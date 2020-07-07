В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко
В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное использование данных с камер наблюдения.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в разработке документа участвуют также народные депутаты и активисты.
"Мы разрабатываем проект, который условно называется "Закон о безопасной Украине", которым предлагается установить ответственность за незаконное использование информации, собранной с видеокамер наблюдения в общественных учреждениях. Чтобы граждане знали, что эта информация будет использоваться исключительно в целях безопасности, а не компрометирования кого-либо или каких-то преступных действий", - заявил Геращенко.
Сегодня ответственность за это не предусмотрена.
"Сейчас есть негативные отзывы, что в некоторых городах есть факты, когда жены заказывают своих мужей - где они бывают, с кем встречаются. Сегодня, к сожалению, нет ответственности за использование такой информации", - отметил замглавы МВД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:
- Так будет со всеми, - сказал Коля детским голоском, - кто покусится... (с)
Мусарня *монопольки * хоче !? .
Приватних детективів ..*замочити *
разумеется никто соблюдать данный закон ( даже если его примут ) не будет ( только цена повысится ) , ну и при расборе дтп так просто видео не получишь
лучше-бы закон против воров и бандитизма ( а то уже на дело с РПГ ходят ) принняли
https://youtu.be/lNhj7Wyrklw Повне відео бійні КОРДу та грабіжника в будинку на Буковині (10.06.2020)
Мне мама в детстве выколола глазки
Чтоб я в шкафу варенье не нашёл
Не вижу солнца я, и не читаю сказки
Зато я нюхаю и слышу хорошо.
Що ще нам хочуть заборонити бачити і чути
=====================================================
Идиотизм!
А разве в Украине существует закон об использовании данных с камер видеонаблюдения?
Где та грань между "законным" и "незаконным"?
хер на роялі грати і відосики гнати.
видать сцит погореть сама и за шефа переживает. вот как застукают за интимным званятием парочку))))
я так понимаю пора уже наверно применять акции приведения в нормальное состояние
законотворческий зуд говнослуг))) а то эти дегенераты такого на принимают))))
это игра в одни ворота, потому что сами они более чем не святые.
Менты должны подавать прозрачные декларации в открытом доступе -
с указанием всех льгот и выплат, а в случае брехни - увольнение без пенсии.
Оккуели на наших деньгах.