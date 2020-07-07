УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10902 відвідувача онлайн
Новини Коронавирус и карантин
1 260 13

Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта

Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта

Уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Организация предостерегла от преждевременного отказа от экстренных мер, направленных на поддержку занятости, и заявила, что власти стран должны запустить новые программы, чтобы стимулировать компании нанимать персонал, особенно тех сотрудников, которые впервые вышли на рынок труда.

При этом уровни безработицы могут быть даже выше, если вторая волна коронавируса приведет к введению новых локдаунов, отмечает ОЭСР. Согласно прогнозу организации, уровень безработицы в США в случае возобновления режима ограничений составит 12,9% в 2020 году и 11,5% в 2021 году по сравнению с 11,3% в текущем году и 8,5% в следующем без введения локдаунов.

Ограничения, которые власти стран стали вводить с середины марта в связи с распространением коронавируса, привели к масштабным сокращениям. Уровень безработицы в странах ОЭСР вернулся к значениям, в последний раз наблюдавшимся после глобального финансового кризиса 2008 года.

Читайте также: Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко

"Мы фактически вернулись в 2010 год", - сказал директор ОЭСР по вопросам занятости Стефано Скарпетта. "За три месяца мы потеряли весь прирост занятости, на который ушло десятилетие", - отметил он.

По его подсчетам, даже если миру удастся избежать второй волны коронавируса, уровень безработицы в странах ОЭСР достигнет 9,4% в последние три месяца текущего года - значения, в последний раз зафиксированного в 1930-х годах. В случае второй волны пандемии уровень безработицы может вырасти до 12,6%.

В случае сценария, который ОЭСР называет оптимистичным и который предусматривает возможность избежать новых вспышек коронавируса, уровень безработицы, как ожидается, будет снижаться лишь постепенно и составит 7,7% к концу 2021 года. В случае второй волны он, как ожидается, составит 8,9%.

ОЭСР прогнозирует, что самый существенный рост безработицы в текущем году будет наблюдаться в США: ожидается, что показатель вырастет на 7,6 процентного пункта.

Для сравнения, уровень безработицы в Германии, как ожидается, увеличится на 1,4 процентного пункта в текущем году, а показатель во Франции может вырасти на 2,5 процентного пункта.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

безработица (572) карантин (18172) ОЭСР (86) COVID-19 (19766) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
"Развитые страны тоже я развалил?"

Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта - Цензор.НЕТ 7139
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
+2
Зелебобики! Бросайте свою сраную Польшу и валите домой! В мире всё развалилось а дома 40% промышленного роста за год! Чего вам, засранцам, ещё надо?
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
+2
Не исключено.

Скатался в Оман - там помер падишах.
Скатался в Рим - заболел Папа,
Ещё куда-то катался - там землетряение было (не помню уже где).
И это далеко не полный список окатушек.
показати весь коментар
07.07.2020 16:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Развитые страны тоже я развалил?"

Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта - Цензор.НЕТ 7139
показати весь коментар
07.07.2020 16:50 Відповісти
Не исключено.

Скатался в Оман - там помер падишах.
Скатался в Рим - заболел Папа,
Ещё куда-то катался - там землетряение было (не помню уже где).
И это далеко не полный список окатушек.
показати весь коментар
07.07.2020 16:56 Відповісти
Безработица в развитых странах достигла уровня 2010 года. Прирост за 10 лет исчез за 3 месяца, - директор ОЭСР Скарпетта - Цензор.НЕТ 8743
показати весь коментар
07.07.2020 16:58 Відповісти
Це до них ще расєя в друзі не набивалась.
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
Зелебобики! Бросайте свою сраную Польшу и валите домой! В мире всё развалилось а дома 40% промышленного роста за год! Чего вам, засранцам, ещё надо?
показати весь коментар
07.07.2020 16:54 Відповісти
А ты сраные Нидерланды бросай и вали на мать-расеюшку.
показати весь коментар
07.07.2020 17:00 Відповісти
Зелебобик, ты шо, обиделся? Тююю.
показати весь коментар
07.07.2020 17:02 Відповісти
Значит - правда.
показати весь коментар
07.07.2020 17:12 Відповісти
Что правда? Что ты - зелебобик? Так никто и не сомневался
показати весь коментар
07.07.2020 17:26 Відповісти
А вы прочитайте: "Доля сферы услуг в мировом ВВП ежегодно растет, в то время как доля промышленности и сельского хозяйства снижается. По данным Всемирного банка, уже в 2015 году в странах с высоким уровнем дохода добавленная стоимость услуг формировала 74% ВВП. В государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) более двух третей занятого трудоспособного населения в 2017 году работали в сфере услуг. Например, в Новой Зеландии, Ирландии, Канаде и Южной Корее в сервисном секторе заняты более 90% работающего населения. ...."

А сфера услуг - эти все тусовочные барберщопы, кафе, кино и пр. МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ!
показати весь коментар
07.07.2020 16:56 Відповісти
Упссссс.
Зеленский, шо ты твориш)))
показати весь коментар
07.07.2020 17:00 Відповісти
Тю, а в Україні все в нормі.
https://censor.net/news/3206630/bezrabotnyh_ne_stanovitsya_bolshe_no_rabochie_mesta_uhodyat_v_ten_ministr_ekonomiki_petrashko
показати весь коментар
07.07.2020 17:18 Відповісти
Универсальное оружие это ковидло - и биологическое, и политическое, и экономическое!
показати весь коментар
07.07.2020 19:40 Відповісти
 
 