В Украине планируют ввести ответственность за незаконное использование данных с камер видеонаблюдения, - замглавы МВД Геращенко

В Министерстве внутренних дел разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное использование данных с камер наблюдения.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в разработке документа участвуют также народные депутаты и активисты.

"Мы разрабатываем проект, который условно называется "Закон о безопасной Украине", которым предлагается установить ответственность за незаконное использование информации, собранной с видеокамер наблюдения в общественных учреждениях. Чтобы граждане знали, что эта информация будет использоваться исключительно в целях безопасности, а не компрометирования кого-либо или каких-то преступных действий", - заявил Геращенко.

Сегодня ответственность за это не предусмотрена.

"Сейчас есть негативные отзывы, что в некоторых городах есть факты, когда жены заказывают своих мужей - где они бывают, с кем встречаются. Сегодня, к сожалению, нет ответственности за использование такой информации", - отметил замглавы МВД.