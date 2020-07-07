"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої інформації.
Сьогодні юристи партії зареєстрували позов в Оболонському районному суді Києва. Організація вимагає визнати інформацію, озвучену Анатолієм Шарієм у своїх відеоблогах, неправдивою і такою, що завдає шкоди діловій репутації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін.
Йдеться, наприклад, про такі висловлювання: "... В Офісу президента з'явився свій загін найманих убивць в особі Національного Корпусу...", "... загін найманих убивць, терористична організація, по суті, яка діє абсолютно легально, і має навіть мандат партії, вбиває людей за їхні думки..." і т.д.
"Неодноразово Шарій у своїх відео називав нашу партію "терористичною організацією" або ж "загоном убивць". Чим, фактично, звинуватив політичну партію у скоєнні особливо тяжких злочинів. Всі ці випади ватного блогера на адресу Нацкорпусу - повна брехня і звичайні маніпуляції", - зазначає Максим Жорін.
Жорін впевнений, що у партії є всі шанси виграти справу, оскільки "закон забороняє поширювати неправдиву інформацію, яка ганьбить гідність, честь чи ділову репутацію". Грошової компенсації з Анатолія Шарія не вимагають - тільки спростування інформації у форматі відеосюжету на сайті.
Крім того, сьогодні керівник штабу Нацкорпусу анонсував ще одну акцію - проти сім'ї Кацуба, яких він називає фінансистами партії Шарія. "Сім'я Кацуба - це колишні регіонали, які довгі роки послідовно підтримували проросійський курс своєї партії. Це злодії, яких звинувачували в розкраданнях державних коштів в особливо великих розмірах ... Саме клан Кацуба займається недопартією Шарія, і ніколи не приховував своєї "допомоги" Толіку", - написав Жорін, пообіцявши їм "прийти в гості".
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шарик за свою брехню получает в тв валюте, а компенсации у него не хотят брать!!!!
я бы наоборот .... постарался бы его раздеть до трусов!!!!
что бы его убытки от брехни превысили доходы.
пусть следит за базаром.
Володимир Омелян:
"ні Шарія, ні Портнова, ні Медведчука, ні Зеленського не існує. Є КГБ".
Зато у твоего божества в стране проблем нет совсем. Отдыхайте дальше.
Кааак? Каак ты им пользуешься, открой секрет?
То, что это использование никак не связано разумным мышлением - это и так понятно, ты ше запетькин сектант - откуда у вас разум.
Не перекладывай с больной головы на здоровую - это вы, кучка шизофреников веруете в "сывочолую мессию", люди же нормальные к политикам относятся как к обычным людям.
Только покажи мне хоть одно заявление от твоего "божества" за последний месяц по поводу предательских действий власти. Ну хоть одно. Или для вас в стране все хорошо? Все пучком?
Это ж надо быть на столько тупым, чтобы не понимать прямого текста...у меня нет "божества", сектант ты соевый. Пойми - это только такие как ты недоумки из политиков "божества" лепят.
Попробую еще раз: в отличие от сектантов, нормальные люди никогда не относятся к политикам, как к "божеству", "мессии", "сывочолому хетьману" и тд. Тебе, как шизанутому сектанту, это тяжело понять, но попробуй.
Ты же сам и сказал, когда начал вещать про "божество". Ибо ниоткуда более, кроме как из твоего собственного отношения к твоему кумиру тебе это "божество" взять неоткуда было.
Ибо я никогда не занимался восхвалением Гриценко, как ты делаешь это постоянно в отношении Потрошка. Просто сообщал, что я за него голосовал, тк понравилась его команда (не внешне понравилась, разумеется, а по профессиональным и моральным качествам).
"И мне абсолютно не стыдно за свой выбор"
Еще бы - у тебя же стыда нет.
"А вот тебе каково со своим кандидатом? Доволен?"
Как я могу быть доволен, если кандидат, за которого я голосовал - проиграл и у него не было никакой возможности проявить себя?
Можно - гугли и узнавай. Я за ним не слежу и вне выборов он мне не интересен.
Я ведь уже писал, что у нас РАЗНОЕ отношение к политикам, верно?
Недавно вот видел, что в РФ его на 6 лет осудили "за терроризм". Тоже показатель.
" на его помощь армии или медикам"
Ну да, давай еще сравнивать возможности долларовых мультимиллионеров и представителей среднего класса.
"обнищания людей и прочее"
Заходи к нему в ФБ и Твиттер и читай, если интересно. Это ведь твоя работа, а не моя.
А что сравнивать? Так он же долларовый мультимиллионер. Или его имение недолигарха за десятки лимонов в Конче Заспе рядом с Ахметкой -- это обман зрения.?
Он не просто дружен с сыном Авакова. Боцман был основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ. ОБЪЕКТОВ. СТРАТЕГИЧЕСКОГО. ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ.
И будут эти гниды вести линию в стиле "расея нам братья" и их не будут трогать. Нет такого в ********, нет такого в Белорусии. Да Лукашенко диктатор, но когда ******** выставила своего "опозиционера", бацька отправил их на зону, тем самым показав, что НЕ будет ******** у него воду мутить.
Почему нельзя было переловить шариковых? Самые одиозные могли "пропасть". Нету тела - нет претензий. Кто не дЭбил - задумается.
- раскрутил свой канал и продавайся тому кто больше платит...
- ШЛЮХИ !
...
Пиарить говноеда петушария.
Кукушка судит питуха)
https://www.youtube.com/watch?v=DKNTD-cH1uE&t=0s Сценарий Кремля, который не должен стать реальностью .
Так держать Нацкорпус, вы защита Украины и ее Суверинета, это однозначно.
Ведь Вы так все стройно выставились, как на Хрещатике, перед Медведчуком/Бойко/друими уважаемыми людьми(врагами конечно)/ ...
Вы конечно защищайте свое лицо, оно-же пезупречно.
Главное, берегите вы все там нас и дальше, а тож что-ж бы без вас делали, берегини вы наши.
Про це повідомили на сторінці головного банку країни у Facebook.
"Команда НБУ підтримує озвучену позицію Правління Національного банку та вважає неприпустимим здійснення політичного тиску на центральний банк України у правовій та цивілізованій державі. У зв'язку з цим сьогодні працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій - від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів - звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою, текст якої оприлюднюємо цим постом", йдеться у повідомленні.