"Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до станции Попасная на Луганщине

"Укрзализныця" с 10 июля продолжит маршрут поезда №20/19 Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця уже получила соответствующее согласование Министерства обороны. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал он.

Юрик также подчеркнул важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель госкомпании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов