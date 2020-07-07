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Новини Боротьба з коронавірусом
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У президента Бразилії Болсонару, який називав коронавірус "легким грипом", діагностовано СOVID-19

У президента Бразилії Болсонару, який називав коронавірус

У президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це інформують бразильські ЗМІ.

За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що у Болсонару було виявлено симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на цей тиждень було скасовано.

Читайте також: У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

Болсонару відомий, як один із небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.

Бразилія перебуває на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання COVID-19. За останніми даними університету Джонса Хопкінса, в країні зафіксовано 1 млн. 623 тис.284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.

Автор: 

Бразилія (280) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+15
Не мешайте человеку. Он делает важное дело - рассказывает дебилам, что ковид - это не страшно, чтоб они не мыли руки, не носили маски, обнимались при встрече и в результате - сдохли, тем самым немного, но приподняв средний iQ человечества.
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07.07.2020 19:44
+9
А что стало с твоим праздником по Швеции, когда главный эпидемиолог признал ошибкой, что не был введён карантин?
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07.07.2020 19:35
+7
После того как Боря Джонсон переболел, то его бзик про "корона это выдумки олигархов" как рукой сняло. Посмотрим как у этого пойдёт...
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07.07.2020 19:42
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не буди лихо, пока оно тихо ...
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07.07.2020 19:24 Відповісти
У каронозомби сегодня праздник)
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07.07.2020 19:27 Відповісти
А что стало с твоим праздником по Швеции, когда главный эпидемиолог признал ошибкой, что не был введён карантин?
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07.07.2020 19:35 Відповісти
Не мешайте человеку. Он делает важное дело - рассказывает дебилам, что ковид - это не страшно, чтоб они не мыли руки, не носили маски, обнимались при встрече и в результате - сдохли, тем самым немного, но приподняв средний iQ человечества.
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07.07.2020 19:44 Відповісти
зомбаки подтянулись))
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07.07.2020 20:23 Відповісти
дурашка, где я рассказываю про нестрашно..., абы пукнуть
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07.07.2020 20:26 Відповісти
чого ржемо? У Білорусі теж погано? Чи вимикач має лише її прапорця, а не місце проживання?
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08.07.2020 00:08 Відповісти
Праздник будет когда такие как ты заболеете. Из-за таких идиотов идёт ифицирование остальных и набирает обороты!!!
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07.07.2020 21:27 Відповісти
Надень маску спрячься под одеяло и пукай дальше
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08.07.2020 14:45 Відповісти
Появились симптомы. Как у 50% населения но завтра будет имунитет и здоров. Но ковиды устроят с этого бразильский карнавал. Не сомневайтесь.
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07.07.2020 19:36 Відповісти
После того как Боря Джонсон переболел, то его бзик про "корона это выдумки олигархов" как рукой сняло. Посмотрим как у этого пойдёт...
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07.07.2020 19:42 Відповісти
В Бразилии сейчас 1.623.284 Brazil инфнцнрованых и 65.487 deaths умерших....
А у "молодцов" Шведов 73.344 Sweden инфнцнрованых уже (за короткий период) и 5.447deaths умерших (больше половины умерших в Германии за весь период с начала пандемии) . И это при населении чуть более 10 миллионов человек ....
А в Германии,где большинство жителей придерживаются до сих пор масочного режима, и население 83 миллиона всего 9.031 умерших. В Мире уже 11.691.068 инфнцнрованых.
Вот и делайте вывод .... Данные сняты в 19:35
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07.07.2020 21:53 Відповісти
ні Ніна, дала цифри - зроби висновок сама. А ми - або погодимось. Або навіть не вважатимемо за потрібне плюнути на той висновок. Передруковувати цифри може й учень початкових класів. Покажи ніна рівень освіти і вміння мислити.
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08.07.2020 00:11 Відповісти
Выводы видны из приведенных цифр....и коммента !
Вам нет? Ну, это ваша уже проблема Положи в рот и разжуй ещё?
Нет уж, сегодня(у меня) ещё вторник,А я подаю по выходным... УВЫ!!!
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08.07.2020 00:46 Відповісти
Ага - недієздатна. Не переживай ніно, таких як ти тут хоч греблю гати: тупих, зарозумілих пригожинських тролів. Бо який нормальний заробітчанин в Германії сидітиме на цензорі і триндіттиме про те, про що не має жодного уявлення? тобі туди
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08.07.2020 13:11 Відповісти
Правильно! Я не "заробітчанин в Германії " Я пенсионерка (Рэнтерин). А вся моя семья - граждане Германии. И зарабатывают "ну,очень прилично!". Я одна сохранила гражданство Украины (принципиально) ,потому что верила,что Украине место в Европе!!
Я перевожу деньги блогерам,но таким как вы не подаю...
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09.07.2020 21:28 Відповісти
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09.07.2020 23:24 Відповісти
Ещё бы и Лукашенко заразить. Тоже сторонник секты отрицания коронавируса. Чемпионат по футболу идёт как и шел. Сегодня у Динамо Брест аж 16 заболевших выявили, при том троих в больницу положили.
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07.07.2020 19:51 Відповісти
Вот когда даст дуба, тогда и будет о чём говорить. А если у него будет в лёгкой форме, как у большинства, и он просто "перекашляет" болячку, то это просто дополнительный повод для него сказать, я ж говорил, обычный грипп.
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07.07.2020 19:54 Відповісти
Він не у групі ризику - не надто старий, не має хронічних захворюваннь. Дасть дуба лише коли отрують чи опромінять радіацією. Так шо ригорич в цьому випадку абсолютно правий - звичайний але ще мало вивчений типу орві.
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08.07.2020 00:15 Відповісти
Ключевые слова-появились симптомы респираторного заболевания.Источник: https://censor.net/n3206699 Списали на ковид. Все смерти, под одну гребенку
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07.07.2020 20:04 Відповісти
У кожному випадку занадто високої смертності від ковід 19 в якійсь країні порівняно з іншими треба ретельно розбиратися. В одних, як ото Швеція, більша кількість літнього населення. В інших, як ото Італія, до великого відсотка літнього населення (основна група ризику) можна вже очевидно додати панування мафіозних кланів і високу корупцію. Що в Бразилії - я не вивчав даних про життя в Бразилії. Окрім карнавалу, що підживлює доступ різних інфекцій на територію Ріо-де-Жанейро, я про особливості їх життя мало чого знаю. Знаю ще що затока біля цього міста є надзвичайно брудною.
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08.07.2020 00:23 Відповісти
 
 