Подання щодо мовного закону - частина гібридної атаки на Україну, - депутат "ЄС" Парубій

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає подання до Конституційного суду щодо мовного питання частиною гібридної війни Росії.

Про це він заявив на засіданні Конституційного суду, який розглядає подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції положень закону про мову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Парубій наголосив, що оспорюваний закон - один із найважливіших законів, ухвалених парламентом, а підготовка до його прийняття здійснювалася з широким обговоренням і дискусіями.

"Надто багато противників цього закону було.... Сьогоднішнє подання... це частина гібридної атаки на Україну як на державу. Риторика подання нагадує риторику країни-агресора", - наголосив колишній спікер ВР.

"Переконаний, що мета цього подання - розбалансування країни", - додав він.

Парубій запевнив, що під час ухвалення цього закону було максимально дотримано норми регламенту Верховної Ради, кожну правку було розглянуто.

"Закон ухвалений відповідно до регламенту й усіх норм процесу", - наголосив Парубій.

Колишній голова парламенту також звернув увагу на те, що Україні як державі був украй необхідний цей закон.

"Цей закон - закон про захист української мови", - підсумував Парубій.