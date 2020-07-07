Оккупированный Крым во время голосования о поправках к конституции РФ по собственной инициативе посетили и евродепутаты из Германии, - посольство

Поездка немецких депутатов в оккупированный Крым была неофициальной и собственной инициативой.

Об этом говорится в заявлении посольства Германии в Украине в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - говорится в сообщении.

Напомним, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям российского парламента Крыма Юрий Гемпель сообщил ранее российским СМИ о прибытии на полуостров группы евродепутатов депутатов.

МИД Украины выразило протест из-за приезда евродепутатов в Крым. Посольство Франции в Украине сообщило, что поездка французских депутатов Европарламента на Крымский полуостров является "сугубо личной инициативой" и напомнило, что власти страны не признают незаконную оккупацию Крыма, и эта позиция не меняется.

В Европейском парламенте также утверждают, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать голосование по внесению поправок в Конституцию России, в том числе в оккупированном Крыму. Здесь настаивают на том, что визит французских депутатов Европарламента на полуостров носит "частный характер".

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым депутатов Европарламента.

