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Новини Паводки на Західній Україні
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Після сильних дощів повністю припинено сполучення з трьома селами в Івано-Франківській області, - ДСНС

Після сильних дощів повністю припинено сполучення з трьома селами в Івано-Франківській області, - ДСНС

Транспортне сполучення ще з трьома селами в Івано-Франківській області повністю припинено у вівторок у зв'язку з погіршенням погодних умов, викликаних зливами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, через підйом рівня води на р.Безулька в с.Яворів Косівського району, сталося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що в даний час відсутнє транспортне сполучення з с.Снідавка Косівського району.

У Верховинському районі частково розмито автомобільну дорогу місцевого значення в селах Волова і Бережниця, і транспортне сполучення з ними також відсутнє.

Всього по Івано-Франківській області в даний час відсутнє транспортне сполучення з 7 населеними пунктами і ще з 11 транспортне сполучення обмежено, сказано в повідомленні.

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Автор: 

паводок (233) ДСНС (5127) Івано-Франківська область (952)


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шо? опять?
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07.07.2020 19:08 Відповісти
Зеленский, где запрет на вырубку леса в Украине? Экология летит в яму, климатические катастрофы на носу. Ты представляешь что ты творишь, рептилия? Где восстановление лесов? Где сажают сегодня деревья и восстанавлтивают леса Волыни и Ивано-Франковщины и всех других областей? Для того, чтобы принять такой закон много нужно миллиардов? Много нужно вложений? Много ума нужно? Нет.Тогда почему никаких подвижек и вырубка леса продолжается?
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07.07.2020 19:21 Відповісти
Так сказано, как будто не то что полностью, а навсегда...
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07.07.2020 22:46 Відповісти
 
 