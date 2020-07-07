УКР
Оккупированный Крым во время голосования о поправках к конституции РФ по собственной инициативе посетили и евродепутаты из Германии, - посольство

Оккупированный Крым во время голосования о поправках к конституции РФ по собственной инициативе посетили и евродепутаты из Германии, - посольство

Поездка немецких депутатов в оккупированный Крым была неофициальной и собственной инициативой.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - говорится в сообщении.

Оккупированный Крым во время голосования о поправках к конституции РФ по собственной инициативе посетили и евродепутаты из Германии, - посольство 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина открыла дело о незаконных обысках РФ в оккупированном Крыму, - МВД

Напомним, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям российского парламента Крыма Юрий Гемпель сообщил ранее российским СМИ о прибытии на полуостров группы евродепутатов депутатов.

МИД Украины выразило протест из-за приезда евродепутатов в Крым. Посольство Франции в Украине сообщило, что поездка французских депутатов Европарламента на Крымский полуостров является "сугубо личной инициативой" и напомнило, что власти страны не признают незаконную оккупацию Крыма, и эта позиция не меняется.

В Европейском парламенте также утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в оккупированном Крыму. Здесь настаивают на том, что визит французских депутатов Европарламента на полуостров носит "частный характер".

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым депутатов Европарламента.

Читайте также: Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников на стороне террористов на Донбассе

Германия (7661) Европарламент (1064) Крым (14217)
07.07.2020 19:29 Відповісти
ФРГ Меркель -кагэбэшницы. Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
07.07.2020 19:44 Відповісти
и не только из Германии. Из Франции, из Норвегии и т.д. А немцы вообще регулярно шастают, и хоть бы хны.
07.07.2020 19:51 Відповісти
Немцы всегда нам гадости делали исподтишка,чего стоит их гроссфрау завалившая в свое время все натовские программы для Украины и Грузии и чем это все кончилось..
07.07.2020 19:52 Відповісти
Данке, фрау Риббентроп одним словом.
07.07.2020 19:55 Відповісти
Та Меркель тут ні до чого , то депутати від АФД , неонацісти , вони вже давно на кацапську дудку та бабло сіли , поступила команда з Козлостану - Вперед на Крим ! Поіхали собі , за всьо заплачено
07.07.2020 21:03 Відповісти
Если говорить о коррупции, то в Германии тоже серьезные проблемы с ней у политиков, у предпринимателей и у СМИ. Особенно политики, которых неплохо посадила на коррупцию Рассея.
Не мое: Но, коррупция - это в Украине, а в Германии коррупции нет!
Пора уже некоторым должностным лицам в Украине тыкать немцев в это дерьмо мордой!
08.07.2020 00:51 Відповісти
Ну так пусть обяжут этих своих депутатов ВСЛУХ озвучивать, что они ездят как частные лица. А то реакция больше похожа на отмазку.
09.07.2020 14:26 Відповісти
 
 