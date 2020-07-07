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Новини Тіньова економіка
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Безробітних не стає більше, але робочі місця йдуть "у тінь", - міністр економіки Петрашко

Безробітних не стає більше, але робочі місця йдуть

Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому. Але показник сплати ЄСВ падає, а це означає, що робочі місця переміщуються в тіньовий сектор.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Баланс щодо безробіття контрольований - не відбулося значного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в межах 517 тис. ос. Нові безробітні реєструються, але й зростає кількість тих, хто знайшов роботу", - сказав він.

Петрашко вважає ситуацію з безробіттям контрольованою. Від початку карантину працевлаштувалися 174 тис. безробітних. "Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала зростати", - зазначив Петрашко.

"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто, кадри частково переміщуються в тінь", - додав він.

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Автор: 

безробіття (549) Петрашко Ігор (170) ЄСВ (56)


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Топ коментарі
+11
ну логично,чо...
зеленая логика...то не безрабных больше,то работы меньше...
и оно мынистр.
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07.07.2020 16:05
+11
Это и есть те самые обещанные 500 тысяч рабочих мест...или еще нет??
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07.07.2020 16:06
+8
Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 2090
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07.07.2020 16:06
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А кто это сделал? (c)
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07.07.2020 16:05 Відповісти
ну логично,чо...
зеленая логика...то не безрабных больше,то работы меньше...
и оно мынистр.
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07.07.2020 16:05 Відповісти
Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 2090
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07.07.2020 16:06 Відповісти
Это и есть те самые обещанные 500 тысяч рабочих мест...или еще нет??
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07.07.2020 16:06 Відповісти
Оце так реформи від найвеличнішого лідера **********
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07.07.2020 16:09 Відповісти
Аферист Зеля ще не таке придумає.
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07.07.2020 16:24 Відповісти
Насправді в Києві робота є, але добиратися на роботу важко. Транспорт працює з обмеженнями по кількості людей.
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07.07.2020 16:10 Відповісти
Та нормально у маршрутки напихуються. То тільки в тролейбусі слідкують за наповненням.
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07.07.2020 16:38 Відповісти
это означает, что людям стали начислять меньшую зарплату, не?... статисты вроде об этом маляву даже писали...
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07.07.2020 16:12 Відповісти
У всякому випадку ціни стали значно вищими у порівнянні з 2019 роком.
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07.07.2020 16:14 Відповісти
Оборот (дохідна частина) впав, ціни підвищують, зокрема, аби втримати хоча б частину робітників, але при цьому зарплата стає меншою - це більше, ніж нічого... А ЄСВ сплачується з нарахованої зарплати. База впала - менші внески сплачені. Але ж міністр какономікі мав це знати...
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07.07.2020 16:22 Відповісти
Так это еще не внедрили обязательный РРО !
Бизнес уже готовится к зелёным новациям.....
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07.07.2020 16:12 Відповісти
Люди начинают подозревать,что за их налоги кто-то покупает себе яхты
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07.07.2020 16:13 Відповісти
Дома...ныне у зеленого стада дома в моде...вон арахамия хатынку по бросовой цене отхватил...
Так это только то что стало явью...а фотографы по скромнее будут...
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07.07.2020 16:15 Відповісти
А вам дебилам непонятно, что всегда после повышения минималки, коммерсанты уходят в тень, или сокращают штат, или зарплата в конверте и неполный рабочий день. При 40% налога на ЗРП, какой дурак будет держать людей в белую.
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07.07.2020 16:18 Відповісти
Надо вводить новый, на этот раз правильный налоговый кодекс в стране. Тогда укрываться от уплаты налогов будет не выгодно и не почётно.
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07.07.2020 16:20 Відповісти
Власть, заточенная под закручивание гаек, не способна создать правильный кодекс!
Правильный в их понимании - это когда всех дерут, а они сидят на потоках и откатах!
П.С.В мире нет такого кодекса, по которому все бы рвались платить налоги !!!!!!!!!!!
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07.07.2020 16:27 Відповісти
Я не собираюсь платить налоги государству, которое может меня силой забрать в больницу.
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07.07.2020 16:22 Відповісти
при этом руку ещё сломать
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07.07.2020 16:26 Відповісти
Карантин ещё больше определил работников в тень . Многие работодатели поняли , что офисный планктон может работать дома в тапочках . Для чего платить аренду за офисные площади , если можно получать прибыль не платя 40% налога на ЗРП ? Пусть это будет15% , снимут тапки и всё заколосится .
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07.07.2020 16:24 Відповісти
а причем аренда к НДФЛ, ЕСВ или единому?
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07.07.2020 16:27 Відповісти
Догадайтесь
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07.07.2020 16:30 Відповісти
Поясните. Вы уволили всех сотрудников?
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07.07.2020 16:33 Відповісти
Я нет. Есть фирмы, которые могут уволить всех сотрудников, и отказаться от аренды офисной площади. Есть фирмы, которые могут сократить часть работников, и уменьшить соответственно арендуемую площадь.
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07.07.2020 16:48 Відповісти
а до карантина так нельзя было делать?)
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07.07.2020 17:00 Відповісти
просто Envoy написал про уход в тень, по причине карантина, поэтому непонятно, что такого нового добавил карантин
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07.07.2020 17:03 Відповісти
Была привычка, работники должны работать в офисе. Например, руководителю было легче проконтролировать чем занимается работник. Когда ввели карантин предприятия были вынуждены перевести работников на удалённую работу. Приспособились к такой организации труда. Теперь кто может оставят работников на удалённой работе, то есть переведут в тень, потому что это выгодно.
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07.07.2020 17:19 Відповісти
А зачем платить 15% ? Даже 1 % не надо платить если есть возможность совсем не платить.
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07.07.2020 16:29 Відповісти
У вас дома за 10 тыс долларов и крузаки по 700, у людей зарплата минимальная, все ж по-чесному, Петрашко?
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07.07.2020 16:26 Відповісти
Шо воно меле? Хоча, для пліснявих, це норма
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07.07.2020 16:34 Відповісти
Мыністр припускає одну невеличку помилку - він вважає безробітним того, хто зареєструвався на біржі праці. Відкриваю велику таємницю - безробітний той, хто не має оплачуваної роботи. І тоді секрет падіння обсягу ЄСВ розкривається!
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07.07.2020 16:35 Відповісти
очень много знакомых голосовало за *********** ЗЕ... вот смотрю я сейчас на них и понимаю, это люди с жизненным принципом - " а какая разница" - просто дибилы... и этот коллективный дибилизм привел к власти просто конченных мудаков и тоже дибилов... мрак беспросветный
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07.07.2020 17:03 Відповісти
Нарид - он хочет заплаты в конвертах и увеличения пенсий.
Это Украина, детка!
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07.07.2020 17:22 Відповісти
і це тільки рік зеленського минув а економіці вже кранти,далі буде..
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07.07.2020 18:09 Відповісти
Приветь тебе, Петрашко!
Ниразу никто не закрылся, ниразу никого нах...
Отак дальше Петрашко!
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07.07.2020 20:21 Відповісти
Зеленский постарался.. а обещал ведь ФОПов не трограть
а на деле напринимал законов таких, которые они не в состоянии выполнить, в результате закрываются
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08.07.2020 09:59 Відповісти
 
 