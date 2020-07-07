У президента Бразилії Болсонару, який називав коронавірус "легким грипом", діагностовано СOVID-19
У президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це інформують бразильські ЗМІ.
За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.
Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що у Болсонару було виявлено симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на цей тиждень було скасовано.
Болсонару відомий, як один із небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.
Бразилія перебуває на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання COVID-19. За останніми даними університету Джонса Хопкінса, в країні зафіксовано 1 млн. 623 тис.284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.
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А у "молодцов" Шведов 73.344 Sweden инфнцнрованых уже (за короткий период) и 5.447deaths умерших (больше половины умерших в Германии за весь период с начала пандемии) . И это при населении чуть более 10 миллионов человек ....
А в Германии,где большинство жителей придерживаются до сих пор масочного режима, и население 83 миллиона всего 9.031 умерших. В Мире уже 11.691.068 инфнцнрованых.
Вот и делайте вывод .... Данные сняты в 19:35
Вам нет? Ну, это ваша уже проблема Положи в рот и разжуй ещё?
Нет уж, сегодня(у меня) ещё вторник,А я подаю по выходным... УВЫ!!!
Я перевожу деньги блогерам,но таким как вы не подаю...