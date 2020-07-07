Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб
Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння, яке давно має бути відведеним від лінії бойового зіткнення.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ОС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник понад півтори години здійснював обстріли позицій ООС із артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки найманці РФ вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши агресора повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.
За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальний заклад і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я кожного українського захисника задовільний.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
Просто надо больше убивать русских и тогда потери ВСУ снизятся.
Убей русского, убей русскую сволочь!
треба просто бути як мишка