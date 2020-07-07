Міносвіти: З 1 липня повернуто кошти за пробне ЗНО вже більш ніж 86 тисячам учасників
Міністерство освіти з 1 липня цього року повернуло вже понад 86 тис. учасників кошти за пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, 7 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули гроші за пробне ЗНО у навчальних закладах 86 тис 351 учаснику. Сума повернутих коштів становить 21 млн 230 тис. 688 грн", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що 107 тис. учасників пробного ЗНО мають картки "Приватбанку", на які перераховуються кошти.
Також ще 111 тис. учасників мають звернутися в банк, щоб отримати кошти за пробне ЗНО. Якщо ж особа вже є клієнтом банку, можна відкрити віртуальну картку в Приват24, не відвідуючи відділення.
"Картку необхідно оформити як можна швидше. Однак якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року", - повідомляють у відомстві.
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Зачем было брать деньги с людей, чтобы теперь возвращать?
Или тут какой-то лайф-хак? Или ноу хау?