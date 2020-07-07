УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10520 відвідувачів онлайн
Новини
17 885 110

Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій

Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій

Сім'я президента Володимира Зеленського в минулого року отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень і купила облігацій на 5,2 млн.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019 році родина Глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення", - повідомляє Офіс президента України.

Тепер Зеленський особисто проінформував НАЗК про те, що порушив закон.

Президент наголошує, що всі громадяни України рівні перед законом, і він готовий нести відповідальність за порушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зобов'язаний декларувати витрати на поїздку в Оман, - глава НАЗК Новіков

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) порушення (607) облігації (1497) НАЗК (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+63
"если я нарушу закон - то уйду с поста президента!"(с)шмаркля...

коли там шмаркля складає з себе повноваження, хто чув? чи воно знову (в 100500 раз) бреше зебілам в очі))
показати весь коментар
07.07.2020 19:03
+60
https://twitter.com/ivanchenko27457

https://twitter.com/ivanchenko27457 Поганка https://twitter.com/ivanchenko27457 @ivanchenko27457 https://twitter.com/ivanchenko27457/status/1280466123700518915 4 ч

Омелян:
"Перший Президент України, який піде у в'язницю, буде не Порошенко. І навіть, на жаль, не Янукович. Це буде Зеленський…"
показати весь коментар
07.07.2020 19:07
+41
Свинарчук старший именно за такое сидел в КПЗ.

Если все равны ...
показати весь коментар
07.07.2020 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Молодец! Сказал, что готов понести ответственность. Представляете, если бы сказал, что неготов... Ни один бы "полицейский" или "антикоррупционэр" его не тронул. А так он сам сказал что готов. Всё, теперь его не тронут и всё ему простят, потому, что сразу видно что чистый и честный человек, этот наш Зе!.
показати весь коментар
07.07.2020 20:17 Відповісти
Нацбанк заявив про політичний тиск..

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R Національний банк України https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvpGUA8QkoAtm8ITdoRTxoYGh3Da2cTOfXKu-rOFLyNcHRie-QBwNpn2KuXzeKMiYMHLw6i3n-MqT-Rh4Axm7bmm3FdI10MU2Kg4mKhyOdFnsYWAIhzklRpPOUbAjv1tC9P_HFLHENDDcgMz4Kc9Shkow_4o1fIr07-B-skbFDtr5CD2C4DyD2LJm0rHlM86U9PAy-7me2XeRLJ1xao5P6FdFuq7e-SMYbeE4C970PSWBRGqPJkUAIQCX-qkFaERpanq2h8ia_y3yMap-5kxIX0vIyqiABkAEhI3lNC92N70nlo1G40J1H6iMDoU6XAO8UcWy3ecJzbZ7AtWxBCm3JIC-q&__xts__%5B1%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&hc_ref=*********************************************-sT74TgaRI8ahJZBEY0AVo&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD2VhAuLFUcODcZh_wzH1QkQc7N6BgWrCHnj7vw04vt7H0TS8T4ZRbzoxD1oY72NL-hKu7W1neUp60AyU_MtSFIXR4kmpQtNek8jwQjnqi5NH0jr0X3kko60ID7WbgtXEu8HM-51WWi07fjko8rB7NR7peGoQ0PF3DtefreWOTKXLi8WxswtIMUEmhUlKcyVblqDvszL74mnXdaMjnRPkMvFN8ulL7jqbGzyiG2H6ONOEveGrLnxXcoSYjBwI-aPGOblhFHT5Xlk_eJ-eFAAZHwWM_itUJbgWXdTMz7IzB_ICrIPshYvXDcEgLp3AF9oRWf5Pz24LJ9qyU1mY3KEFLO0CTd&__tn__=-R 2 год · https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2617359298478226/?type=3&__tn__=-R#
показати весь коментар
07.07.2020 20:24 Відповісти
Кінчаються лозунги "Всі ми президенти!", "Весна прийде - саджати будемо!", та інші... Зараз у "ЗЕлюків" основний діючий лозунг : "НІ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРУ!!!"...
показати весь коментар
07.07.2020 20:36 Відповісти
Можно и я скажу что он- КОЗЁЛ!
показати весь коментар
07.07.2020 20:50 Відповісти
Уже писали про Якщо я порушу закон, я піду сам ?
Ничего я повторю)))
показати весь коментар
07.07.2020 20:56 Відповісти
Ну всё! Писец, субсидии не пАлучит...
показати весь коментар
07.07.2020 21:04 Відповісти
Останній раз воно це квакало за Хмельницький ...
Але =наказанія= не було, бо воно має імунітет.
Зручно біомасі втирати про те, що =я - такой, как ві=, але користуватися безкарністю.
І потім голосно реготати над тупим бидлом, яким його лохторат.
показати весь коментар
07.07.2020 21:58 Відповісти
*яким є
показати весь коментар
07.07.2020 22:07 Відповісти
"...Президент подчеркнул, что все граждане Украины равны перед законом, и что он готов понести ответственность за нарушение..."

Нехай повіситься.
показати весь коментар
07.07.2020 23:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 