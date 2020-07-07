МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призывает Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ. Она считает, что это позволит защитить реформы.

Об этом Гонтарева сказал в интервью изданию Central Banking, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу (НБУ. - Ред.), который будет защищать реформы", - заявила экс-глава ГБУ.

По словам Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.

