"Біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу

Найбільші аграрні асоціації закликали Верховну Раду підтримати законопроєкт про мінімальне оподаткування на гектар сільськогосподарських земель. Легалізація всіх агровиробників дозволить місцевим бюджетам отримувати додатково 10-12 млрд гривень щорічно.

Законопроєкт №3131 спрямований на детінізацію агровиробництва: для легальних фермерів сума податків не зміниться. На його підтримку виступили Всеукраїнська аграрна рада, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Агро-Продовольча Рада, Всеукраїнська асоціація громад, Асоціація міст України та ін. За оцінкою ВАР, в тіньовий обробці на сьогодні перебуває пнад 40% сільгоспземель. Це призводить до корупції і втрат бюджетів усіх рівнів. "В особливо складному становищі опиняються фермери, які працюють легально і не можуть компенсувати нерівність у податковому навантаженні з тіньовиками. Відповідно, збереження цієї ситуації веде до повного знищення малих фермерів", - йдеться в заяві.

В УКАБ повідомили, що тінізація в агросекторі коштує бюджетам 10-12 млрд грн, а також провокує всілякі схеми ухилення від сплати податків. "Інший наслідок такого становища - перманентні спроби легалізувати вироблену продукцію, в тому числі за допомогою так званих "скруток". Це призводить до подвійних втрат бюджету і ризику невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортерів, які потрапляють до групи посиленого ризику", - повідомили в УКАБ.

Всеукраїнська асоціація громад закликає прискорити розгляд законопроєкту і ухвалення в цілому. Додаткові податкові надходження дозволять фінансувати важливі для громад соціальні проєкти, насамперед у медицині та освіті.





Законом пропонується запровадити поставлене податкове зобов'язання 1400 грн на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі на рік. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якою будуть порівнюватися вже сплачені податки. Якщо фермер виплатив менше, різницю доведеться сплатити до місцевого бюджету. Фермерам, які працюють у білу, нічого доплачувати не доведеться. Більшість із них уже сьогодні платять з гектара від 3000 грн податків. Відповідно, закон торкнеться тільки тих, хто ухиляється від сплати податків і працює в тіні.

Крім того, активно обговорюється можливість поетапного запровадження поставленого податкового зобов'язання, щоб дати можливість підприємцям звикнути до нових умов. Так, серед варіантів - запуск системи у 2022 році - 4% за 2021 рік, у 2023 році - 4,5%, і тільки в 2024 році - 5%. Штрафи за неправильно розраховане поставлене податкове зобов'язання за 2021 рік нараховувати не будуть.

Податковий Комітет ВРУ розробить пропозиції щодо мінімального податкового зобов'язання для невеликих господарств з урахуванням пропозицій фермерів. Зокрема, сімейним фермерським господарствам можуть знизити зобов'язання до 2%. При цьому існуюча пільгова ставка ЄСВ залишиться незмінною. Більше того, перші два роки ставка зобов'язання для фермерських господарств може бути нульовою. Це дозволить фермерам акумулювати гроші на розвиток господарств та створення робочих місць на селі. "Це насамперед можливість зберегти наших людей. Дати їм можливість працювати на рідній землі й отримувати гідну "білу" зарплату, не шукати кращого життя за кордоном. Необхідно зберегти село, і законопроєкт №3131 - один із кроків у цьому напрямку" , - повідомили в Агро-Продовольчій Раді.