Безробітних не стає більше, але робочі місця йдуть "у тінь", - міністр економіки Петрашко

Кількість безробітних в Україні перестала рости три тижні тому. Але показник сплати ЄСВ падає, а це означає, що робочі місця переміщуються в тіньовий сектор.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Баланс щодо безробіття контрольований - не відбулося значного стрибка кількості безробітних на 1-2 млн, чого ми боялися. Зараз кількість безробітних не росте вже третій тиждень поспіль, залишається в межах 517 тис. ос. Нові безробітні реєструються, але й зростає кількість тих, хто знайшов роботу", - сказав він.

Петрашко вважає ситуацію з безробіттям контрольованою. Від початку карантину працевлаштувалися 174 тис. безробітних. "Плюс програма "Велике будівництво" створює робочі місця. Статистика - штука вперта: кількість безробітних перестала зростати", - зазначив Петрашко.

"У нас інша проблема з'являється - падає сплата ЄСВ, тобто, кадри частково переміщуються в тінь", - додав він.

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