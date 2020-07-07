Украинские инженеры готовят к пуску ракету-носитель американской корпорации Northrop Grumman "Антарес"

Корпорация Northrop Grumman собирается в сентябре при помощи ракеты "Антарес" доставить по заказу NASA груз на Международную космическую станцию. Готовить пуск помогают украинские инженеры.

Наши ученые улетели в США помогать с подготовкой старта еще в апреле. После 2 недель карантина они приступили к работе по программе, а теперь возвращаются обратно.

"19 июня 15 специалистов, которые принимали участие в электроиспытаниях первой ступени ракеты-носителя "Антарес" в центре космических запусков на о. Уоллопс вернулись в Украину, один остался в США для выполнения плановых работ. В начале июля в США прилетели еще двое украинских специалистов, и в ближайшее время ожидают прибытие еще трех специалистов из системы контроля заправки", - сказано в сообщении.

В СНБО отметили, что помогли украинским ученым с организацией перелета в США в условиях карантина из-за COVID-19.

