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Міносвіти: З 1 липня повернуто кошти за пробне ЗНО вже більш ніж 86 тисячам учасників

Міносвіти: З 1 липня повернуто кошти за пробне ЗНО вже більш ніж 86 тисячам учасників

Міністерство освіти з 1 липня цього року повернуло вже понад 86 тис. учасників кошти за пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, 7 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули гроші за пробне ЗНО у навчальних закладах 86 тис 351 учаснику. Сума повернутих коштів становить 21 млн 230 тис. 688 грн", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 107 тис. учасників пробного ЗНО мають картки "Приватбанку", на які перераховуються кошти.

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Також ще 111 тис. учасників мають звернутися в банк, щоб отримати кошти за пробне ЗНО. Якщо ж особа вже є клієнтом банку, можна відкрити віртуальну картку в Приват24, не відвідуючи відділення.

"Картку необхідно оформити як можна швидше. Однак якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року", - повідомляють у відомстві.

Автор: 

Міносвіти (1415) ЗНО (323)


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Ничего не понял.
Зачем было брать деньги с людей, чтобы теперь возвращать?
Или тут какой-то лайф-хак? Или ноу хау?
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07.07.2020 18:18 Відповісти
Ти не в теме. В конце 11 класса ученик получает аттестат о полном среднем образовании (ззадания условно от 1 до 30) и еще один єкзамен для поступления в вуз (задания от 31 до 50). Здают єти два єкзамена в один день как один. Назьівется ВНО (или ЗНО на укр). Есть услуга по подготовке к єтому двойному єкзамену - пробньій ВНО. Он платньій. Вірус не дал его провести. Его отменили. Теперь возвращают деньги.
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07.07.2020 22:42 Відповісти
Тепер зрозуміло. Дякую!
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08.07.2020 07:54 Відповісти
 
 