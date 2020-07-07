УКР
МВД предлагает предпринимателям объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления, - Геращенко

Министерство внутренних дел предлагает представителям бизнеса объединить системы видеонаблюдения, чтобы полиция более оперативно реагировала на совершение преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Геращенко рассказал, что уже один из столичных ТРЦ подключили к системе "Безопасный город" и в случае поступления в полицию сообщения о преступлении, правоохранителям не нужно тратить время, приезжать на место происшествия, изымать записи камер наблюдения. Теперь полиция сразу будет видеть, что произошло.

"Мы предлагаем всем торговым центрам, ресторанам и кафе сотрудничать с полицией, давать возможность подключаться к вашим системам наблюдения, которые работают на улице. Если вы хотите - то и к внутренним системам видеонаблюдения и таким образом делать Украину безопаснее", - отметил замминистра.

По словам замглавы МВД, в Украине на сегодняшний день работают 5 млн камер наблюдения, принадлежащих частным организациям. 

+10
Иди ты лесом. Обокрали магазин, украли телефоны, есть видеонаблюдение с лицами преступников. Полиция его просто проигнорила. Даже елементарный поиск по имей не захотели, - оказалось нужно решение суда, а им в облом.
Чем такой "полиции" поможет то обьединение?
показати весь коментар
07.07.2020 17:47 Відповісти
+9
И под этой маркой завести все камеры на единый пульт наблюдения МВД, а потом заставить предпринимателей ежемесячно платить рюкзакову.
показати весь коментар
07.07.2020 17:43 Відповісти
+7
Вор-верхолаз снял две камеры! Вызвал полицию, передал видео, как вор лез и снимал камеры, показ отпечатки обуви и пальцев (порезал руку) - думаете поймали?
Официально - нет, неофициально - они сбили с него деньги и дали возможность сбежать на РФ.....
И после этого они предлагают какое-то сотрудничество? Та пошли вы на "путина"!
П.С. Частная охрана вычислила и ждёт, когда это тело вернётся......
показати весь коментар
07.07.2020 17:45 Відповісти
Тошик, лапочка, скажи просто-сколько тебе денег на это надо?
показати весь коментар
07.07.2020 17:41 Відповісти
может еще и домашние ноуты и телефоны подключим к мусорам? чтоб они уже все пораскрывали)))
показати весь коментар
07.07.2020 18:36 Відповісти
Заплати и можешь не подключать
показати весь коментар
07.07.2020 19:09 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2020 17:43 Відповісти
Что бы не поджидать под зданием когда предприниматель выйдет с кэшем а использовать цифровые технологии.
показати весь коментар
07.07.2020 17:48 Відповісти
Тотальная слежка. Сначала камеры на дорогах, потом - приложение Дія, теперь все камеры в одну сеть объединить. Как же мусора хочется следить за всеми.
Значення продажность чиновников, я не сомневаюсь, что к этой единой следящей системой будет иметь доступ криминал. Не говоря уже об ментах.
показати весь коментар
07.07.2020 17:51 Відповісти
*Зная
показати весь коментар
07.07.2020 18:12 Відповісти
Сколько аваков готов платить за аренду одной моей камеры??
Или ты антоша это хочешь даром получить?? А даром антоша..это за амбаром..
показати весь коментар
07.07.2020 18:04 Відповісти
антоша сегодня эксперт по камерам видеонаблюдения
показати весь коментар
07.07.2020 18:11 Відповісти
Хммм.....
Хорошее мне дело!
- типа дайте им доступ к моей дачной камере и они приедут и отберут мой бидон с бражкой который я засвечу перед камерой!
- типа если я хожу без лифчика то они будут подсматривать?
показати весь коментар
07.07.2020 19:03 Відповісти
Они промо код на пластику пришлют)))
показати весь коментар
07.07.2020 22:30 Відповісти
Вони бажають заборонити камері відеонагляду або дозволити лише у випадку безоплатної їх передачі на баланс МВС.
показати весь коментар
07.07.2020 19:38 Відповісти
Я в шоке с агрессии в комментариях) он просто предложил, не хотите- не обьединяйтесь...что тут обсуждать вообще...
показати весь коментар
07.07.2020 19:54 Відповісти
А мы предлагаем на вызовы о преступлениях приезжать не через 40 минут (расстояние 2км), а через 2 мин. Также предлагаем единому колл-центру МВД звонить после сообщений заявителям и уточнять, как быстро прибыли полицейские, как эффективно сработали и т.д. Также предлагаем вести базы лиц, замеченных в полузаконных действиях, вернуть надзор за школьниками и подростками. И многое другое тоже предлагаем для РЕАЛЬНОЙ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ!!!
показати весь коментар
07.07.2020 20:17 Відповісти
Так не работает, а ерунду предлагает!
показати весь коментар
07.07.2020 22:31 Відповісти
а ты герашенко заплатишь или как всегда
показати весь коментар
07.07.2020 20:46 Відповісти
Сначала начните хоть как-то на что-то реагировать. А то смешно слушать эту хрень, вроде они работают и только камер видеонаблюдения не хватает...
показати весь коментар
07.07.2020 20:50 Відповісти
 
 