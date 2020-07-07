Після сильних дощів повністю припинено сполучення з трьома селами в Івано-Франківській області, - ДСНС

Транспортне сполучення ще з трьома селами в Івано-Франківській області повністю припинено у вівторок у зв'язку з погіршенням погодних умов, викликаних зливами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, через підйом рівня води на р.Безулька в с.Яворів Косівського району, сталося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що в даний час відсутнє транспортне сполучення з с.Снідавка Косівського району.

У Верховинському районі частково розмито автомобільну дорогу місцевого значення в селах Волова і Бережниця, і транспортне сполучення з ними також відсутнє.

Всього по Івано-Франківській області в даний час відсутнє транспортне сполучення з 7 населеними пунктами і ще з 11 транспортне сполучення обмежено, сказано в повідомленні.

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