3 563 7

"Укрзализныця" продолжила маршрут Киев-Лисичанск до станции Попасная на Луганщине

"Укрзализныця" с 10 июля продолжит маршрут поезда №20/19 Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныця" Иван Юрик, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця уже получила соответствующее согласование Министерства обороны. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующее корректировки в расписание движения поезда", - сказал он.

Юрик также подчеркнул важность развития железнодорожных маршрутов на востоке Украины.

"Очень важно максимально восстановить железнодорожное сообщение, которое было потеряно в результате аннексии части территории Украины на востоке. Но при этом мы имеем соблюсти все меры предосторожности и убедиться, что наши пассажиры будут в безопасности", - резюмировал руководитель госкомпании.

поезд (2017) Укрзализныця (7001) Луганская область (4920)
Наконец-то. Давно пора. А то надоело платить автобусным барыгам, везущим тебя в Счастье на лоханках своих по ухабам.
От Попасной будет намного ближе.
показати весь коментар
07.07.2020 17:43 Відповісти
Від залвокзалу Попасна до лінії фронту 5 км.
показати весь коментар
07.07.2020 18:26 Відповісти
До Луганска. Бронепоезд.
показати весь коментар
07.07.2020 19:16 Відповісти
 
 