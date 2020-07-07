УКР
Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников на стороне террористов на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия иностранных наемников в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) на Донбассе.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", - указывается в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Производство начато по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Потому что Порох алкоголик, убил своего брата и Путина поздравил. Какие я ещё фейки не перечислил?
А що з цього приводу скаже нам Мікрон і Пеця, а так розумію він з 2014 року був в курсі цього і Юга теж про це знав але вони чомусь про це мовчали. А чому?
Вот те раз.
А пэтьку это не колыхало от слова вообще
С добрым утром!!!!!
Проснулась блин!!!!!!
Им что, делать нечего.
А що з цього приводу скаже нам Мікрон і Пеця, а так розумію він з 2014 року був в курсі цього і Юга теж про це знав але вони чомусь про це мовчали. А чому?
Потому что Порох алкоголик, убил своего брата и Путина поздравил. Какие я ещё фейки не перечислил?
Вот те раз.
А пэтьку это не колыхало от слова вообще
Конешно не колыхало,он в то время был занят исключительно важным делом- гадил в штаны мудрому нариду.
Сильвупле, блд!
У Патриотов , - Патриотизм не нужно Подымать , Он есть Врожденный. А рейтинг подымать таким Образом как Вкид , а расследование Зась , не получится.
Сосед мой видел французского снайпера (спецы в плен взяли)кто было в 2015м летом...
Интересно, эти двуногие животные имеют хоть одну извилину, вряд ли французский биомусор.
