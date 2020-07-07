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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб

Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з озброєння, яке давно має бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ОС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку застосував заборонені мінськими домовленостями зразки озброєння на підступах до Новотошківського. На цій ділянці фронту противник понад півтори години здійснював обстріли позицій ООС із артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", окупанти з гранатометів різних систем і стрілецької зброї провокували українських захисників біля Старогнатівки і Водяного. Неподалік Богданівки найманці РФ вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу, а поблизу Авдіївки двічі задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши агресора повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно доставили в лікувальний заклад і надали невідкладну допомогу. Стан здоров'я кожного українського захисника задовільний.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Автор: 

обстріл (28700) поранення (2808) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 53
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07.07.2020 18:03
+9
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 3809
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07.07.2020 18:04
+6
Швидкого одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.07.2020 18:21
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это хотят отомстить за 8 дохлых орков
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07.07.2020 18:01 Відповісти
Хєрова логіка. Практично як "надо просто перестать стрелять" (с) - треба стріляти першими, Фредді
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07.07.2020 18:10 Відповісти
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 53
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07.07.2020 18:03 Відповісти
Наемники РФ с начала суток 7 раз обстреливали позиции ОС, ранены четверо украинских воинов, - штаб - Цензор.НЕТ 3809
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07.07.2020 18:04 Відповісти
А хто почав?
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07.07.2020 18:12 Відповісти
***** с ***************,а это изрыгнул ватный карась Daniel
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07.07.2020 19:34 Відповісти
Пецков гаварит чтоэтоне мы, и настамнет, ссылочку давать?
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07.07.2020 23:59 Відповісти
Ау?😂🌷
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07.07.2020 18:19 Відповісти
Точно: краще загинути героєм від кулі, ніж померти від COVID-19.
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07.07.2020 18:12 Відповісти
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
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07.07.2020 18:19 Відповісти
их уже осталось 26%
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07.07.2020 18:15 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.07.2020 18:21 Відповісти
Одужання хлопцям.......
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07.07.2020 18:42 Відповісти
Мэр Харькова https://inforesist.org/tag/kernes/ Геннадий Кернес считает законным так называемый «референдум», который состоялся в 2014 году в Крыму. Об этом он заявил https://inforesist.org/goto/https://www.youtube.com/watch?v=0ZSWiEUO9c8&feature=youtu.be&t=2799 в интервью представителям скандального блогера Анатолия Шария.
По словам Кернеса, бывший президент Виктор Янукович и руководители различных ведомств должны были остаться в стране и провести встречу в одном из городов юга или востока. Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что жители Крыма имели право на проведение референдума согласно Конституции автономной республики.
«Я хорошо знал Константинова, председателя Верховного совета Крыма, но никогда не мог подумать, что они уйдут в Россию», - добавил Кернес.
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07.07.2020 18:44 Відповісти
"имели право на проведение референдума согласно Конституции" - шо за бред, откуда это бандюк харьковский взял? Или Верещук подсказала?
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07.07.2020 19:21 Відповісти
Этот наперсточник давно должен гнить на Холодной горе
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07.07.2020 19:36 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!

Просто надо больше убивать русских и тогда потери ВСУ снизятся.
Убей русского, убей русскую сволочь!
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 9321
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07.07.2020 19:33 Відповісти
Найманці РФ від початку доби 7 разів обстрілювали позиції ОС, поранено чотирьох українських воїнів, - штаб - Цензор.НЕТ 7049
треба просто бути як мишка
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08.07.2020 00:02 Відповісти
 
 