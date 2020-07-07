Рассмотрение апелляции на меру пресечения фигурантке дела про убийство Шеремета Дугарь перенесли на 13 июля

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал адвокат Виталий Коломиец, который сообщил, что суд отложил заседание на 12:15 13 июля из-за неявки стороны обвинения.

"Сегодня в очередной раз прокуроры не появились в заседание, за полтора месяца не ознакомились с материалами", - отметил он.

Виталий Коломиец опубликовал копию ходатайства прокуратуры с просьбой отложить заседание в связи с занятостью прокуроров в других судебных заседаниях и необходимостью дополнительного времени для ознакомления с материалами апелляционной жалобы.

Сначала Дугар находилась под под ночным домашним арестом, однако в мае ей изменили меру пресечения на залог в размере 168 тыс. Гривен. Сумму залога волонтеры собрали за 3:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает". ВИДЕО

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также читайте: Ни президент, ни министр не вмешиваются в расследование убийства Шеремета, - Аваков

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

2 июля стало известно, что дело Шеремета готово для передачи в суд. "Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты