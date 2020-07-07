Безробітних не стає більше, але робочі місця йдуть "у тінь", - міністр економіки Петрашко
Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому. Але показник сплати ЄСВ падає, а це означає, що робочі місця переміщуються в тіньовий сектор.
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Баланс щодо безробіття контрольований - не відбулося значного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в межах 517 тис. ос. Нові безробітні реєструються, але й зростає кількість тих, хто знайшов роботу", - сказав він.
Петрашко вважає ситуацію з безробіттям контрольованою. Від початку карантину працевлаштувалися 174 тис. безробітних. "Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала зростати", - зазначив Петрашко.
"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто, кадри частково переміщуються в тінь", - додав він.
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зеленая логика...то не безрабных больше,то работы меньше...
и оно мынистр.
Бизнес уже готовится к зелёным новациям.....
Так это только то что стало явью...а фотографы по скромнее будут...
Правильный в их понимании - это когда всех дерут, а они сидят на потоках и откатах!
П.С.В мире нет такого кодекса, по которому все бы рвались платить налоги !!!!!!!!!!!
Это Украина, детка!
Ниразу никто не закрылся, ниразу никого нах...
Отак дальше Петрашко!
а на деле напринимал законов таких, которые они не в состоянии выполнить, в результате закрываются