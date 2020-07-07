МВД предлагает предпринимателям объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления, - Геращенко

Министерство внутренних дел предлагает представителям бизнеса объединить системы видеонаблюдения, чтобы полиция более оперативно реагировала на совершение преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Геращенко рассказал, что уже один из столичных ТРЦ подключили к системе "Безопасный город" и в случае поступления в полицию сообщения о преступлении, правоохранителям не нужно тратить время, приезжать на место происшествия, изымать записи камер наблюдения. Теперь полиция сразу будет видеть, что произошло.

"Мы предлагаем всем торговым центрам, ресторанам и кафе сотрудничать с полицией, давать возможность подключаться к вашим системам наблюдения, которые работают на улице. Если вы хотите - то и к внутренним системам видеонаблюдения и таким образом делать Украину безопаснее", - отметил замминистра.

По словам замглавы МВД, в Украине на сегодняшний день работают 5 млн камер наблюдения, принадлежащих частным организациям.

