут не важны."
Посредник: "Толя, тебе легко говорить. Я на лыжи и не буду тут сидеть ждать. У меня мать."
Шарий: "Тебя через 20 минут наберут по ватсапу"
Посредник: "Я е*ал эти разговоры, всё не так как ты говорил. Я на Белгород карту скину."
Шарий: "Ещё раз повторяю. Дождись звонка и не дергайся. По пряникам с тобой рассчитались под ключ. Перестань истерить и не смей меня шантажировать."
Посредник: "Бл*ть вонючие пять тонн. Там сесть за твою афёру на 15 лет, с*ка, можно, политик ты х*ев."
Шарий: "Ты не в адеквате. Тебе заплатили за посредничество. Ты согласился. Убийства там нет, там хулиганка. Я отключаюсь. Тебя наберут."
https://inforpost.com/news/2020-07-06-28559 ссылка
Суть происходящего
Согласно переписке, показанной в Telegram-канале, жестокое нападение на координатора партии Шария Никиту Роженко организовал сам Анатолий Шарий.
Но что-то пошло не по сценарию. Кстати, «отмазывать» нападавших бросилась Наталья Ивановна, она же Кацуба, являющаяся женой экс-регионала и неформальным куратором партии Шария в Харькове.
Але в пролозі зазначу, що сам шарій - це мертвечуківський проект, допоміжний політпроект для відтягнення всього антиукраїнського від опежезеде. Отже:
1. інфа від Миротворця:
Лазарев Александр Сергеевич / Лазарєв Олександр Сергійович / Lazarev Aleksandr Sergeevich
Антиукраинская пропаганда.
Отрицание российской агрессии.
Манипуляция общественно значимой информацией.
Участие в антиукраинских информационных провокациях.
Позиционируется в СМИ, как «политолог и политический эксперт».
Изучал политологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Сооснователь, общественный деятель в ОО «https://opendatabot.ua/c/43455228 Народный союз «.
Дата рождения: 11.03.1994 Место рождения: Хмельницкая обл.
......
Контакты: https://myrotvorets.center/criminal/kononovich-aleksandr-adamovich/ Кононович Александр , https://myrotvorets.center/criminal/bondarenko-kovalenko-elena-anatolevna/ Бондаренко Елена , https://myrotvorets.center/criminal/muraev-evgenij-vladimirovich/ Мураев Евгений , и др.
------------------
Лазарєв Олександр
Політолог, експерт фонду Костя Бондаренка «Українська політика»https://archive.is/7oOvk 1 , а також «незалежного пулу експертів» https://texty.org.ua/d/socio/firm/instytut-publichnoi-polityky-i-konsaltyngu/ ІНПОЛІТ )https://archive.is/ENKkC 2 , члени якого часто фігурують у піарних статтях на користь тих чи інших політиків.
Частий гість підконтрольних Віктору Медведчуку телеканалів, зокрема був гостем програми «По суті» https://texty.org.ua/d/socio/person/zharkikh-denys/ Дениса Жарких https://archive.is/Ore6S 3 , куди запрошують найбільш явних медведчуківських експертівhttps://blogs.pravda.com.ua/authors/bratushchak/5b63282424269/ 4 .
Виступає за налагодження дружніх стосунків із Росією, вважає, що інтеграція з Європейським Союзом для України є згубноюhttps://archive.is/LBh3r 5 .
Неодноразово був помічений у відвертому піарі Віктора Медведчука:https://texty.org.ua/d/socio/person/lazariev-oleksandr/
Думаю, вам интересно будет узнать уровень что одной, что второй стороны в сегодняшней истории от Шария.
Походу, кроме педофила, у него появится еще одно заслуженное прозвище - "Толик-говноед".
Вадим Лабас
«Какашку Зеленского украл Шарий» - сегодня на всех просторах интернета.
Расскажу вам немного подробностей этой истории, неизвестных для широкой массы.
Начнем с Анатолика.
Совсем недавно, Шарий хотел сходить налево и массово торговался с местными элитами о продаже мест в списке своей партии на местные выборы. Но то ли старые кураторы быстро обьяснили толику, что так делать не получится, то ли всю франшизу сразу скупил медведчук, и в итоге - все ячейки красного шарика перешли под управление лидеров партии зажОППО.
В Одессе, где какашку и украли, это управление перешло под местного депутата облсовета, партии зажоппо, баранского в.
Кто не знает, Баранский В. - это такое себе молодое дарование, с лицом не обезображенным интеллектом, папинькин выкормыш с многомиллионными доходами. Папаша этого индивидуума, в свое время, приложил руку к расхищению «Черноморско морского пароходства», потом укрепился в отмывании денег международных масштабов, а получив пару исков от американского правосудия, усиленно работает на русскую мафию, которая кстати и курирует процесс стирки денег. Есть у этой семейки и незаконный бизнес в Крыму.
В общем, такой себе маленький медведчук регионального масштаба.
У этого «литл медведчука» - целая армия личной охранки. Состоит эта армия в основном из бывших мусоров.
И учитывая, что бюджет у баранского безграничный, но граничны пределы умственных способностей, руководители этой охранки постоянно качают деньги с малыша на новые и, по их мнению, очень необходимые темы.
Есть там у них и отдел охраны, и отдел наружки и разведка, и пешие патрули и конные патрули, в общем, все что только можно придумать и получить на это бюджет. Нет в этой структуре только отдела контрразведки, а поэтому, агентура в этой «армии» есть у каждого, кому не лень.
В общем-то, от этой агентуры мы и получили немного информации про преступление века под названием «воровство какашки Зеленского».
И дело было так:
После того, как титушки с плакатами не добились нужного внимания от Зеленского, злостные красные шарики зажоппо решили проявить инициативу, и отомстить ему за такое «неуважение».
Часть наружки этой «охранки» быстро повела президентский кортеж ( привет УДО, Мише Ткачу и остальным ), а большую часть мобильных групп эффектно и эффективно отсекли орлы авакова. Они попросили этих гениев наружного наблюдения измерить температуру асфальта, перед этим культурно обьяснив, что теплопередачу лучше всего передает живот.
Та же часть счастливчиков, которые не узнали, сколько по цельсию температура асфальта, долго ездили за кортежем, снимали видосики, искали компромат. В итоге, опьяненные жаждой мести, наблюдая, как Зеленский кушает, у них появилась идея, которая была продиктована еще год назад.
Они так и пошли в туалет за Зе, и так и попытались там чего то наколупать.
Думая, что их идея и реализация практически равна гениальности Эйнштейна, они радостно доложили своему хозяину, а тот радостно сообщил об этом главному исполнителю проекта - Анатолику Шарию.
Все три цепочки рассчитывали на похвалу и дополнительные плюшки за проявленную инициативу.
Но произошел обратный эффект.
Бигбоссы этой спайки поняли, что знающие люди, в первую очередь, будут смеяться с них и, не дай Бог, еще приклеют прозвище « говномесы», или «воры дерьма», а поэтому приказали быстро обрубить эту тему.
Вот поэтому публикация Шмария сначала появилась, а потом он её стёр.
В общем, все это можно назвать, во всех смыслах: «невероятная история одного кусочка дерьма».
Где кусочков дерьма слишком много.
Alex Noyt
- Да! Да! "кремлевским проектом"! И ещё -https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D0%BA блогером, которого "используют российские хозяева"
.