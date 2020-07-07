УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5571 відвідувач онлайн
Новини
16 716 282

Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

26,6% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували б за партію "Слуга народу", 21,3% - за "ЄС", 18,6% - за ОПЗЖ, 7,3% за "Батьківщину", 5% за "Силу і честь".

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Социсом", передає Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенційних виборців (26,6%). На другому місці - "Європейська Солідарність" (21,3%), яка значно поліпшила свої показники з моменту останнього опитування "Соцису" на початку квітня. Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" і "Батьківщини" також виріс - 18,6% і 7,3% відповідно. 5% також набирає партія "Сила і честь".

Рейтинг партій: Слуга народу - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, Батьківщина - 7,3%, Сила і честь - 5%, - опитування Соцису 01Рейтинг партій: Слуга народу - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, Батьківщина - 7,3%, Сила і честь - 5%, - опитування Соцису 02

Опитування проводилося 24-30 червня 2020 р. методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

рейтинг (1655) СОЦИС (68) Батьківщина (586) Слуга народу (2814) Європейська Солідарність (1085) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+81
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
07.07.2020 17:15
+62
18,6% вороги
21,3% патріоти
26,6% - довбодятли
це вже трохи краще..
показати весь коментар
07.07.2020 17:15
+52
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 1060
показати весь коментар
07.07.2020 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ян Жижка. Так. І його пам'ятають чеші. Дійсно вписав своє ім'я в історію. Серце Праги - думаю Жижков.
показати весь коментар
07.07.2020 19:30 Відповісти
І що саме цікаве - при Жижці гусити різали євреїв ще більше, ніж католиків, а євреї зараз про це мовчать, і "всіх собак вішають" на Хмельницького...
показати весь коментар
07.07.2020 20:20 Відповісти
Сплошной политический мусор, лидируют импотенты, следом жулье косящее под патриотов, ну и замыкают просто враги Украины. Кушайте, не обляпай...тесь
показати весь коментар
07.07.2020 17:34 Відповісти
100%👍
показати весь коментар
07.07.2020 18:18 Відповісти
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 26,6%, ЕС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батькивщина" - 7,3%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 4284
показати весь коментар
07.07.2020 17:37 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 842
показати весь коментар
07.07.2020 20:27 Відповісти
Рейтинг чушь. В 26% у помойных клоунов не верю.
Страна где 26% клиничееских ********* не прожила бы 30 лет.
показати весь коментар
07.07.2020 17:39 Відповісти
Надіюсь, що велика частина хто голосував за СН вже давно зрозуміли,що вибрали тупих недосвідчених. Що шахраї, брехуни, піарщикі заполонили всі посади. Але холодильник і підкуп ще держить високий рейтинг. для деяких наших зебілів. Але час іде і коли холодильник стане пустий--тоді рейтинг буде близькій до нуля. Тим "какая разніца" потрібно кожний день нагадувати дії і слова що президента,що "корабельних сосен" і тоді рейтинг буде вже нижчий плінтуса.
показати весь коментар
07.07.2020 17:40 Відповісти
до них ще не доходить...
показати весь коментар
07.07.2020 18:38 Відповісти
Вони все зрозуміли! Тепер їх вибір - Бойко Юра! Так шо скоро премьером буде Юра Єнакіевскій!
показати весь коментар
08.07.2020 00:18 Відповісти
Социс обычно завышает рейтинг ЕС на 2-3 % то есть реальный рейтинг там около 18%,что впрочем тоже неплохо
показати весь коментар
07.07.2020 17:46 Відповісти
*Социс * належить другану бариги ..Гриніву !
показати весь коментар
07.07.2020 17:50 Відповісти
5% , если не больше ! И это ещё с админресурсом , поскольку под опросы потом губернаторы и главы ОТКа поддягивают результаты !
показати весь коментар
07.07.2020 18:13 Відповісти
Комедия. Рыги на своих сайтах рисуют мертвечуку больше 20%, порохоботы на своих говорят нет- 20 % у нашего сывочолого гетьмана. А по факту у тех и тех наверное даже вместе 20% не наберется
показати весь коментар
07.07.2020 17:51 Відповісти
Ну да, всі за Шарика, думають він їм лайно позбирає за ними.
показати весь коментар
07.07.2020 17:53 Відповісти
ОПЗЖо 18% !!! Ще чистити й чистити Україну від вати **@нутої.
показати весь коментар
07.07.2020 18:00 Відповісти
А Вальцман? Вообще позор!!!!!!
показати весь коментар
07.07.2020 18:21 Відповісти
Вы зельцмана имеете ввиду?
показати весь коментар
07.07.2020 18:39 Відповісти
Горять пердаки у р@шистів від вольцмана, значить не усе погано робив. А "пазор"- ганьба нормальною мовою, зараз президент та його більшість у ВР.
показати весь коментар
07.07.2020 21:09 Відповісти
Смeшко відтягує голоси украінців. Як його Гон(р)дон піарив на 112 аналі мeртвячука.
показати весь коментар
07.07.2020 18:04 Відповісти
Однотуровые, напомнить вам как паРашенка слил два Майдана и пол УКРАИНЫ?? имбецилы, память короткая у вас, даже опзжоповцы столько зла и негатива не принесли в нашу страну сколько недоразумение рыгиАнально-шоколадное.. и даже рот свой не открывайте, а до конца своих беспонтовых дней молите о прощении у НАРОДА УКРАИНЫ..
показати весь коментар
07.07.2020 18:08 Відповісти
Йди повішайся лартєногий одножоповець
показати весь коментар
07.07.2020 18:42 Відповісти
Касторки выпей-полегчает !
показати весь коментар
07.07.2020 21:18 Відповісти
Во время фб-баттлов по теме Славянска и колонны Гиркина много сторонников бывшего верховного главнокомандующего рассказывали, какой он был неопытный в июле 2014 года. Далее шли истории про «голую и босую» армию.
Об этом https://www.facebook.com/dostali.hvatit написал полчаса назад в Фейсбуке бывший командир батальона «Донбасс», экс-нардеп Семен Семенченко.
Хочу напомнить страдающим амнезией гражданам, что через полтора месяца «неопытный Порошенко» уже должен был стать опытным. Но алгоритм повторился.
Ноль реакции на сообщение о вторжении войск РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в Иловайск. Ноль реакции в течение двух дней, пока замыкалось кольцо окружения. Парад в Киеве вместо отправки подкреплений. И потом такие же отмазки.
«Не было сил» (это при военкоматах, которые ломились от наплыва добровольцев), «мы были неопытными» (это при миллионах потраченных на обучение генералов в училищах и академиях), «мы не ожидали такого от РФ» (это после оккупации Крыма и расстрела украинский войск с территории РФ).
А потом все это еще раз повторилось в Дебальцево …
Поэтому, если рассматривать все события в комплексе, то мифический «неопытный верховный главнокомандующий» (образ которого нежно рисуется нам порохо-пропагандой) превращается в продуманного серийного маньяка, который действует по одной схеме, с одними и теми же подельниками и с одинаковыми последствиями (смерть солдат, деморализация войск, потеря территории, Минск 1-2).
И прикрывалось все это потом - самой разнузданной ложью в интернете и на ТВ.
Ну а лицам, горячо отстаивающим версию о «неопытных в июле 2014», хотелось бы кое-что объяснить.
Вы не просто спорите за свой политический выбор (или за деньги отрабатываете методичку - есть и такие, и такие). Эти люди помогают обманывать общество и уйти от ответственности высокопоставленным украинским гнидам. Которые (как правильно писал Петлюра) еще опаснее московских вшей.
Потому что по внешним признакам вроде «свои». Но без украинских гнид московские вши не способны сделать в Украине совсем ничего. А украинские гниды, в свою очередь, не могут ничего без тысяч добровольных помощников. Одним из которых сейчас возможно есть и вы…
Вот такая ху#ня, малята!
показати весь коментар
07.07.2020 18:14 Відповісти
Вороги України у всій красі,біосміття
показати весь коментар
07.07.2020 18:16 Відповісти
Навіть не зрозуміло кого з цих вішати а кого стріляти
показати весь коментар
07.07.2020 18:20 Відповісти
убейся ап стену, вешатель/стрелялка! Максимум що ты можешь - засунуть язык в "сердце" ***** и яростно им вращать
показати весь коментар
07.07.2020 21:15 Відповісти
Навіть не буду коментувати цю муйну під брехливою назвою "рейтинг", лише запитаю: хоч хто-небудь вірив чи вірить хоч якомусь "рейтингу", "опитуванню", "екзітполу" і т.і, проведеному в Україні за весь час незалежності? Невже ще залишились такі дУрні?:
показати весь коментар
07.07.2020 18:21 Відповісти
Я завжди вірю, коли пристойні організаціі цим займаються. Социс із пристойних. І я нe дурeнь. Чeснe слово.
показати весь коментар
07.07.2020 23:17 Відповісти
Придворное агенство Порошенко во главе с липшим другом Грынивым))
показати весь коментар
08.07.2020 05:46 Відповісти
Ох, повірте! Поспілкуйтеся з таксистами в Києві. Є прости непробивні дУрні. Ані найменшого шансу, паралельна реальність в головах...
показати весь коментар
08.07.2020 11:34 Відповісти
Ось для кого виявляється готувалася "пільгова" іпотека...
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-***************** "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати пільгову іпотеку

Державний "Ощадбанк" розширив перелік клієнтів, які можуть отримати кредит на житло під 9,99% річних. Відтепер пільговими пропозиціями можуть скористатися державні службовці, співробітники Нацполіції та ДСНС.
https://24tv.ua/oshhadbank-rozshiriv-perelik-*********-yaki-mozhut-novini-*****************
показати весь коментар
07.07.2020 18:21 Відповісти
Так =слуги народу= ж.
показати весь коментар
07.07.2020 21:46 Відповісти
А шо цэ за СОЦИК? Считайте получше, давай 50 и не меньше, ЗЭ уже конец, пишите все на ЕС. Они все проглотят, да шо там мелочится, ПЕТР АЛЕК. уже президент.
показати весь коментар
07.07.2020 18:28 Відповісти
А нахєра ж його погнали? Щоб знову обрати у першому турі
показати весь коментар
07.07.2020 18:34 Відповісти
А кто его избирать то будет, его назначит Байден, будет ВИЦЕ - ПРЕЗИДЕНТ колонии.
показати весь коментар
07.07.2020 18:55 Відповісти
це не рейтинг Пєті піднявся..
це рейтинг Слуг ОБВИС
показати весь коментар
07.07.2020 21:13 Відповісти
при Порошенко такого сраму не було
показати весь коментар
08.07.2020 11:32 Відповісти
Ну, Тимошенко - зрозуміло: свій залізобетонний електорат з лозунгом "Вона вумна" (с). Але хто за Смєшко... рве сраку? Знову ведуться на горандонівську рекламу "сильного і чесного"? Ну, щелепи у Смєшка дійсно, як у бультерьера - ухопиться за владу, не відірвеш.
показати весь коментар
07.07.2020 18:32 Відповісти
а лет-то ему уже 65 - и туда же
показати весь коментар
07.07.2020 20:07 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040616751325&comment_id=Y29tbWVudDo1NTk0MTM5MjQ5NDgxMzFfNTU5NzUyMjI4MjQ3NjM0 Микола Васильович Думич Не все так просто.
Злочини проти людства і проти людяності не мають термінів давности.
Репресії режиму Ющенка-Януковича-Вальцмана
будуть усвідомлюватися і аналізуватися усіма наступними поколіннями цієї планети разом і в контексті із репресіями Третього Рейху та СРСР.
То два різновиди однієї соціальної патології.
Німецького нацизму і російського - класичного - фашизму.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4?fbclid=IwAR0PGA8f3K5rRv4lwtpw930UVs0iSG-TZ5oPhOLU38P3zhoUBrK188sHVPA https://uk.wikipedia.org/.../%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0...
А які ще можуть бути варіанти в ХХI-му столітті в центрі Європи?
показати весь коментар
07.07.2020 20:28 Відповісти
За Смешко рве зраку гордон, як там ще кажеть гондон, який також кричав, що хто завгодно аби не Порошенко. Це той спецагент чийсь, скоріше всього ФСБ, що брав інтерв*ю у гіркіна і називав його сміливим бійцем. Вам мало було керування щирих українців? Вибирайте ще одну колоду щирих. Правда ще є в запасі рабінович!
показати весь коментар
08.07.2020 10:17 Відповісти
Поддержка
https://twitter.com/poroshenko @poroshenko выросла до 34% (во втором туре) и она продолжает расти. Вова! Пакуй баулы на Ростов! Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 3815
показати весь коментар
07.07.2020 18:32 Відповісти
Жодної з цих так званих "партій" не має бути у цьому рейтингу. Олігархічні злодійські маріонетки, а не партії.
показати весь коментар
07.07.2020 18:39 Відповісти
чомусь ніхто не говорить про Голос, а придивіться, яка розумна там молодь і патріотична
показати весь коментар
08.07.2020 11:34 Відповісти
Мозок Зе-виборця.
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 2716
показати весь коментар
07.07.2020 18:42 Відповісти
І такий самий затруєний, як плід маклюри...
показати весь коментар
07.07.2020 18:58 Відповісти
Хочется сказать словами персонажа пьесы Подеревянского-,,ЧТО ПИ**ЮКИ,ДОИГРАЛИСЬ?,,
показати весь коментар
07.07.2020 18:56 Відповісти
Социс принадлежит грыниву, политтехнологу порошенко. Думайте.
показати весь коментар
07.07.2020 18:58 Відповісти
значит можно доверять
показати весь коментар
07.07.2020 20:07 Відповісти
МОЖНА..
ЯК І КАЙФУВАТИ ВІД НАРКОТИКІВ..

після виборів,правда,ломка...
показати весь коментар
07.07.2020 21:16 Відповісти
В кінці кінців вони завжди сходяться з результатами ЦВК.
показати весь коментар
07.07.2020 20:17 Відповісти
аа, то я думаю, почему у парашенки за двадцать....
показати весь коментар
07.07.2020 20:35 Відповісти
Нет ни одной партии с проукраинской позицией в топе. Печаль.
показати весь коментар
07.07.2020 19:05 Відповісти
На трибунах становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, прибацаный ЗЕля,
Возвращайся в свой сказочный лес.
показати весь коментар
07.07.2020 19:09 Відповісти
Походу 73% пора снова возвращаться в стойло. Проект "накорми себя сам" провалился.
показати весь коментар
07.07.2020 19:11 Відповісти
POROCH-FOREVER !!!
показати весь коментар
07.07.2020 19:21 Відповісти
Если слуги народа делят наших детей на сорта для них и 26% дохрена.У нацистских идей рейтинг должен быть нулевой.
показати весь коментар
07.07.2020 19:36 Відповісти
Лайнокради 💩🎈 3,9% ...
показати весь коментар
07.07.2020 20:15 Відповісти
не, эти не лечатся, только перетекают....
показати весь коментар
07.07.2020 20:33 Відповісти
Чудное дело... У них ещё и не отрицательный рейтинг. Какой же упоротый у нас всётаки народ... Петра уже небыло сил терпеть, а зе!лю - норм, пусть продолжает.
показати весь коментар
07.07.2020 20:35 Відповісти
Я так розумію,що зараз в Україні,тільки "социс" один робить соцдослідження?
Це ж скільки треба було вкрасти щоб так рейтинг ріс у агента російських спецслужб Порошенко?
показати весь коментар
07.07.2020 20:35 Відповісти
Как можна голосовать за таких разводил как Кива или Рабинович, я реально этого не понимаю.
показати весь коментар
07.07.2020 21:10 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
07.07.2020 21:19 Відповісти
Рейтинг откровенно кремлёвского жопоблока вызывает сильные сомнения в будущем хохло малороского поскацапленного скота..
показати весь коментар
07.07.2020 21:28 Відповісти
Єдина проукраїнська партія - це "Батьківщина" і єдиний лідер - Юлія Тимошенко! Все інше - манкурти, злодюги, антиукраїнска мерзота. Переживемо всю нечисть і Україна буде заможною, щасливою державою.Слава Україні!
показати весь коментар
07.07.2020 23:00 Відповісти
Королевська...Лебедєв...Портнов...Писаренко...Савченко...Хтось якось відповів за цих потвор
показати весь коментар
07.07.2020 23:05 Відповісти
Ця падло Тимошенко - гірше ніж, Медведчук+Бойко разом взятті. Коли вже до юлеботів дійде, що більшого внутрішнього ворога ніж юля у нас не було, а можливо і не буде? І ця потвора, все ще проходить до Верховної Ради і має якісь рейтинг. Це просто неймовірно, і не має слів
показати весь коментар
08.07.2020 00:55 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 7454
показати весь коментар
08.07.2020 08:26 Відповісти
Падло - це ти і тобі подібні продажні боти, а Ю. В . Тимошенко - єдина надія України!
показати весь коментар
09.07.2020 00:45 Відповісти
Дострокові парламентські вибори будуть дуже скоро - Турчинов

"Україну скоро чекають дострокові вибори до Верховної Ради", - заявив в ефірі "Прямого" голова штабу партії "Європейська солідарність" Олександр Турчинов.
"Вибори - це важливе питання. І місцеві вибори… І я переконаний, що будуть дострокові парламентські вибори. Так. Я думаю, що дуже близько", - заявив він.
Чи на цей рік, чи наступного.... Я скажу так: чим швидше чинна влада проведе парламентські дострокові вибори, чим швидше відбудеться перезавантаження влади - тим буде краще для цих людей. Це важливе питання - перезавантаження влади.
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти. Треба відпрацьовувати економічні програми, які треба буде реалізовувати в екстремальних умовах. Тому що в економіці не просто багато негативних процесів... тут багато процесів незворотних, які руйнують фундамент економічної стабільності в державі", - пояснив Олександр Турчинов.

"Наявні небезпечний хаос, небезпечна економічна катастрофа, небезпечна некерованість ситуації в Україні. Тому що, безумовно, нею завжди скористається агресивна Росія. Військове керівництво Росії до цього готується. І саме тому знову в кабінетах з'явилися такі агенти впливу Кремля, які саме працюють на дестабілізацію ситуації. Коли, наприклад, в парламенті - буквально сьогодні в електронних ЗМІ була інформація - розглядають знову зміни до закону, щоб відновити експорт російської електроенергії в Україну… У нас з початку незалежності жоден блок АЕС не виводився. І за останній рік три блоки виведені з експлуатації", - сказав Турчинов.

Він зауважив, що окрім того, є мільярдні заборгованості перед різними енергетичними компаніями, і приватними, і державними.
"І в цих умовах вони говорять про експорт російської електроенергії в Україну. Що це, як не спроба добити українську економіку системно, дестабілізувати ситуацію, зламати енергетичний хребет нашої держави? А там далі - вже як господарі вирішать, що буде далі. Ми бачили з вами, що буває далі в таких умовах. І саме тому я переконаний, що передумовою російської військової агресії завжди буде їх відпрацювання "п'ятою колоною": дестабілізація, хаос, економічне руйнування і безвладдя. І в цих умовах завжди вони героїчно йдуть на "допомогу". Тому неможливо це допускати. І коли ми говоримо про мирне перезавантаження влади, ми говоримо в першу чергу про національну безпеку нашої держави. Це необхідно. І в цьому, я вважаю, зацікавлені і схід, і захід, і центр нашої держави", - закінчив своє доведення Кривавий Пастор.
відео: https://prm.ua/ekonomichna-nestabilnist-i-politichniy-haos-nesut-naybilshu-zagrozu-natsbezpetsi-********-turchinov/
показати весь коментар
07.07.2020 23:38 Відповісти
Але той штаб партії "Європейська солідарність", який створюється, я би назвав його антикризовим. Тому що країна впевнено просувається до можливої катастрофи. І цей рух треба припиняти.Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 9081
показати весь коментар
08.07.2020 08:29 Відповісти
Шарий что то мало..
показати весь коментар
07.07.2020 23:54 Відповісти
під радісні овації 73% зебілів, 4мо ухайдохало країну...
показати весь коментар
08.07.2020 08:28 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 8276
показати весь коментар
08.07.2020 08:30 Відповісти
сьогодні зранку на гілку виліз ольгінець https://censor.net/user/140746 зі своїми провокаціями. Ввважає, що ніхто не помітить...
показати весь коментар
08.07.2020 10:00 Відповісти
Та основна маса форумчан до нього вже звикла і ставиться, як до "городского сумасшедшего", тільки трішки "гімнистішого", ніж наш "Ігорок Л"... Або сміються, або "спамлять", або "посилають у світлу далечину...".
показати весь коментар
08.07.2020 10:10 Відповісти
цікаво було би скласти списочок оцих "сумашедших"... Я потихеньку в своєму крндуїті помічаю їх як "графоман". Доведеться і цього туди ж занести...
показати весь коментар
08.07.2020 11:23 Відповісти
Та я почав його складать, а потім кудись аркуш пклав і забув, куди... Якщо знайду, то скину тобі його...
показати весь коментар
08.07.2020 12:06 Відповісти
Якщо опитування проведуть сьогодні, то після зашкварів Верещук і адмінпротоколів по корупції найсвітлішого, рейтинг "слуг" буде менший, чим червоних кульок із какашками.
показати весь коментар
08.07.2020 10:00 Відповісти
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису" - Цензор.НЕТ 2842
показати весь коментар
08.07.2020 15:45 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 