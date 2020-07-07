Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА
26,6% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували б за партію "Слуга народу", 21,3% - за "ЄС", 18,6% - за ОПЗЖ, 7,3% за "Батьківщину", 5% за "Силу і честь".
Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Социсом", передає Цензор.НЕТ.
Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенційних виборців (26,6%). На другому місці - "Європейська Солідарність" (21,3%), яка значно поліпшила свої показники з моменту останнього опитування "Соцису" на початку квітня. Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" і "Батьківщини" також виріс - 18,6% і 7,3% відповідно. 5% також набирає партія "Сила і честь".
Опитування проводилося 24-30 червня 2020 р. методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.
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Страна где 26% клиничееских ********* не прожила бы 30 лет.
Об этом https://www.facebook.com/dostali.hvatit написал полчаса назад в Фейсбуке бывший командир батальона «Донбасс», экс-нардеп Семен Семенченко.
Хочу напомнить страдающим амнезией гражданам, что через полтора месяца «неопытный Порошенко» уже должен был стать опытным. Но алгоритм повторился.
Ноль реакции на сообщение о вторжении войск РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Иловайск. Ноль реакции в течение двух дней, пока замыкалось кольцо окружения. Парад в Киеве вместо отправки подкреплений. И потом такие же отмазки.
«Не было сил» (это при военкоматах, которые ломились от наплыва добровольцев), «мы были неопытными» (это при миллионах потраченных на обучение генералов в училищах и академиях), «мы не ожидали такого от РФ» (это после оккупации Крыма и расстрела украинский войск с территории РФ).
А потом все это еще раз повторилось в Дебальцево …
Поэтому, если рассматривать все события в комплексе, то мифический «неопытный верховный главнокомандующий» (образ которого нежно рисуется нам порохо-пропагандой) превращается в продуманного серийного маньяка, который действует по одной схеме, с одними и теми же подельниками и с одинаковыми последствиями (смерть солдат, деморализация войск, потеря территории, Минск 1-2).
И прикрывалось все это потом - самой разнузданной ложью в интернете и на ТВ.
Ну а лицам, горячо отстаивающим версию о «неопытных в июле 2014», хотелось бы кое-что объяснить.
Вы не просто спорите за свой политический выбор (или за деньги отрабатываете методичку - есть и такие, и такие). Эти люди помогают обманывать общество и уйти от ответственности высокопоставленным украинским гнидам. Которые (как правильно писал Петлюра) еще опаснее московских вшей.
Потому что по внешним признакам вроде «свои». Но без украинских гнид московские вши не способны сделать в Украине совсем ничего. А украинские гниды, в свою очередь, не могут ничего без тысяч добровольных помощников. Одним из которых сейчас возможно есть и вы…
Вот такая ху#ня, малята!
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-***************** "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати пільгову іпотеку
Державний "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Відтепер пільговими пропозиціями можуть скористатися державні службовці, співробітники Нацполіції та ДСНС.
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-*****************
це рейтинг Слуг ОБВИС
орандонівську рекламу "сильного і чесного"? Ну, щелепи у Смєшка дійсно, як у бультерьера - ухопиться за владу, не відірвеш.
Злочини проти людства і проти людяності не мають термінів давности.
Репресії режиму Ющенка-Януковича-Вальцмана
будуть усвідомлюватися і аналізуватися усіма наступними поколіннями цієї планети разом і в контексті із репресіями Третього Рейху та СРСР.
То два різновиди однієї соціальної патології.
Німецького нацизму і російського - класичного - фашизму.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4?fbclid=IwAR0PGA8f3K5rRv4lwtpw930UVs0iSG-TZ5oPhOLU38P3zhoUBrK188sHVPA https://uk.wikipedia.org/.../%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0...
А які ще можуть бути варіанти в ХХI-му столітті в центрі Європи?
https://twitter.com/poroshenko @poroshenko выросла до 34% (во втором туре) и она продолжает расти. Вова! Пакуй баулы на Ростов!
ЯК І КАЙФУВАТИ ВІД НАРКОТИКІВ..
після виборів,правда,ломка...
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, прибацаный ЗЕля,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Це ж скільки треба було вкрасти щоб так рейтинг ріс у агента російських спецслужб Порошенко?
"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.
"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.
Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/