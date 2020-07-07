Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

26,6% виборців, якби вибори відбувалися найближчим часом, проголосували б за партію "Слуга народу", 21,3% - за "ЄС", 18,6% - за ОПЗЖ, 7,3% за "Батьківщину", 5% за "Силу і честь".

Про це йдеться в результатах опитування громадської думки, проведеного "Социсом", передає Цензор.НЕТ.

Партія "Слуга народу" залишається лідером за кількістю потенційних виборців (26,6%). На другому місці - "Європейська Солідарність" (21,3%), яка значно поліпшила свої показники з моменту останнього опитування "Соцису" на початку квітня. Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" і "Батьківщини" також виріс - 18,6% і 7,3% відповідно. 5% також набирає партія "Сила і честь".

Опитування проводилося 24-30 червня 2020 р. методом CAPI з використанням планшетів. Вибірка репрезентує доросле населення України (крім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n = 2000 респондентів.

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