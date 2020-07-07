"Центрэнерго" должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в отрасли, – Буславец

Государственная компания Центрэнерго должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в угольной отрасли, поскольку сжигание газа на станциях дает лишь краткосрочную выгоду и приведет к необходимости импорта угля из России.

Соответствующее заявление сделала и.о. министра энергетики Ольга Буславец по итогу инициированной президентом Украины встречи министерства с представителями генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков.

Она сообщила, что несмотря на решение Кабинета Министров о приоритетном использовании отечественного угля на ТЭС, компания Центрэнерго продолжает использовать природный газ для производства электричества.

"Сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение. Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится", - сказала Буславец.

По ее словам, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить постоянный сбыт угольной продукции.

"Чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы. Поэтому, если в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", - пояснила и.о.министра.

Она также подчеркнула, что для решения проблем отрасли необходима помощь со стороны НКРЭКУ, которое может урегулировать проблемы на рынке электроэнергии Украины.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт.