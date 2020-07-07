У президента Бразилії Болсонару, який називав коронавірус "легким грипом", діагностовано СOVID-19

У президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це інформують бразильські ЗМІ.

За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що у Болсонару було виявлено симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на цей тиждень було скасовано.

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Болсонару відомий, як один із небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.

Бразилія перебуває на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання COVID-19. За останніми даними університету Джонса Хопкінса, в країні зафіксовано 1 млн. 623 тис.284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.