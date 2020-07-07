УКР
Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman "Антарес"

Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman

Корпорация Northrop Grumman собирается в сентябре при помощи ракеты "Антарес" доставить по заказу NASA груз на Международную космическую станцию. Готовить пуск помогают украинские инженеры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Совет национальной безопасности.

Наши ученые улетели в США помогать с подготовкой старта еще в апреле. После 2 недель карантина они приступили к работе по программе, а теперь возвращаются обратно.

"19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще двое украинских специалистов, и в ближайшее время ожидают прибытие еще трех специалистов из системы контроля заправки", - сказано в сообщении.

В СНБО отметили, что помогли украинским ученым с организацией перелета в США в условиях карантина из-за COVID-19.

Топ коментарі
+14
Ще не Вмерла УкраїнИ....
07.07.2020 18:54 Відповісти
+6
Дід Михайла Кузьмича по батьковій лінії, Лаврентій, був висланий із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівської губернії за бунтарство на каторгу, а потім на вічне поселення. Із дружиною та дітьми він у https://uk.wikipedia.org/wiki/1880-%D1%82%D1%96 1880-х оселився в селищі Зирянова, де згодом народився майбутній конструктор. Через це, як згадував сам Янгель, на батьківщині його з трьома братами називали «хохлами». Етнічний українець, нащадок примусово виселених до Сибіру селян, він не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди повернувся працювати в Україну, до Дніпропетровська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
Досліджував походження свого прізвища. Пов'язував його зі словом «янга» - ківш, у якому запорожці варили їжу. Так само називали й людину, яка черпала і роздавала їжу. Хоча є підстави вважати, що прізвище походило від українського слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB «янгол» , «янгелик».
Вдова М. К. Янгеля, Ірина Стражева, у передмові до українського видання своєї книги «Тюльпани з космодрому» писала: «Я щаслива, що цю книгу багато українців зможуть прочитати рідною мовою. Михайло Кузьмич був тісно пов'язаний з Україною, її чудовими людьми. Тут колись жили його діди і це коріння, яке сягає глибини років, незаперечно лягло в основу формування його характеру, становлення його особистості»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9C-2 [2] .
07.07.2020 20:26 Відповісти
+4
Ще не Вмерла Україна.
07.07.2020 18:50 Відповісти
Коментувати
07.07.2020 18:50 Відповісти
07.07.2020 18:54 Відповісти
Не коверкай гимн,рашкотварь!
07.07.2020 19:33 Відповісти
Тут Таким тварям Гімн не співають , а собі надінь Кокошнік і танцюй , - Калінку , малінку, бо в тебе Айкью під плінтус Залізло Мудозвон ватний.
07.07.2020 20:16 Відповісти
Прежде чем оскорблять человека, сперва поинтересуйся предметом. А то дебилом себя выставляешь.Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman "Антарес" - Цензор.НЕТ 4579
08.07.2020 22:02 Відповісти
Вот именно ,рашистский подонок , *Ще не вмерлААА України,ні слава,ні воля*, тварь ты татаромордовская тупорылая неграмотная скотина ,иди лей оградки из бетона для впопучленцев Новоотсосии...
08.07.2020 22:49 Відповісти
Іще Польща не загинула,Коли ми живемо.Що в нас чужа сила взяла,Шаблею відберемо.
07.07.2020 20:00 Відповісти
Перейдем Вислу, перейдем Варту, будем поляками, дал нам приклад Бонопарте как побеждать надо
07.07.2020 22:13 Відповісти
Кацапский мотор присобачивают? Это нормально.
07.07.2020 18:51 Відповісти
с чего он кацапским был?
07.07.2020 18:53 Відповісти
Хороший вопрос! Может потому что делают его в Мытищах?
07.07.2020 18:54 Відповісти
Извиняюсь - в Химках (путаю эти москальские срани)
07.07.2020 18:55 Відповісти
Як там Морський старт, коли перший запуск?
07.07.2020 18:59 Відповісти
Заморожен. Зениты для него РФ больше покупать не будет. Или сделает свою ракету, или вообще закроет проект.
07.07.2020 19:03 Відповісти
Боюсь никогда. Проект полностью выкуплен руснёй, вывезен из Штатов и похерен. Да, мы добровольно отказались от возможно единственной стартовой площадки для космических ракет "Южмаша". Можем плакать или радоваться - в зависимости от убеждений.
07.07.2020 19:05 Відповісти
дядя, ну что ты из первоклашку корчишь...забудь ты уже про это гнусное наследие совка...
07.07.2020 19:15 Відповісти
Давно забули б, якби совок повернув млн вбитих їм українців.
07.07.2020 19:16 Відповісти
и ты думаешь,там чего химкинского много осталось? .украинцы,кстати,не движок обслуживают,а баки горючего и окислителя,а также некоторое оборудование.
а то ведь ты ща скажешь,что фолькс,ауди сперли движок у москвича 412,бо тоже под углом устанавливают
07.07.2020 19:02 Відповісти
да там все химкинское осталось... а баки с окислителями изначально были украинской долей - что 16 лет назад, что сейчас...
07.07.2020 19:17 Відповісти
они американские...продано-значит продано.

Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman "Антарес" - Цензор.НЕТ 7486
07.07.2020 19:23 Відповісти
То есть они не подключают баки к движку? А кто этим занимается? Химкинская банда подключает свои моторы к только что обслуженным украинским бакам?
07.07.2020 19:18 Відповісти
я думаю,НАСА фкурседела,как подготовить ракету к старту
07.07.2020 19:24 Відповісти
Были бы в курсе наших бы не приглашали.
07.07.2020 19:32 Відповісти
у наших контракт с наса
Участок работ «Южного» включает основной этап работ с топливными баками и связанным с ними оборудованием. Основной задачей КБ «Южное» является разработка и контроль изготовления на заводе «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88 Южмаш » ёмкостей для топлива, баков высокого давления, клапанов, датчиков, системы подачи топлива и питания, труб, проводов и другого связанного с ними оборудованияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-20 [20] .
07.07.2020 19:49 Відповісти
Значит и у русни наверняка есть такой контракт как это всё присобачить к их мотору.
07.07.2020 19:52 Відповісти
у русни контракт на продажу камеры сгорания и диффузоров
07.07.2020 19:55 Відповісти
У русни диффузоры сжались, когда Маск запустил свою ракету, и так до сих пор.
Так что камера сгорания тихо перегорает.
07.07.2020 22:22 Відповісти
Этот "мотор" представляет собой кусок меалического сплава в форе усеченного конуса,выполненного по техдок. КБ. Янгея.
Просто США вернулись к авторам.
07.07.2020 20:01 Відповісти
Как раз КБ знаменитого сибиряка Янгеля к этим моторам отношения не имело,
в отличие от КБ знаменитого одессита Глушко.
07.07.2020 20:08 Відповісти
Дід Михайла Кузьмича по батьковій лінії, Лаврентій, був висланий із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівської губернії за бунтарство на каторгу, а потім на вічне поселення. Із дружиною та дітьми він у https://uk.wikipedia.org/wiki/1880-%D1%82%D1%96 1880-х оселився в селищі Зирянова, де згодом народився майбутній конструктор. Через це, як згадував сам Янгель, на батьківщині його з трьома братами називали «хохлами». Етнічний українець, нащадок примусово виселених до Сибіру селян, він не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди повернувся працювати в Україну, до Дніпропетровська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
Досліджував походження свого прізвища. Пов'язував його зі словом «янга» - ківш, у якому запорожці варили їжу. Так само називали й людину, яка черпала і роздавала їжу. Хоча є підстави вважати, що прізвище походило від українського слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB «янгол» , «янгелик».
Вдова М. К. Янгеля, Ірина Стражева, у передмові до українського видання своєї книги «Тюльпани з космодрому» писала: «Я щаслива, що цю книгу багато українців зможуть прочитати рідною мовою. Михайло Кузьмич був тісно пов'язаний з Україною, її чудовими людьми. Тут колись жили його діди і це коріння, яке сягає глибини років, незаперечно лягло в основу формування його характеру, становлення його особистості»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9C-2 [2] .
07.07.2020 20:26 Відповісти
Так в Мытищах и торт "КИЕВСКИЙ" тоже делают.
07.07.2020 20:06 Відповісти
В тот день когда США сделают замену этой ракеты - скорее всего будет последним днём Украинского космоса. (от Зенитов РФ уже отказалась)
07.07.2020 19:00 Відповісти
Есть ещё "Вега", но с ней тоже проблемы.
07.07.2020 19:06 Відповісти
Це так, ну нема в нас Рогозіна, прямо біда.
07.07.2020 19:09 Відповісти
А вернее - космодрома и полного цикла производства ракет.
07.07.2020 19:11 Відповісти
Потрібно дивитись правді в очі, не тягне фінансово самостійно Україна космічний проект, тільки в кооперації з кимось. Росія відпадає, лишається США ну або Китай.Добре хоч так не втрачають досвід.
07.07.2020 19:13 Відповісти
США дуже невдоволені коли хтось починає співпрацю з Китаєм.
Пригадайте, китайський навчально бойовий літак L-15B оснащено розробленим запорізьким КБ «Івченко-Прогрес» форсажним варіантом двигуна АІ-222-25 виробництва АТ «Мотор-Січ».
Декілька років тому США навіть піднімали тоді питання про обмеження допомоги Україні через цю співпрацю.
Наше військове відомство всерйоз розглядало закупівлю цих літаків з подальшим їх доведенням до статусу бойового. Проте китайці відмовлялися надавати технологію для їх виробництва та й США висловилися категорично проти цього.
Так що китайський ринок для нас закритий.
07.07.2020 19:33 Відповісти
А самолёт кстати вполне годный. Улучшенный вариант Як - 130. Даже сам базовый Як с двигателями без форсажных камер, считается учебно боевым. Этот же сошёл бы за лёгкий штурмовик. (для истребителя всё таки слабоват)
07.07.2020 19:46 Відповісти
Напомним, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares https://korrespondent.net/ukraine/3891998-v-kosmos-zapustiat-try-ukraynskye-rakety создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба г.Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.
07.07.2020 20:52 Відповісти
По москве?
07.07.2020 18:56 Відповісти
Украинские инженеры и ученые по всему миру постоянно готовят к пуску разные чудеса техники: чехлы снимают, моют, подвозят обслуживающий персонал, топливо и запчасти, в общем - незаменимые грузчики, водители и спецы по клинингу.
07.07.2020 19:11 Відповісти
Ви геніальний бізнесмен, завозити через океан водіїв і мийщиків. Все таки повезло нам шо більша частина московитів тупе стадо.
07.07.2020 19:15 Відповісти
А чего их завозить, если они уже давно, не чучелом, так тушкой, сами переехали, абы только не видеть всяких дубоголовых буков?
07.07.2020 19:18 Відповісти
Ти би покликав когось хто вміє читати, "19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще двое украинских специалистов, и в ближайшее время ожидают прибытие еще трех специалистов из системы контроля заправки", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/n3206689
07.07.2020 19:23 Відповісти
А ты бы кого нибудь с мозгами
07.07.2020 19:56 Відповісти
 
 