Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій
Сім'я президента Володимира Зеленського в минулого року отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій на 5,2 млн.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - повідомляє Офіс президента України.
Тепер Зеленський особисто проінформував НАЗК про те, що порушив закон.
Президент наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і він готовий нести відповідальність за порушення.
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Ничего я повторю)))
Але =наказанія= не було, бо воно має імунітет.
Зручно біомасі втирати про те, що =я - такой, как ві=, але користуватися безкарністю.
І потім голосно реготати над тупим бидлом, яким його лохторат.
Нехай повіситься.