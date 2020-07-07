"Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до станции Попасная на Луганщине
"Укрзализныця" с 10 июля продолжит маршрут поезда №20/19 Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области.
Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця уже получила соответствующее согласование Министерства обороны. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал он.
Юрик также подчеркнул важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.
"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель госкомпании.
