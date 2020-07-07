УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10902 відвідувача онлайн
Новини
5 926 97

МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева

МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призывает Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ. Она считает, что это позволит защитить реформы.

Об этом Гонтарева сказал в интервью изданию Central Banking, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Чтобы защитить реформы, которые мы провели, МВФ должен объявить, что он не будет производить никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу (НБУ. - Ред.), который будет защищать реформы", - заявила экс-глава ГБУ.

По словам Гонтаревой, МВФ должен также рассмотреть вопрос о требовании возврата предыдущих выплат Украине.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

Автор: 

МВФ (3096) НБУ (10612) Гонтарева Валерия (873)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
И это правильно
показати весь коментар
07.07.2020 16:38 Відповісти
+27
Бєня, перелогінься.
показати весь коментар
07.07.2020 16:40 Відповісти
+20
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=16 >>>>>>>>> А как же Голоборотько посылал в жо#у МВФ? <<<<<<<<<<<
показати весь коментар
07.07.2020 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И это правильно
показати весь коментар
07.07.2020 16:38 Відповісти
Гонтарева в Лондоне может призывать только фирменное черненькое такси.
показати весь коментар
07.07.2020 16:58 Відповісти
В Лондоне кэбы.
показати весь коментар
07.07.2020 17:32 Відповісти
зто вам зэбилы не дачи палить
показати весь коментар
07.07.2020 18:31 Відповісти
Тебя,тварь забыли спросить.
показати весь коментар
07.07.2020 16:38 Відповісти
Бєня, перелогінься.
показати весь коментар
07.07.2020 16:40 Відповісти
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
показати весь коментар
07.07.2020 16:44 Відповісти
Шо там Бєня ?
показати весь коментар
07.07.2020 16:39 Відповісти
Его боты продолжают сообщать, что он - патриот, т.к. интересы Украины совпали с его личными в 2014 году...
показати весь коментар
07.07.2020 17:14 Відповісти
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=16 >>>>>>>>> А как же Голоборотько посылал в жо#у МВФ? <<<<<<<<<<<
показати весь коментар
07.07.2020 16:39 Відповісти
И на это согласились 73%...
показати весь коментар
07.07.2020 17:15 Відповісти
обратка прилетела в зеленую жопу
показати весь коментар
07.07.2020 18:33 Відповісти
Згинь нечисть...
показати весь коментар
07.07.2020 16:39 Відповісти
Лерку на царство!
Вместе со святым Рошенком!
показати весь коментар
07.07.2020 16:40 Відповісти
Вася, збав! Ти вже не на росії !
показати весь коментар
07.07.2020 16:43 Відповісти
Аааа! Лови зебіла - він святого Рошенка не хоче на вічне царствіє в Україні!!!МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9414
показати весь коментар
07.07.2020 16:45 Відповісти
Ох ти ж таке чорт і шо! Усю пусі.... пупусіки.....

МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 8813
показати весь коментар
07.07.2020 16:49 Відповісти
За скільки білетів на "95 квартал" тебе купив Кремль? Зізнавайся!
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
Как обычно валишь в спам, вата тупорылая
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
Я тобі відкрию таємницю- 95 квартал купляє Порошенко, так що Ваве сциклу не буде куди і повертатися .
показати весь коментар
07.07.2020 16:58 Відповісти
независимых людей не бывает, наверное, она хотела сказать, зависимых от мвф
показати весь коментар
07.07.2020 16:41 Відповісти
Зеб, она однозначно сказал, что необходимо соответствовать мировым стандартам, чтобы иметь возможность вернуть долг и это все требования МВФ, выдающего кредиты под низкие проценты...
показати весь коментар
07.07.2020 17:18 Відповісти
Для МВФ не потрібні вказівки, але дійсно є умови щодо незалежного керівника НБУ. Тепер треба встановити щодо тиску на Смолія та чекати призначення незалежного керівника і лише після цього говорити про кредитування.
показати весь коментар
07.07.2020 16:41 Відповісти
Прикольная змея . Зеля в этом ещё мальчик , или навсегда мальчик .
показати весь коментар
07.07.2020 16:42 Відповісти
Зеля? Зебил не может быть мальчиком.
показати весь коментар
07.07.2020 22:22 Відповісти
зєлєбоби, ви своїми палаючими пердаками всю гілку задиміли, тримайте !
МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5629
показати весь коментар
07.07.2020 16:42 Відповісти
Ты опоздал.
Сгорела хата...
показати весь коментар
07.07.2020 16:44 Відповісти
іди вчись читати нє до чаплін....

МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5588
показати весь коментар
07.07.2020 17:04 Відповісти
Выползла, не местная.

МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 2453
показати весь коментар
07.07.2020 16:43 Відповісти
Лондонский Сити ее не выдаст. А у Сити больше прав, чем у королевы. Даже королева не может заходить на территорию Сити без разрешения.
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
Щоб подати Лерку в Інтерпол, треба порушити кримінальну справу і предоставити докази в той самий Інтерпол, чому зелені цього не роблять? По верескам на форумі справу не порушать.
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
Патриотка, сразу видно.
Правда соевая, своеобразная, мягко говоря.
показати весь коментар
07.07.2020 16:43 Відповісти
У них патриотизм сегодня своеобразный - "чем хуже, тем лучше".
показати весь коментар
07.07.2020 16:45 Відповісти
Пропутинская можна казати.
показати весь коментар
07.07.2020 17:09 Відповісти
https://censor.net/user/378743, какая же она "пропутинская", если зерада знает, что Ху@ло своей агрессией и разрушением экономики, нес благосостояние в Украину, а она - наоборот!? А Беня спас 5.5 Миллиардов Долларов США для народа! Не подскажешь - когда Беня начнёт спасённое народу раздавать?
показати весь коментар
07.07.2020 17:24 Відповісти
Она ужалит зелю . Пете не надо противоядие . У него иммунитет , как у мангуста .
показати весь коментар
07.07.2020 16:48 Відповісти
Коли вже нарешті він сяде, чого чекають лакеї?
показати весь коментар
07.07.2020 16:56 Відповісти
Демократія вважає що Петро доживе до віку Мафусаїла? Тоді швидше закінчиться термін відповідальності.
показати весь коментар
07.07.2020 17:00 Відповісти
Предложить пэтюньке ту должность и вся его гнилая сущность и вскроется)))
показати весь коментар
07.07.2020 16:45 Відповісти
А Веть эта тварь поет то, что хочет ее подельник пэтруччо
показати весь коментар
07.07.2020 16:46 Відповісти
Вот эта "независимая" ворюга, которая скрывается в Лондоне будет указывать кого нам назначать главой НБУ?
показати весь коментар
07.07.2020 16:47 Відповісти
Зебіле, де вона писала, КОГО призначати?
показати весь коментар
07.07.2020 16:52 Відповісти
ну трошки ножки ей поломали, надеюсь продолжат
показати весь коментар
07.07.2020 17:00 Відповісти
А что украли? Что у тебя, осла, было, кроме проперденных семейных трусов, и обоссанной раскладушки! грязь из под ногтей вычисти.
показати весь коментар
07.07.2020 17:04 Відповісти
Эта жаба лупоглазая говорит, что она была независима?
Тварь конченная.
показати весь коментар
07.07.2020 16:48 Відповісти
она не просто жаба, а по версии винницкого мыролюбного святого - лучшая пьяная свиножаба галактики, и прилегающих районов Винницы.
показати весь коментар
07.07.2020 16:57 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
патриотка
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
земли обетованной?
показати весь коментар
07.07.2020 16:56 Відповісти
даже не знаю какой земли. патриотка убитых енотов, пардон, англицких фунтов.
показати весь коментар
07.07.2020 16:58 Відповісти
ну она имея фамилию сатановская даже не пыталась называть себя украинкой. хотя петя себе даже такое позволял.
показати весь коментар
07.07.2020 17:01 Відповісти
А кто будет определять независимость главы НБ?.... очень подозреваю ,что маруся имела ввиду себя любимую и ПеПо, самого ярого защитника Смолия
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
ой вэй. какие луди опять всплыли на поверхность. потужные и мыролюбные реформаторши .
Соя. Где ваши всхрюки о том что сатановская по кличке гонтарева невиновата? А бакс в 14 году подняла Зинка?
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
А Гонтарева была независима от Порошенко? Опустили вместе с Порохом гривну в 3 раза и съе...сь в Англию.
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
Она была смотрящей как барыги так и Путлера.
показати весь коментар
07.07.2020 17:00 Відповісти
Сейчас она учит сынков российских и украинских олигархов как открывать офшоры. Хотя распространяет слухи про какю-то Королескую Школу.
показати весь коментар
07.07.2020 17:03 Відповісти
https://censor.net/user/378743, так они все - главы нацбанков?
показати весь коментар
07.07.2020 17:26 Відповісти
Это та, которая на камеру пыталась купить что долларов, ухайдокавши потом под сотню банков?Гуляй лесом, погорелица убогая.
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
Гонтарева права. Посмотрите как злится зелёная нечисть.
показати весь коментар
07.07.2020 16:55 Відповісти
Ви праві.Всі залишки зеботви злізлись на гілку,на ролтон намагаються заробити,зесранці.
показати весь коментар
07.07.2020 17:01 Відповісти
Не на ветке же с Верещук им тусоваться, где даже с IQ73 можно понять - какой бред она несёт...
показати весь коментар
07.07.2020 17:27 Відповісти
не, злится свыняча нечисть
показати весь коментар
07.07.2020 17:01 Відповісти
Тупа зебільня завиввае. Все вірно баба каже. Наїбуть МВФ зебіли, а спитають з України.
показати весь коментар
07.07.2020 16:58 Відповісти
У Гонтаревой после бегства в Англию стали появляться прогрессивные мысли. Не только как обесценивать гривну и выполнять хотелки Путлера..
показати весь коментар
07.07.2020 16:59 Відповісти
Помрій,бідолашний,що тобі ще залишилося.
показати весь коментар
07.07.2020 17:02 Відповісти
для мыролюбца посадка не самое страшное А самое страшное, если у него среформируют все что он на гражданах Украины нареформировал.
показати весь коментар
07.07.2020 17:07 Відповісти
Срется эта соеглазая тварь и понятно.
Человек Зеленского на посту главы многое расскажет о махинациях этой курвы независимой и ее босса.
показати весь коментар
07.07.2020 17:13 Відповісти
Всё очень просто!
Как только видите блеяние про "долой соросят", "долой МВФ" - знайте - гавно течёт с севера!
показати весь коментар
07.07.2020 17:14 Відповісти
про Лєру забули... англіки тепер в пабах компенсують втрачені місяці карантину... біда.
показати весь коментар
07.07.2020 17:24 Відповісти
3/4 комментов можно смело закидывать в спам. Для Лахты и зебанатов эта фамилия лютый триггер
показати весь коментар
07.07.2020 17:28 Відповісти
головне що набігло їх сюди
показати весь коментар
07.07.2020 17:29 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZV6yyaRszYXgrah7gcc5MrUbqIY5pCYpW75gQp_loZVAELozaT78aToCeyUk7zmFU_45xivW8L6w3vsnV7QdBBE8VAIO8BBVGPpIKGbCj2cFfcWaIQ_Uwt81DEFYwITmRE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

1 ч.
·

Наемники Коломойского в Конституционном суде дрогнули, но все еще сильны и пока не отступают. Ситуация меняет стремительно и это пост-апдейт о том какое решалово придумали судьи.

Отставка Смолия Зеленским вдохнула в них силы, но война не заканчивается никогда и потому я зову завтра всех сознательных граждан в 10:00 под Верховный суд по адресу улица Жилянська, 14.

Конституционный суд хочет признать неконституционным создание Фонда Гарантирования Вкладов Физических Лиц, что приведет к обрушению украинской банковской системы. Созданный этим решением правовой хаос и паралич, позволит Коломойскому и другим мошенникам при помощи продажных судов вытащить из наших карманов до 90 миллиардов гривен.

Внимание которое привлекли https://www.facebook.com/sokyra.party/?__cft__[0]=AZV6yyaRszYXgrah7gcc5MrUbqIY5pCYpW75gQp_loZVAELozaT78aToCeyUk7zmFU_45xivW8L6w3vsnV7QdBBE8VAIO8BBVGPpIKGbCj2cFfcWaIQ_Uwt81DEFYwITmRE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sokyra.party/?__cft__[0]=AZV6yyaRszYXgrah7gcc5MrUbqIY5pCYpW75gQp_loZVAELozaT78aToCeyUk7zmFU_45xivW8L6w3vsnV7QdBBE8VAIO8BBVGPpIKGbCj2cFfcWaIQ_Uwt81DEFYwITmRE&__tn__=kK-R Демократична Сокира
и неравнодушные граждане, СМИ и институции к завтрашнему заседанию не прошло даром.

Первая новость. Удивительно, но хорошая.

На данный момент голосов у главы Конституционного суда судьи Тупицкого под решение по Фонду Гарантирования нет. Несмотря на материальную стимуляцию, после расследований Демократичної Сокири, после заявлений посольств США, ЕС и международных организаций судьи побаиваются принимать предложение Тупицкого. Пока побаиваются.

Враг дрогнул, но даже близко не разбит. Именно потому я буду завтра под судом. Именно потому я зову туда вас.

Вторая новость плохая.

Проект решения уже готов и роздан судьям. Есть он и у многих других людей.

Это очень плохой вариант решения - фактически это решение ЛИШАЕТ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ. Это позволяет как бы не признавать закон о Фонде полностью неконституционным, однако по сути это отменяет Фонд.

Если по мнению Конституционного Фонд не является государственным органом, значит его решения нет необходимости исполнять, а его руководство действует с превышением полномочий, потому что никаких полномочий им КСУ не оставляет. Это вот тот самый правовой хаос и паралич, о котором говорилось мной ранее.

Это по сути отмена Фонда гарантирования, но в более сглаженных формулировках. Типа мы не отменили сам Фонд, просто подставили под сомнения его полномочия. Но госорган который лишили права быть госорганом это по сути частная лавочка с нулевыми правами. Это даже хуже чем отмена, потому что непонятно что делать с Фондом в таком случае.

Тем не менее подобное решение открывает перед Коломойским широкие перспективы по действиям в судах. Хотя бы потому что представлять какие-то интересы в судах представители Фонда ТОЖЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА. Полномочий то нет. Можно в одни ворота рассматривать все текущие решения, можно наверное даже пересматривать старые - ребята из Печерского Суда и ОАСК и большим беспределом занимались.

Кроме того Тупицкий готовит и обоснования для наделения решений КСУ ретроактивной силой. То есть способностью менять прошлое.

И это третья новость и она тоже плохая.

В деле о Запорожском заводе ферросплавов Тупицкий собирается наделить КСУ правом распространять свои решения в прошлое с целью, так сказать, восстановления справедливости, ггг.

Для того чтобы провернуть эту абсолютно неконституционную дичь, Тупицкий отправит в отпуск часть судей из Первого Сената Конституционного суда, искусственно понизит кворум Сената и примет решения силами своих 4 ручных судей. После этого Коломойский сможет бегать с решениями КСУ по другим судам и с решением по этому делу и ЗАСТАВЛЯТЬ пересматривать уже вынесенные решения других дел.

Дело о Запорожском заводе ферросплавов, кстати, очень близко Национальному антикоррупционному Бюро, потому что именно в рамках этого дела Тупицкий ранее лишил НАБУ(кстати опять таки занизив кворум) права разрывать коррупционные договора, изъяв эту норму из закона о НАБУ. А теперь Тупицкий хочет, чтобы ВСЕ разорванные ранее НАБУ договора в прошлом были восстановлены и Коломойский таки получил сворованные денежки. И чтобы КСУ мог меняя законы сейчас, требовать пересмотра их последствий в прошлом.

Надеюсь Артем Сергеевич вместе со мной занимается документированием происходящего. Тем более, что решение КСУ об отмене уголовки за вынесение заведомо неправосудного решения ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ.

Как вы видите в стане ворога все не сладко, но они не прекращают разрушать нашу страну.

Хотел бы спросить.

Депутаты монокоалиции и сотрудники Офиса Президента, которых так беспокоит украинская банковская система и макрофинансовые параметры - а вы где? Страховы, Ковалив, Гетманцевы и прочие. А чо вы молчите по этому поводу? В происходящем вас ничего не интересует и можно спокойно помолчать потому, что команды не было? Напоминаю что часть КСУ назначется по квоте Верховной Рады и Президента.

Ну молчите, что с вас взять.

Я же не буду на это спокойно смотреть и снова приду под суд завтра, чтобы передать привет судьям Януковича и другим судьям. Дело уже не в том, что эти люди воруют миллиарды. Эти люди прямо уничтожают финансовую систему нашей страны, чтобы скрыть свои преступления в общем хаосе и таки получить возможность хапнуть еще.

Но когда все рухнет, мы поясним всем кто конкретно и почему стоял за принятием преступных решений. Да и сейчас мы поясняем в чем дело. И показываем, что нам не плевать.

Среда, 10:00, Жилянська, 14,

Конституционный суд
До скорых встреч, не забывайте репостить и задавать вопросы в каментах.
показати весь коментар
07.07.2020 17:30 Відповісти
На каждую "Демократическую сокиру" найдется "Европейская арматура"
показати весь коментар
07.07.2020 21:28 Відповісти
МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 6854
показати весь коментар
07.07.2020 17:38 Відповісти
МВФ не должен платить Украине, пока Зеленский не назначит независимого главу НБУ, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7271
показати весь коментар
07.07.2020 21:43 Відповісти
смішно.
показати весь коментар
07.07.2020 17:41 Відповісти
Лерку - главой НБУ и мечта порохоботов - доллар по 100 станет реальностью за месяц.
показати весь коментар
07.07.2020 18:10 Відповісти
Пока не посадят Гонтареву,к осени ее афера с ценными бумагами лопнет окончательно.Вот почему зиц-председатель и драпанул.
показати весь коментар
07.07.2020 18:34 Відповісти
О....... отмывалка вылезла!!!!!
показати весь коментар
07.07.2020 18:38 Відповісти
МВФ дууууже цікавить приватна думка аферистки у бігах
показати весь коментар
07.07.2020 19:10 Відповісти
ты ***** уже получила страховку за спаленный тобою дом?
показати весь коментар
07.07.2020 19:22 Відповісти
Все правильно Гонтарева говорит,---макать зеленых нужно в их же гуано)))
показати весь коментар
07.07.2020 20:01 Відповісти
ой, беглая банкирша тыщялетия вылезла.
возвращайся, возглавь нбу.
Кол же обещал самолёт за тобой выслать.
показати весь коментар
07.07.2020 20:17 Відповісти
А чё, Петю уже посадили?!
Зебилы?!!!
показати весь коментар
07.07.2020 22:26 Відповісти
А чё, Петю уже посадили?!
вы соево-кацапо-зебилы?!!!
показати весь коментар
07.07.2020 22:29 Відповісти
МВФ не должен платить Украине, пока суд штата Делавер США не вынесит свой вердикт по Коломойскому и его подельнику Зеленскому.
показати весь коментар
07.07.2020 20:25 Відповісти
Что не делает дурак,все он сделает не так, гундявый и его дворовая команда опять облажались. Думаю мнение Гонтаревой имеет больший вес чем камлание шмыгаля.
показати весь коментар
07.07.2020 21:38 Відповісти
Вылезла, ************.
показати весь коментар
07.07.2020 21:56 Відповісти
А сама Гонтарева была независимым управленцем? Этой прохиндейке все-равно, что народу будет плохо, цель только поднятие рейтинга бывшему президенту. Есть такой способ возвыситься - притоптать рядом стоящих, путь Петра Алексеевича.
показати весь коментар
08.07.2020 00:04 Відповісти
 
 