МВД предлагает предпринимателям объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления, - Геращенко
Министерство внутренних дел предлагает представителям бизнеса объединить системы видеонаблюдения, чтобы полиция более оперативно реагировала на совершение преступлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.
Геращенко рассказал, что уже один из столичных ТРЦ подключили к системе "Безопасный город" и в случае поступления в полицию сообщения о преступлении, правоохранителям не нужно тратить время, приезжать на место происшествия, изымать записи камер наблюдения. Теперь полиция сразу будет видеть, что произошло.
"Мы предлагаем всем торговым центрам, ресторанам и кафе сотрудничать с полицией, давать возможность подключаться к вашим системам наблюдения, которые работают на улице. Если вы хотите - то и к внутренним системам видеонаблюдения и таким образом делать Украину безопаснее", - отметил замминистра.
По словам замглавы МВД, в Украине на сегодняшний день работают 5 млн камер наблюдения, принадлежащих частным организациям.
Официально - нет, неофициально - они сбили с него деньги и дали возможность сбежать на РФ.....
И после этого они предлагают какое-то сотрудничество? Та пошли вы на "путина"!
П.С. Частная охрана вычислила и ждёт, когда это тело вернётся......
Чем такой "полиции" поможет то обьединение?
Значення продажность чиновников, я не сомневаюсь, что к этой единой следящей системой будет иметь доступ криминал. Не говоря уже об ментах.
Или ты антоша это хочешь даром получить?? А даром антоша..это за амбаром..
Хорошее мне дело!
- типа дайте им доступ к моей дачной камере и они приедут и отберут мой бидон с бражкой который я засвечу перед камерой!
- типа если я хожу без лифчика то они будут подсматривать?