"Не вийде безкарно нести брєд у своїх відеоблогах. За свої слова треба відповідати", - Нацкорпус подав до суду на Шарія за поширення брехливої ​​інформації.

Сьогодні юристи партії зареєстрували позов в Оболонському районному суді Києва. Організація вимагає визнати інформацію, озвучену Анатолієм Шарієм у своїх відеоблогах, неправдивою і такою, що завдає шкоди діловій репутації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін.

Йдеться, наприклад, про такі висловлювання: "... В Офісу президента з'явився свій загін найманих убивць в особі Національного Корпусу...", "... загін найманих убивць, терористична організація, по суті, яка діє абсолютно легально, і має навіть мандат партії, вбиває людей за їхні думки..." і т.д.

"Неодноразово Шарій у своїх відео називав нашу партію "терористичною організацією" або ж "загоном убивць". Чим, фактично, звинуватив політичну партію у скоєнні особливо тяжких злочинів. Всі ці випади ватного блогера на адресу Нацкорпусу - повна брехня і звичайні маніпуляції", - зазначає Максим Жорін.

Жорін впевнений, що у партії є всі шанси виграти справу, оскільки "закон забороняє поширювати неправдиву інформацію, яка ганьбить гідність, честь чи ділову репутацію". Грошової компенсації з Анатолія Шарія не вимагають - тільки спростування інформації у форматі відеосюжету на сайті.

Крім того, сьогодні керівник штабу Нацкорпусу анонсував ще одну акцію - проти сім'ї Кацуба, яких він називає фінансистами партії Шарія. "Сім'я Кацуба - це колишні регіонали, які довгі роки послідовно підтримували проросійський курс своєї партії. Це злодії, яких звинувачували в розкраданнях державних коштів в особливо великих розмірах ... Саме клан Кацуба займається недопартією Шарія, і ніколи не приховував своєї "допомоги" Толіку", - написав Жорін, пообіцявши їм "прийти в гості".

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