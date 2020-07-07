УКР
Новини
В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное использование данных с камер наблюдения.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в разработке документа участвуют также народные депутаты и активисты.

"Мы разрабатываем проект, который условно называется "Закон о безопасной Украине", которым предлагается установить ответственность за незаконное использование информации, собранной с видеокамер наблюдения в общественных учреждениях. Чтобы граждане знали, что эта информация будет использоваться исключительно в целях безопасности, а не компрометирования кого-либо или каких-то преступных действий", - заявил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД предлагает предпринимателям объединить системы видеонаблюдения для более оперативной реакции на преступления, - Геращенко

Сегодня ответственность за это не предусмотрена.

"Сейчас есть негативные отзывы, что в некоторых городах есть факты, когда жены заказывают своих мужей - где они бывают, с кем встречаются. Сегодня, к сожалению, нет ответственности за использование такой информации", - отметил замглавы МВД.

законопроект МВД правоохранительные органы силовики видеонаблюдение Геращенко Антон
+35
овощем пахнет .
показати весь коментар
07.07.2020 17:46 Відповісти
+20
жареными ростовскими огурцами
показати весь коментар
07.07.2020 17:48 Відповісти
+19
А с этими как?
В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 161
показати весь коментар
07.07.2020 17:47 Відповісти
овощем пахнет .
показати весь коментар
07.07.2020 17:46 Відповісти
жареными ростовскими огурцами
показати весь коментар
07.07.2020 17:48 Відповісти
- Добрый вечер, - решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
показати весь коментар
07.07.2020 18:08 Відповісти
может ещё ключи от квартир и офисов тоже передать ?
показати весь коментар
07.07.2020 17:47 Відповісти
А с этими как?
В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко - Цензор.НЕТ 161
показати весь коментар
07.07.2020 17:47 Відповісти
антонина иди тарелки лизать, по другому поводу лучше не открывать свой черный рот.
показати весь коментар
07.07.2020 17:47 Відповісти
Скрывать преступления хочет!
показати весь коментар
07.07.2020 17:49 Відповісти
Знаю одного начальника полиции, который делает себе маникюр в элитном салоне и ездит на авто около 100 тыс. американских грн.....он рассказывает про какой-то закон, что они не продадут эту информацию и их еще накажут, какой смешной толстяк
показати весь коментар
07.07.2020 17:50 Відповісти
Лизун !
Мусарня *монопольки * хоче !? .
Приватних детективів ..*замочити *
показати весь коментар
07.07.2020 17:53 Відповісти
в нашей стране продается абсолютно все , а тут какие-то камеры , и закон хотят ввести ,
разумеется никто соблюдать данный закон ( даже если его примут ) не будет ( только цена повысится ) , ну и при расборе дтп так просто видео не получишь
лучше-бы закон против воров и бандитизма ( а то уже на дело с РПГ ходят ) принняли
показати весь коментар
07.07.2020 17:53 Відповісти
"... в разработке документа участвуют также народные депутаты и активисты." - тобто кнопкодави з "сосни народу" й ******** та самий активний активіст згідно з Венедиктовою - Портянка.
показати весь коментар
07.07.2020 17:54 Відповісти
Гэниально! Как раньше не догадались, перед делом Шеремета!? А сколько ещё дел предстоит!
показати весь коментар
07.07.2020 17:54 Відповісти
Компромат с камер наблюдения начал мешать именно "слугам кремля", самой открытой и самой народной партии в истории Украины.
показати весь коментар
07.07.2020 17:55 Відповісти
так по поводу камер. лет может до 10 назад, не помню в какой из земель, кажись в штаермарке, один охотник у себя в ревире поставил "фотоловушку" у лесной полянки. в кадр попал один земельный политик со своей подружкой во время гона ))) охотник скинул видео камрадам. от них вышло в свет. был шкандаль. политик требовал примерно наказать охотника за несанкционированное опубликование его личных данных. чем закончилось не знаю.
показати весь коментар
07.07.2020 18:12 Відповісти
Правильно сделал, что в суд подал. На работе в коридоре 4 штуки стоит на этаже. Скоро без видеокамер в туалет не пустят. Не говоря о том, чтобы где-то в леску культурно с подружкой отдохнуть. Миллион придурков сразу в ютуб все норовят выложить.
показати весь коментар
07.07.2020 18:39 Відповісти
закон на его стороне. до 20 000 ойро штрафа охотнику грозило за опубликование интимной инфы из частной жизни. но я думаю, что в Украине закон, как обычно, и здесь будет на стороне сильного.
показати весь коментар
07.07.2020 18:45 Відповісти
https://www.derstandard.at/story/1338559269451/kaernten-wildkamera-erwischte-kaerntner-politiker-bei-schaeferstuendchen нашёл . восемь лет тому назад. в кертнере ))
показати весь коментар
07.07.2020 18:17 Відповісти
BILD NICHT MEHR VERFÜGBAR - знайшов він
показати весь коментар
07.07.2020 18:23 Відповісти
канешно картинки удалили )) но сам факт брачных игр и разборок остался не только в медиа но и в памяти народной.
показати весь коментар
07.07.2020 18:27 Відповісти
Конечно же нельзя выкладывать видео, где "реформированные" мусорские спецы, беспорядочно стреляют в помещении, бегают как куры в курятнике и истерично вопят.
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw Повне відео бійні КОРДу та грабіжника в будинку на Буковині (10.06.2020)
показати весь коментар
07.07.2020 17:56 Відповісти
Намерение, конечно, хорошее, если не учитывать, что у нас всё через задницу делается.
показати весь коментар
07.07.2020 18:13 Відповісти
Чомусь згадалось:
Мне мама в детстве выколола глазки
Чтоб я в шкафу варенье не нашёл
Не вижу солнца я, и не читаю сказки
Зато я нюхаю и слышу хорошо.
Що ще нам хочуть заборонити бачити і чути
показати весь коментар
07.07.2020 18:20 Відповісти
так вот чому ти за камери заспівав шайтан
показати весь коментар
07.07.2020 18:21 Відповісти
...незаконное использование данных с камер видеонаблюдения...

=====================================================
Идиотизм!
А разве в Украине существует закон об использовании данных с камер видеонаблюдения?
Где та грань между "законным" и "незаконным"?
показати весь коментар
07.07.2020 18:24 Відповісти
А за вылизывание мысок и жоп закон не желают ввести?
показати весь коментар
07.07.2020 18:25 Відповісти
Вы сначала наставьте кругом эти камеры и с высоким разрешением а не то фуфло которое вы напихали при распиле бюджета за все годы.
показати весь коментар
07.07.2020 18:44 Відповісти
Якщо камера моя власна -то і запис є моя власність (можливо навіть інтелектуальна))). А ще таке питання наша поліція щось писала про те щоб водії "здавали" порушників ПДР чи поліцаїв що нагліють То це буде незаконне ? Може треба працювати вже, а не хер на роялі грати і відосики гнати.
показати весь коментар
07.07.2020 19:09 Відповісти
Питоны гребаные
показати весь коментар
07.07.2020 19:13 Відповісти
я смотрю агнтонина членососка собакова резко занялась законотворчеством.
видать сцит погореть сама и за шефа переживает. вот как застукают за интимным званятием парочку))))
я так понимаю пора уже наверно применять акции приведения в нормальное состояние

законотворческий зуд говнослуг))) а то эти дегенераты такого на принимают))))
показати весь коментар
07.07.2020 21:16 Відповісти
У ментов всех сортов и прослушка, и слежка, камеры смотреть за нами -
это игра в одни ворота, потому что сами они более чем не святые.
Менты должны подавать прозрачные декларации в открытом доступе -
с указанием всех льгот и выплат, а в случае брехни - увольнение без пенсии.
Оккуели на наших деньгах.
показати весь коментар
07.07.2020 22:31 Відповісти
 
 