Хозсуд Киева снова перенес принятие решения в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

Хозсуд Киева снова перенес принятие решения в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

Хозяйственный суд Киева снова перенес принятие решения в деле о наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафах за злоупотребление монопольным положением при продаже сигарет, при котором основной объем сигарет реализовывался через единственного на рынке дистрибьютора – ООО "Тедис", по данным СМИ, подконтрольного одесскому олигарху Борису Кауфману.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, решение об объявлении перерыва сегодня принял Хозяйственный суд Киева.

На предыдущем заседании, 26 июня, суд также не смог вынести окончательный приговор и перенес рассмотрение дела.

Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, без доступа прессы в здание суда, и длилось менее часа. В частности, продолжение судебного процесса, в котором "А/Т табачная компания В.А.Т. Прилуки" оспаривает наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 448,3 млн гривен, перенесено на 17 июля.

Также на 17 июля перенесено дело, по которому компания "Филипп Моррис Украина" оспаривает наложенный штраф АМКУ в размере 1,181 млрд грн.

"Заседание перенесли на 17 июля", - сообщила УНИАН помощник судьи, рассматривавшего дело.

Читайте также: Зеленский заставил уволиться главу Антимонопольного комитета Терентьева из-за наложенного на табачного монополиста штрафа в 6,5 млрд, - Бутусов

Скільки втратив бюджет України ненадходжень від цих тютюнових компаній?
07.07.2020 16:31 Відповісти
судебное дно
07.07.2020 16:47 Відповісти
Ой большие деньги там крутятся, ой большие....
07.07.2020 17:28 Відповісти
дійсно один дистрибьютор? Це ж нонсенс...
