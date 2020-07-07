"Центрэнерго" должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в отрасли, – Буславец
Государственная компания Центрэнерго должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в угольной отрасли, поскольку сжигание газа на станциях дает лишь краткосрочную выгоду и приведет к необходимости импорта угля из России.
Соответствующее заявление сделала и.о. министра энергетики Ольга Буславец по итогу инициированной президентом Украины встречи министерства с представителями генерирующих компаний, угольной отрасли и независимых профсоюзов горняков.
Она сообщила, что несмотря на решение Кабинета Министров о приоритетном использовании отечественного угля на ТЭС, компания Центрэнерго продолжает использовать природный газ для производства электричества.
"Сейчас сжигание газа кажется экономически выгодным, однако это временное краткосрочное решение. Сейчас уже наблюдается тенденция к увеличению цены на природный газ. А с началом отопительного сезона и повышением спроса такой рост только ускорится", - сказала Буславец.
По ее словам, для надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период необходимо обеспечить постоянный сбыт угольной продукции.
"Чем дольше шахты будут находиться в вынужденном простое, тем сложнее будет вернуть их к нормальному режиму работы. Поэтому, если в ближайшее время шахтеры не вернутся к работе, в осенне-зимний период мы будем вынуждены импортировать уголь по совсем другим ценам", - пояснила и.о.министра.
Она также подчеркнула, что для решения проблем отрасли необходима помощь со стороны НКРЭКУ, которое может урегулировать проблемы на рынке электроэнергии Украины.
Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).
После смены менеджмента с августа "Центрэнерго" переориентировалась с угля госшахт на уголь из России, который закупался через посредников, близких к Коломойскому.
В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
17 июня Кабмин определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электрической энергии на украинских теплоэлектростанциях, в частности компании "Центрэнерго". По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец использование "Центрэнерго" газа вместо угля приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою и задержке выплаты зарплат шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт.
Вопрос об ответственности за грабеж государства на как минимум 6 млрд грн Зеленский не поднимает и никогда не поднимет. И пока он в силе - не даст поднять силовикам. Потому что, дорогие избиратели Владимира Ссаныча, ваш президент - это подельник Коломойского. Зависимый и повязанный с ним. Это удивительная украинская финансово-промышленная аномалия - два сросшихся политических организма. И разъединить эту связь сможет только суд по антимафиозному закону РИКО. Ну или Майдан. Скучного финала точно не будет - спасибо жителям Кривбасса.
Сегодня:
«Слуга народу» запропонувала повернути «Роттердам+», аби врятувати електроенергетику .
Щоб врятувати енергетику необхідно повернути регулювання енергетики та формульне ціноутворення на ринку електроенергії. Про це написала народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.
«Задля запобігання краху базової галузі - енергетики та необхідності пошуку ще 50 млрд грн задля порятунку галузі треба терміново повернути регулювання в енергетиці, в т.ч. тимчасово повернутися до регулювання ціни для промисловості з використанням імпортного паритету в ціноутворенні на вугілля аналогічно до діючого ціноутворення на газ, щоб був об'єктивний та прогнозований ціновий маркер», - написала Буймістер.
"Слуга народу" запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії Енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку сягнула десятків мільярдів, майже зупинилась вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести
https://hvylya.net/authors/hvilja "Хвиля" 07.07.2020 11:02:16
Роттердам+
Депутат від фракції "Слуга народу" Людміла Буймістер нагадала, що до запровадження ринку електроенергії рік тому діяло формульне ціноутворення (т.зв «Роттердам+») - після скасування якого енергогалузь опинилась в кризі. Зокрема енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку сягнула десятків мільярдів, майже зупинилась вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести.
За її словами, формульне ціноутворення варто ввести як тимчасовий захід - на рік. Після чого запровадити повноцінний ринок електроенергії, врахувавши і виправивши допущені помилки.
«За цей час необхідно проаналізувати зроблені помилки, провести санацію фінансів енергопідприємств, відновити платіжну дисципліну, повернути прогнозованість ціни струму, щільно прищемити шпарини для корупції і потім разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства та міжнародними партнерами впровадити повноцінний ринок. Без різних адміністративних обмежень та відповідних викривлень», - наголосила Буймістер.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Буда запровадження нова модель ринку електроенергії. Вона прийшла на зміну т.зв моделі пулу, де ціни були регульовані державою. Вартість електроенергії для промисловості розраховувалась відповідно до постанови НКРЕКП 289 від 23 березня 2016 р. Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (т. зв. формула «Роттердам+»).
Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.
Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом В.Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. «Амстердам+». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.
5 ч.
·
Просто для розуміння підходу до кадрової політики у міністра енергетики Ольги Буславець.
Гороскопи замість конкурсів, вугілля замість атомки.
P. S.
Вони з Шмигальом совмєстіми вообщє по знакам зодіака?!