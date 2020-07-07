Подання щодо мовного закону - частина гібридної атаки на Україну, - депутат "ЄС" Парубій
Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає подання до Конституційного суду щодо мовного питання частиною гібридної війни Росії.
Про це він заявив на засіданні Конституційного суду, який розглядає подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції положень закону про мову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Парубій наголосив, що оспорюваний закон - один із найважливіших законів, ухвалених парламентом, а підготовка до його прийняття здійснювалася з широким обговоренням і дискусіями.
"Надто багато противників цього закону було.... Сьогоднішнє подання... це частина гібридної атаки на Україну як на державу. Риторика подання нагадує риторику країни-агресора", - наголосив колишній спікер ВР.
"Переконаний, що мета цього подання - розбалансування країни", - додав він.
Парубій запевнив, що під час ухвалення цього закону було максимально дотримано норми регламенту Верховної Ради, кожну правку було розглянуто.
"Закон ухвалений відповідно до регламенту й усіх норм процесу", - наголосив Парубій.
Колишній голова парламенту також звернув увагу на те, що Україні як державі був украй необхідний цей закон.
"Цей закон - закон про захист української мови", - підсумував Парубій.
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що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко
"ВЫ все презЫденты, ЛОХИ !!!"
Зелені маніпулятори при владі
А Парубія на Майдані у лютому 2014, слабо?
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Які б жили.
Завдяки брехні та перекрученим фактам, вони потрапили у владу.
ПАЛЯНИЦЯ і більше нічого?
Бідна дитина...
1) Разделить граждан Украины. Язык стал самым простым инструментом.
2) Уничтожить национальность "Украинец". Сделали украинцами всех граждан, независимо от национальности. Но другие национальности помнят свои корни.
Не решив языковый вопрос, мы даем врагу оружие для ведения гибридной войны против нас.
Мы, украинцы, вообще странные. ***** вооружается за счет торговли нефтепродуктами. Мы, с 2014г. практически в двое увеличили потребление нефтепродуктов! Каждый литр бензина, заправленный в автомобиль - оплата одного патрона врагу.