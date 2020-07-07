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Новини
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Подання щодо мовного закону - частина гібридної атаки на Україну, - депутат "ЄС" Парубій

Подання щодо мовного закону - частина гібридної атаки на Україну, - депутат

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає подання до Конституційного суду щодо мовного питання частиною гібридної війни Росії.

Про це він заявив на засіданні Конституційного суду, який розглядає подання 51 народного депутата щодо відповідності Конституції положень закону про мову, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Парубій наголосив, що оспорюваний закон - один із найважливіших законів, ухвалених парламентом, а підготовка до його прийняття здійснювалася з широким обговоренням і дискусіями.

"Надто багато противників цього закону було.... Сьогоднішнє подання... це частина гібридної атаки на Україну як на державу. Риторика подання нагадує риторику країни-агресора", - наголосив колишній спікер ВР.

"Переконаний, що мета цього подання - розбалансування країни", - додав він.

Парубій запевнив, що під час ухвалення цього закону було максимально дотримано норми регламенту Верховної Ради, кожну правку було розглянуто.

"Закон ухвалений відповідно до регламенту й усіх норм процесу", - наголосив Парубій.

Колишній голова парламенту також звернув увагу на те, що Україні як державі був украй необхідний цей закон.

"Цей закон - закон про захист української мови", - підсумував Парубій.

Автор: 

закон (2833) КС (1427) Парубій Андрій (1290) українська мова (834)


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Топ коментарі
+14
гібридна влада у нас....

Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 4742
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07.07.2020 16:32
+12
Ясно, що подання регіоналів у Конституційний суд є атакою на Україну.
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07.07.2020 16:33
+11
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 5688
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07.07.2020 16:33
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гібридна влада у нас....

Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 4742
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07.07.2020 16:32 Відповісти
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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07.07.2020 16:35 Відповісти
Путінська підстілка.
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07.07.2020 16:35 Відповісти
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 5688
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07.07.2020 16:33 Відповісти
Ясно, що подання регіоналів у Конституційний суд є атакою на Україну.
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07.07.2020 16:33 Відповісти
Це використання заради рейтингів.рабської натури українців, що сформувалась за колоніальні і совкові часи. Те ж саме роблять і зелені.
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07.07.2020 18:04 Відповісти
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе...
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко
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07.07.2020 16:34 Відповісти
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 740
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07.07.2020 16:34 Відповісти
"Круто". За рік розікрасти, розорити державу, все знищити, і вже після того перекласти відповідальність на всіх і навіть на дітей.
"ВЫ все презЫденты, ЛОХИ !!!"
Зелені маніпулятори при владі
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07.07.2020 17:28 Відповісти
Бутусовці ж і вибрали ракурс фото Парубія....
А Парубія на Майдані у лютому 2014, слабо?
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07.07.2020 16:34 Відповісти
нормальный такой ракурс...гибридного аутиста
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07.07.2020 16:41 Відповісти
Как умирали, пока мы боялись короны.
Основные причины смертности в мире за 1-3 месяца 2020 года:
140 584 - малярия
153 696 - самоубийство
193 479 - ДТП
240 950 - ВИЧ
358 471 - алкоголизм
1.177.141 - онкология
1.200.000 - сердце
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07.07.2020 16:34 Відповісти
так ти ПРИПЛЮСУЙ сюди і тих хто вмер від крронавірусу...
Які б жили.
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 2600
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07.07.2020 16:36 Відповісти
Тупе зебілля саме повторює меседжі хутінської пропаганди, верещить і тупає ніжками.
Завдяки брехні та перекрученим фактам, вони потрапили у владу.
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07.07.2020 16:37 Відповісти
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 3299
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07.07.2020 16:39 Відповісти
Правильно.Свынюка всё сделает сам,
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07.07.2020 16:42 Відповісти
Представление по языковому закону - часть гибридной атаки на Украину, - депутат "ЕС" Парубий - Цензор.НЕТ 2802
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07.07.2020 16:44 Відповісти
Парубий и язык - вещи несовместимые.
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07.07.2020 16:54 Відповісти
Парубій вимовляє слово ПАЛЯНИЦЯ, а от ти, рашадаун, ні.
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07.07.2020 17:04 Відповісти
Одне слово?
ПАЛЯНИЦЯ і більше нічого?
Бідна дитина...
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07.07.2020 17:10 Відповісти
А хто сказав про одне слово? Чи це ви про свій максимум?
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07.07.2020 17:31 Відповісти
Там ніде не зазначено, що лише одне.
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07.07.2020 17:46 Відповісти
От сиділо це гугняве чмо в Раді тихо,як гівно в траві,але побачило що не забирають на нари,осміліло і почало знову говорити про мову...Ну кому ще говорити про мову в Україні,як не гугнявому ідіоту зі справкою про розумову відсталість і прооперованою "вовчою пащею"...То тільки у нас на вершину ієрархіі держави чомусь виносить один шмір і піну...
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07.07.2020 17:04 Відповісти
А ти за кого голосував?
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07.07.2020 17:06 Відповісти
За тупий собачий рот він голосував. Хіба не видно?
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07.07.2020 18:33 Відповісти
У нас майже ніхто не голосує "за"...У нас переважно голосують "проти"...Це говорить про надзвичайну схильність до зомбування...Я голосував проти Пороха за Зєлю...Наступного разу голосуватиму проти Зєлі за чергового пі...раса,який мене розведе...Єдина втіха що я такий не один...Разом зі мною ще кілька мільйонів таких самих легковірних напівдурків...А може не ходити на вибори?...Ну їх всіх на...й?..
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07.07.2020 18:49 Відповісти
Тобто полювання на українську соборність та державність взагалі не тільки не припиняється,а навпаки-посилюється,в зв'язку з чим вся українска спільнота повинна єднатись якомога тисніше.можливо ЦЕ взагалі чи ні-складне (навіть сьогодні) питання
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07.07.2020 17:22 Відповісти
В 90-х, что бы властвовать, нужно было:
1) Разделить граждан Украины. Язык стал самым простым инструментом.
2) Уничтожить национальность "Украинец". Сделали украинцами всех граждан, независимо от национальности. Но другие национальности помнят свои корни.
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07.07.2020 17:59 Відповісти
Корні - це одне, а державна мова інше. Вимога тільки одна - знання державної української мови. Знання інших мов тільки вітається. Якщо в вашому паспорті стояло б руській, чи єврей, чи грузин, ця вимога залишається. Так само, як в армію забирають хлопців будь-якої національност, бо це - обов'язок громадянина..
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07.07.2020 18:14 Відповісти
Русский стояло только в паспортах СССР. Росийский и русский - две большие разницы. Росийские власти хотят уничтожить две национальности: украинец и русский.
Не решив языковый вопрос, мы даем врагу оружие для ведения гибридной войны против нас.
Мы, украинцы, вообще странные. ***** вооружается за счет торговли нефтепродуктами. Мы, с 2014г. практически в двое увеличили потребление нефтепродуктов! Каждый литр бензина, заправленный в автомобиль - оплата одного патрона врагу.
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08.07.2020 09:36 Відповісти
 
 