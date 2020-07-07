Низкая инфляция - это стабильность, но она охлаждает экономику, - Шмыгаль

Инфляция и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время виртуального круглого стола "Украинские реформы: Что дальше", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас довольно невысокий уровень инфляции, что сегодня является сложным моментом, который вызывает дискуссии среди экспертов, дискуссии с Национальным банком. Так как держать инфляцию с начала года в кризис 1,7% это, с одной стороны, очень хорошо: это стабильность. Но с другой стороны это несколько подсушивает и охлаждает экономику", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в целом финансово-денежная система и экономика страны остаются стабильными.

"Предмет инфляции и курс валют - это предмет дискуссии между Министерством экономики, Министерством финансов и Национальным банком Украины", - добавил Шмыгаль.