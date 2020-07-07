Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль
Инфляция и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% это, с одной стороны, очень хорошо: это стабильность. Но с другой стороны это несколько подсушивает и охлаждает экономику", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что в целом финансово-денежная система и экономика страны остаются стабильными.
Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло
"Предмет инфляции и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины", - добавил Шмыгаль.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А давай размочим и разогреем до 100%.
Так что ждем возни, спектаклей и торга вокруг назначения нового главы НБУ. Даже если Игорь Валерьевич не заведет своего человека, уход Смолия - победа олигарха.
Но не НБУ единым питалась на этой неделе душа Коломойского. Еще одним шагом из сказки в быль стала успешная судебно-бюрократическая реанимация прокурора Кулика. Способного за 10 минут и 50 тыс долларов сделать подельником Курченко хоть Трампа, хоть Байдена. Да хоть Рейгана.
В ближайшее время должно состояться сразу 3 судебных слушания (два в Шестом апелляционном административном суде, одно - в ВАКС), целью которых будет реабилитация и восстановление Кулика на должности и выплаты ему 1,15 млн грн компенсации. Продвигают это быстро, мощно и не жалея ресурсов. Потому что Кулика надо легализовать. Так как сейчас, когда он выходит с Деркачем на пресс-конференцию - он, как говорят у Байдена, просто дырка от бублика. А когда выйдет в статусе прокурора, то будет хоть и пожеванный и выплюнутый - но бублик. И Джулиани питает надежды, что украинский кейс от уже не криминального олигарха, а друга Игоря может как-то помочь Дональду догнать проснувшегося Джо.
А русское крыло этой спецоперации - усатый резидент Деркач даже создал межфракционное объединение с труднопроизносимым названием - "-25% Тарифы. Стоп коррупция". Вйо к борьбе с международной коррупции и преступлениями НБУ, говорит нам товарищ Деркач.
ГБР в очередной раз показало, что единственная перспектива у продвинутых парней с милицейским дипломом в этой стране - быть пиар-асами у клоуна за мелкий прайс. Клоун нарезал задачу: накопать что-то на Порошенко. И ГБР по наводке контрразведки СБУ провели обыски в зенитно-ракетных бригадах ВСУ и изъяли клистроны - сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300! Вывели из строя действующую систему противовоздушной обороны. Зачем? А потому что клистроны можно купить только в России, и ребята хотели сделать дело новых Свинарчуков, а обороноспособность страны - да кому она нужна?
И нормально бы зашло, если бы не скандал в СМИ. Если бы не написал Бутусов. Завели бы дело, порадовали Ссаныча. А так пришлось возвращать клистроны военным, а Зе надул щеки, выразил озабоченность в расширенных зрачках, и призвал расследовать этот досадный инцидент и даже взял его под контроль. И это правильно! Сам создал, самому надо и под контроль брать. А ГБР и другие силовики, ориентированные на Офис и лично ЗЕ, двигаются тактикой мелких шажков. Тихой сапой. Скушало общество? Норм, идем дальше. Начали орать? Отступаем, друзья, тут не пройдем. А там мин нет, попробуем сделать. И именно эту тактику изнурения, похоже, выбрали в преследовании Порошенко. Утомить общество вызовами на допросы, сделать это преследование обыденным. Чтобы и внутри страны, и Запад, поддерживающий Порошенко, привык и смирился. Как это было, когда Янукович сажал Тимошенко.
Правда, никаких эпизодов по коррупции найти не удается, есть только юридический трэш, как говорил Рябошапка. Ну что ж, будем искать. А пока Венедиктова выступает в роли юридического Сальвадора Дали и говорит: правовой сюрреализм - это я. Пусть Порошенко докажет свою невиновность в суде. Когда такое говорит генпрокурор, то понятно, что нет сейчас в стране ни генпрокурора, ни правоохранительной системы. Есть удлинители рук, механизмы, чтобы кого-то догнать, закошмарить или обилетить....
"дефолт гривни - эта очень хорошо!"(с)коломойский
"сделаем их вместе!" и "я ваш приговор, зебилы!"(с)шмаркля
в которой все люди могут планировать свою жизнь и бизнес.
ЗЕльоные, вы хотите лихорадки ?
Вы ее получите, на Майдане......
Низкая инфляция-это дешевые кредиты,это ипотека под низкий процент.А строительство это и есть драйвер экономики.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd519a29a79477967aa0a65
Единственное неудобно - выходя за пачкой сигарет, приходится брать тележку!
с Шмыгалем все понятно - он обслуживает олигархов, которые его поставили на эту должность..
Инфляция выгодна экспортерам - Ахметову например..
И украл - выведя через офшоры (в т.ч.) вислюка оманского, оставив шмаркле миллионов 20 долларов.....
ви зробили це разом
В Україні голова НБУ не залежить від президента та прем'єра)) Це тобі не твоя рашка
Де вас таких тупих набирають, що не знають навіть курс гривни в травні 2014 та вислов коломойши "дефолт гривни - єта очень хорошо!"
Даешь девальвацию!!!
Даешь нищету зебилов!!!
Все жду введения ********* крепостного права.
Можно будет в птницу после работы заехать на невольничий рынок и прикупить себе на выходные пару зебилок типа Лалала и Тани Помоловой. А понедельник утром выкинуть их на помойку и на следующие выходные купить свежих. Лепота... И не дорого.
Лично я - нет.
Ещё смешно будет, когда завтра Шмыгаль и другие "слуги народа" опять начнут жаловаться на высокие проценты кредитования, мол, нужно "как в Европе". Это процент должен быть выше инфляции и значительно. Раздвоение личности? Шизофрения?
На торгах по доллару предложение опять превышает спрос. НБУ уже во второй раз присутствовал на рынке и выкупал доллар по 26,90.
ты даже, бл, программу правительства не можешь написать! что ты несешь
це типова поведінка конченої гебні: штрикнути ножа, а потім - та ти ж ледве на ногах стоїш, шо нажерлося, падло!
А сделать это можно путем печатания зарплаты, которая пойдет на покупку валюты, ибо никакой экономики у нас нет, есть только продажа сырьевых ресурсов.
Лохи развели мебя сами.
ну блин на выбирали долбо*бов)))))