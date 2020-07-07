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Новини
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"Біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу

Найбільші аграрні асоціації закликали Верховну Раду підтримати законопроєкт про мінімальне оподаткування на гектар сільськогосподарських земель. Легалізація всіх агровиробників дозволить місцевим бюджетам отримувати додатково 10-12 млрд гривень щорічно.

Законопроєкт №3131 спрямований на детінізацію агровиробництва: для легальних фермерів сума податків не зміниться. На його підтримку виступили Всеукраїнська аграрна рада, Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнський конгрес фермерів, Агро-Продовольча Рада, Всеукраїнська асоціація громад, Асоціація міст України та ін. За оцінкою ВАР, в тіньовий обробці на сьогодні перебуває пнад 40% сільгоспземель. Це призводить до корупції і втрат бюджетів усіх рівнів. "В особливо складному становищі опиняються фермери, які працюють легально і не можуть компенсувати нерівність у податковому навантаженні з тіньовиками. Відповідно, збереження цієї ситуації веде до повного знищення малих фермерів", - йдеться в заяві.

В УКАБ повідомили, що тінізація в агросекторі коштує бюджетам 10-12 млрд грн, а також провокує всілякі схеми ухилення від сплати податків. "Інший наслідок такого становища - перманентні спроби легалізувати вироблену продукцію, в тому числі за допомогою так званих "скруток". Це призводить до подвійних втрат бюджету і ризику невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортерів, які потрапляють до групи посиленого ризику", - повідомили в УКАБ.

Всеукраїнська асоціація громад закликає прискорити розгляд законопроєкту і ухвалення в цілому. Додаткові податкові надходження дозволять фінансувати важливі для громад соціальні проєкти, насамперед у медицині та освіті.

Біла робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу 01
Біла робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу 02

Законом пропонується запровадити поставлене податкове зобов'язання 1400 грн на 1 га або 5% від нормативної оцінки землі на рік. Це не новий податок, а розрахункова сума, з якою будуть порівнюватися вже сплачені податки. Якщо фермер виплатив менше, різницю доведеться сплатити до місцевого бюджету. Фермерам, які працюють у білу, нічого доплачувати не доведеться. Більшість із них уже сьогодні платять з гектара від 3000 грн податків. Відповідно, закон торкнеться тільки тих, хто ухиляється від сплати податків і працює в тіні.

Крім того, активно обговорюється можливість поетапного запровадження поставленого податкового зобов'язання, щоб дати можливість підприємцям звикнути до нових умов. Так, серед варіантів - запуск системи у 2022 році - 4% за 2021 рік, у 2023 році - 4,5%, і тільки в 2024 році - 5%. Штрафи за неправильно розраховане поставлене податкове зобов'язання за 2021 рік нараховувати не будуть.

Податковий Комітет ВРУ розробить пропозиції щодо мінімального податкового зобов'язання для невеликих господарств з урахуванням пропозицій фермерів. Зокрема, сімейним фермерським господарствам можуть знизити зобов'язання до 2%. При цьому існуюча пільгова ставка ЄСВ залишиться незмінною. Більше того, перші два роки ставка зобов'язання для фермерських господарств може бути нульовою. Це дозволить фермерам акумулювати гроші на розвиток господарств та створення робочих місць на селі. "Це насамперед можливість зберегти наших людей. Дати їм можливість працювати на рідній землі й отримувати гідну "білу" зарплату, не шукати кращого життя за кордоном. Необхідно зберегти село, і законопроєкт №3131 - один із кроків у цьому напрямку" , - повідомили в Агро-Продовольчій Раді.

Біла робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу 03

Біла робота аграріїв принесе селам до 12 млрд грн, - Український клуб аграрного бізнесу 04

Автор: 

аграрії (1483) податки (3856)


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Топ коментарі
+12
Ринок землі вступає в силу: через оподаткування хочуть віджати землі у селян за дешево.
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07.07.2020 16:02
+11
Особливо будуть раді власники паїв, зробили разом!
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07.07.2020 16:01
+8
Чувствуется рука Бахматюка с искренней заботой о народе Украины.
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07.07.2020 16:02
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Особливо будуть раді власники паїв, зробили разом!
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07.07.2020 16:01 Відповісти
ага...
счастье привалило..
теперь вынужденны будут продать свои паи за бесценок Бени и его Со...
до этого они получали только прибыль с аренды пая - теперь фсе...
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07.07.2020 16:05 Відповісти
Ринок землі вступає в силу: через оподаткування хочуть віджати землі у селян за дешево.
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07.07.2020 16:02 Відповісти
Чувствуется рука Бахматюка с искренней заботой о народе Украины.
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07.07.2020 16:02 Відповісти
Прицьому самі агрохолдінги будуть продовжувати платити мізерні податки за користування паями і цей законопроект на їхнє оподаткування невпливатиме, сподіваюсь всі зрозуміли звідки ноги ростуть...
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07.07.2020 17:22 Відповісти
И именно поэтому вы во время кризиса увеличиваете налоги селянам?

"Белая" работа аграриев принесет селам до 12 млрд грн, - Украинский клуб аграрного бизнеса - Цензор.НЕТ 6138
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07.07.2020 16:05 Відповісти
В США государство не поддерживает ни самых богатых, ни самых бедных аграриев. Только середнячков.
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07.07.2020 16:07 Відповісти
многіє села ушлі в многіє лєта і спочівають, а ще многіє наполовину вимерли. Вони казали передати привіт покращувачам і рєформаторам , які були з 2006 року
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07.07.2020 16:07 Відповісти
кодла хочет заставить крестьян расстаться с паями за бесценок
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07.07.2020 16:08 Відповісти
Та да,козли,якраз збільшення податку на гектар і приведе до розквіту малого фермерства.А ще також для розквіту малого фермерства необхідні субсидії з бюджету для агрохолдингів.А щоб не пропало село то треба закрити в ньому дитсадок,школу,фап,клуб,відмінити автобус.А дати
взамін лампочку і залатати ями,щоб зерно можна було гнати перегруженими фурами на порт.Да,п.дари?
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07.07.2020 16:14 Відповісти
просто кучка недоумков ищет способ как заткнуть дыру в бюджете, а "умные дяди" им как раз и подсказали "правильное" решение. дядям-то на этих дурачков наплевать - они свои вопросы решают.
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07.07.2020 16:15 Відповісти
Ми працюємо якраз зі сплатою усіх податків. За орендовану землю в с/р нема ніяких 3000 грн податків на га( Не путати з орендною платою). Конкретно - приблизно 400 грн/га. Це податок 4 групи, бувший фіксований с/г. З паїв получається 300 грн/га фіксованого(там менша НГО, бо інша область) + 900 грн (1,5 на АТО і 18 % ПзДФО) = 1200 грн. Все. Якщо десь більша НГО чи орендна плата ну 1500 набіжить, а це теж не 3000 грн. Багато хлопців позабирали свої 10-20 га і пахають самі. Чому вони повинні платити більше, ніж я?
Зараз ніякий Держгеокадастр не дасть вам землю в оренду, менше ніж під 12% НГО. Тому для зебілів-раціоналізаторів проста порада. Хочте, щоб одноосібники платили чесні податки - простий розрахунок: 1% НГО + (1,5+18)*12% НГО = 3,34 % НГО. Тут зсумовано і аналог фіксованого с/г 4 групи і 1,5 на АТО і 18% ПзДФО. Можете окрулити, щоб вийшло Зе Зе Зе - 3,33%. Всі одноосібники якраз за Зе, бо їм какая разніца, але це не привід для знищення можливості самостійно обробляти людям свої паї в угоду магнатам.
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07.07.2020 17:17 Відповісти
Все правильно і чітко розписано ! Але ж вони у цьому законопроекті до суми поставленого зобов"язання ЄП 4 гр не включають , я так зрозумів , вони мудилки просто до єдиного податку хочуть добавити і цей 7% , крім того - ПДФО від сплати орендної плати за землю Вам до зменшення цього довбаного зобов"язання не зарахують , сюди Ви зможете включати ПДФО тільки із ЗП . Виходячи із сказаного : 12% орендна плата + 1% ЄП +7% поставлене зобов"язання - по мінімуму з 1 га сплатити прийдеться десь 9000 - по минулорічних цінах - десь 3тн збіжжя або 50% того що дай Боже щоб вродило !

Колись був такий картавий дядько - Ульянов , так він церковників обзивав глитаями за те що землю давали у обробіток за десятину , а як цих підер#сів назвати ?
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07.07.2020 20:02 Відповісти
саме так їх їхні ж виборці і назвали, побачивши цей законопроект. Тільки без #.
Тепер голоси голобородька підуть іншим. Головне, щоб не кацапським жопоблокам-шаріковим.
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08.07.2020 09:52 Відповісти
1400 грн з гектара. А гектар приносить коли десять тисяч валового, коли й менше ( он у одного із одеської області посіви пропали від засухи і він повісився). Якщо валовий дохід - двадцять-тридцять тисяч, то тисячу чотириста може й небагато. Але це - не для дрібних аграріїв. Комбайн - не менше тисячі на гектар. Посів кукурудзи чи соняшника, коли нема власної сівалки - не менше 500 грн. Ціни на продукцію виростають лише перед урожаєм і то не на всю і не набагато. Тобто не маючи достатньої бази зберігання і переробки малі господарства швидко вилетять у трубу. Але хай агрохолдінги не радіють:
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html
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07.07.2020 17:28 Відповісти
Все вірно. Тож я "підсадив" наших одноосібників на сою, щоб хоч якось могли заробити. Вона дає по 2 тони (іноді може і 3), тож її можна спокійно зберігати вдома, так як кількість мала. Потім чекають ціни, і разом здають на одну-дві фури. Не знаю точно, бо працюю з ПДВ, але повна ціна була осінню 8000/т, ми ж реалізували останню машину по 12450/т. У них відповідно була десь по 6000/т, а стала десь по 9000/т. Тільки треба працювати з заводами, наприклад з Кропивницьким, Кременчуком і Красноградом.
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08.07.2020 10:01 Відповісти
Це все чудово , але у моїх сусідів у минулому році соя "вродила " аж по 6 ц , згоріла із-за малої кількості опадів . Уявляю їхню радість від цього нового податку ! Тим більше - одноосібники будуть його сплачувати вповні - вони ж із нього нічого взагалі не відмінусують !
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08.07.2020 10:19 Відповісти
Є таке. Дуже дощозалежна культура. У нас теж одного року був урожай по 11 ц, присадило тоді конкретно...
Одного року кукурудза теж вигоріла і дала по 30 ц. Колись гречка була дала по 4 ц... Рік на рік не приходиться.
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08.07.2020 10:34 Відповісти
Я возив у Власівку. Ви точно описали ціни. Зверніть увагу: ціна без ПДВ для неплатника нижча за Вашу без ПДВ. Як я розумію: продукція викупляється не платником пдв а потім вже продається виробнику. Тобто держава (чи чиновники) вже отримує своє в будь-якому разі.
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08.07.2020 12:40 Відповісти
У мене Власівка забирала з місця. А потім Кропивницький на грінстоун протеїн перебили ціну на 50 грн і вже не уступала Кременчугу, поки все не вигребли Поділюсь цінами за якими пішла : січень 9300, 9700, лютий 10300, квітень 11250, 22 травня 12450. Протеїн був 38-39 %, забирали в Переяслав-Хм. районі. Осінню ж більше 8000 не давали, це мені з ПДВ. А хлопці здуру за наличку віддали тоді по 6000, хоча я їх і просив притримати.
Стережіться Полтавську Паляницю. Там рейдернута фірма намагається заключати договори, які так прописані, що по судах затягають. Коли мені прислали їхній договір, я трохи о"уїв, поглянув на юконтрол, прозрів ще більше і послав їх на уй. Тож уважніше до договорів.
По оренді, у нас в Черкасах в Геокадастрі договір вижали по 12% НГО, хоч і був старіший договір на меншу суму. Що цікаво там НГО 36 тигр за га, а в нас в районі (поля через лісосмугу) НГО уже 28 тигрів...
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08.07.2020 23:06 Відповісти
Нормальный "троянский конь".Бабло в их руках-сначала введут налог - заставят продать землю,потом отменят и выгонят рабов на уже свои плантации...зеленый армагедон наступает - ликования зебилобобиков только не слышу
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07.07.2020 19:04 Відповісти
это какой такой крупный бизнес в Украине не платит на лапу. Вот с этого пан начните показывать свой принципиальный профессионализм , а потом может и народу будет что сказать. а так вы их кормите нам в ушерб, ......
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07.07.2020 20:53 Відповісти
Все,что там написано -бред сивой кобылы! Включили "дурочку".
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08.07.2020 00:30 Відповісти
 
 