Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння, яке давно має бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник понад півтори години здійснював обстріли позицій ООС із артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки найманці РФ вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши агресора повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальний заклад і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я кожного українського захисника задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.