УкрФА считает завышенным предложенный НКРЭКУ и "Укрэнерго" тариф на передачу электроэнергии

Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА) считает завышенным предложенный Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Соответствующее мнение изложено в письме УкрФА в адрес правительства, Министерства энергетики, НКРЭКУ и "Укрэнерго", копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

При этом отмечается, что УкрФА отработала проект постановления НКРЭКУ "О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 10 декабря 2019 № 2668" (относительно пересмотра тарифа на услуги по передаче электрической энергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго"), обнародованном на официальном веб-сайте НКРЭКУ.

Ассоциация указала на позитив относительно намерения НКРЭКУ урегулировать вопрос о погашении задолженности за электроэнергию, которая возникла в ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями ВИЭ, с минимальным влиянием на рост тарифа "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии, в частности, за счет: привлечения средств международных финансовых организаций, частичного перенаправления средств, полученных от распределения пропускной способности межгосударственного сечения.

"Однако, учитывая, что основной функцией УкрФА является представление и защита интересов украинских производителей ферросплавов, отмечаем, что принятое 26 июня 2020 года решение НКРЭКУ по повышению тарифа на передачу электроэнергии является неприемлемым для предприятий, входящих в состав Ассоциации. Указанное повышение тарифа является слишком высоким для предприятий и приведет к ухудшению их финансового состояния и повышение цены на продукцию таких предприятий для конечных потребителей", - констатируется в письме.

При этом отмечается, что пандемия коронавируса, а также введение карантина в Украине, уже вызвали серьезные последствия для производственной сферы, на которые негативно повлияли низкая конъюнктура на мировых рынках и низкий спрос на продукцию.

"Учитывая изложенное, а также с целью разработки согласованного с участниками рынка электроэнергии и промышленными предприятиями решение, просим Кабинет министров Украины провести совместное совещание с участием указанных участников, а также представителей Минэнерго, НКРЭКУ, ГП "Гарантированный покупатель" и ЧАО "НЭК "Укрэнерго", - резюмируется в письме УкрФА.

Как сообщалось, НКРЭКУ 26 июня текущего года одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии до 327,97 грн/МВт-ч ниже уровня повышения, предлагаемого ранее. По словам председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, главной предпосылкой для перерасчета тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, повышение которого ранее планировалось до 596,5 грн/Мвт-с-ч, стало предложение "Укрэнерго" погасить долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников за счет привлечения кредитных средств международных финансовых организаций.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения о повышении тарифа на передачу, "Укрэнерго" предлагает привлечь, в частности, кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в сумме EUR128 млн, или 3,8 млрд грн, а также средства Европейского инвестиционного банка в сумме EUR92 млн, или 2,8 млрд грн. По данным "Укрэнерго", средства ЕИБ сэкономлены по результатам международных конкурсных торгов в рамках совместных проектов "Строительство ПЛ 750 кВ РАЭС – Киевская" и "Строительство ПЛ 750 кВ ЗАЭС – Каховская".

Кроме того, "Укрэнерго" в своем письме комиссии обратило внимание на то, что на погашение долгов перед зеленой генерацией будут направлены средства, полученные компанией от продажи межгосударственных сечений в размере 1,4 млрд грн, что станет возможным после принятия рассматриваемого в Верховной Раде соответствующего законопроекта. Также погашение долгов планируется за счет введения акциза на электроэнергию для производителей ресурса из ВИЭ на уровне минимум 3,2%, что принесет свыше 1,5 млрд грн в год.

Тарасюк отметил, что к рассмотрению вопроса комиссия вернется 11 июля.

Как сообщалось ранее, что согласно предыдущему проекту постановления НКРЭКУ о повышении тарифов, рассматриваемом комиссией 24 июня, планировалось повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в 3,8 раза – до 596,48 грн/МВт-ч (здесь и далее - без НДС) с действующих 155,4 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию – в четыре раза, до 41,64 грн/МВт-ч с действующих 10,23 грн/МВт-ч.