Хозсуд Киева снова перенес принятие решения в деле о злоупотреблении монопольным положением табачными компаниями

Хозяйственный суд Киева снова перенес принятие решения в деле о наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафах за злоупотребление монопольным положением при продаже сигарет, при котором основной объем сигарет реализовывался через единственного на рынке дистрибьютора – ООО "Тедис", по данным СМИ, подконтрольного одесскому олигарху Борису Кауфману.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, решение об объявлении перерыва сегодня принял Хозяйственный суд Киева.

На предыдущем заседании, 26 июня, суд также не смог вынести окончательный приговор и перенес рассмотрение дела.

Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме, без доступа прессы в здание суда, и длилось менее часа. В частности, продолжение судебного процесса, в котором "А/Т табачная компания В.А.Т. Прилуки" оспаривает наложенный Антимонопольным комитетом штраф в размере 448,3 млн гривен, перенесено на 17 июля.

Также на 17 июля перенесено дело, по которому компания "Филипп Моррис Украина" оспаривает наложенный штраф АМКУ в размере 1,181 млрд грн.

"Заседание перенесли на 17 июля", - сообщила УНИАН помощник судьи, рассматривавшего дело.

