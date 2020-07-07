Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman "Антарес"
Корпорация Northrop Grumman собирается в сентябре при помощи ракеты "Антарес" доставить по заказу NASA груз на Международную космическую станцию. Готовить пуск помогают украинские инженеры.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Совет национальной безопасности.
Наши ученые улетели в США помогать с подготовкой старта еще в апреле. После 2 недель карантина они приступили к работе по программе, а теперь возвращаются обратно.
"19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще двое украинских специалистов, и в ближайшее время ожидают прибытие еще трех специалистов из системы контроля заправки", - сказано в сообщении.
В СНБО отметили, что помогли украинским ученым с организацией перелета в США в условиях карантина из-за COVID-19.
а то ведь ты ща скажешь,что фолькс,ауди сперли движок у москвича 412,бо тоже под углом устанавливают
Участок работ «Южного» включает основной этап работ с топливными баками и связанным с ними оборудованием. Основной задачей КБ «Южное» является разработка и контроль изготовления на заводе «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88 Южмаш » ёмкостей для топлива, баков высокого давления, клапанов, датчиков, системы подачи топлива и питания, труб, проводов и другого связанного с ними оборудованияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)#cite_note-20 [20] .
Так что камера сгорания тихо перегорает.
Просто США вернулись к авторам.
в отличие от КБ знаменитого одессита Глушко.
Досліджував походження свого прізвища. Пов'язував його зі словом «янга» - ківш, у якому запорожці варили їжу. Так само називали й людину, яка черпала і роздавала їжу. Хоча є підстави вважати, що прізвище походило від українського слова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB «янгол» , «янгелик».
Вдова М. К. Янгеля, Ірина Стражева, у передмові до українського видання своєї книги «Тюльпани з космодрому» писала: «Я щаслива, що цю книгу багато українців зможуть прочитати рідною мовою. Михайло Кузьмич був тісно пов'язаний з Україною, її чудовими людьми. Тут колись жили його діди і це коріння, яке сягає глибини років, незаперечно лягло в основу формування його характеру, становлення його особистості»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A3%D0%9C-2 [2] .
Пригадайте, китайський навчально бойовий літак L-15B оснащено розробленим запорізьким КБ «Івченко-Прогрес» форсажним варіантом двигуна АІ-222-25 виробництва АТ «Мотор-Січ».
Декілька років тому США навіть піднімали тоді питання про обмеження допомоги Україні через цю співпрацю.
Наше військове відомство всерйоз розглядало закупівлю цих літаків з подальшим їх доведенням до статусу бойового. Проте китайці відмовлялися надавати технологію для їх виробництва та й США висловилися категорично проти цього.
Так що китайський ринок для нас закритий.