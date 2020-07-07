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Новини
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Колишня військовослужбовець США з доступом до документів Top Secret намагалася продати інформацію Росії, - американський Мін'юст

Колишня військовослужбовець США з доступом до документів Top Secret намагалася продати інформацію Росії, - американський Мін'юст

47-річна ексвійськовослужбовець Елізабет Ширлі забрала 6-річну дочку, над якою не мала права опіки, і вирушила в Мексику, звідки спробувала домовитися з владою РФ про переїзд в обмін на секретний документ.

Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Елізабет Ширлі раніше служила у військових та спеціальних службах США, зокрема в Агентстві національної безпеки, військово-морській розвідці та міноборони. Їй було надано доступ до документів на рівні Top Secret.

"У липні 2019 року Ширлі відвезла свою шестирічну доньку в Мексику з наміром зв'язатися із представниками уряду Росії із проханням про переселення у країну, яка не видасть її Сполученим Штатам. Ширлі взяла із собою в Мексику інформацію про національну оборону, яку вона незаконно зберігала. Перебуваючи в Мексиці, Ширлі підготувала письмове послання російським урядовцям... 13 серпня 2019 року Служба маршалів США і правоохоронні органи Мексики виявили Ширлі та її дочку в готелі в Мехіко. Мексиканська влада заарештувала Ширлі на підставі ордера на арешт, одержного поліцією штату Західна Вірджинія (WVSP) за обвинуваченням у приховуванні неповнолітнього від опікуна", – сказано в повідомленні мін'юсту США

Під час обшуку в неї в гаджетах виявили документ із грифом "дуже таємно". Своєю поведінкою Ширлі порушила "довіру, надану їй американським народом", і подвоїла зраду, запропонувавши таємний документ уряду РФ, вважають у генпрокуратурі США.

Ширлі також зізналася, що вивезла в Мексику дочку, опікуном якої був батько дитини.

Колишній військовій загрожує позбавлення волі і штраф у справі про загрозу нацбезпеці й у справі про викрадення. Зокрема, за передання таємних документів її можуть засудити на 10 років тюрми й оштрафувати на $250 тис.

Автор: 

держтаємниця (41) росія (65394) США (23065)


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Топ коментарі
+30
- Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном".
- Погодите, но есть же фотографии приёма в Кремле!
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 344 - Мы вызвали талибов, чтобы заявить, что мы их недолюбливаем и сотрудничать не будем.
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07.07.2020 20:03
+22
В российском посольстве в Лондоне сидят люди с чувством юмора.Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 6502
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07.07.2020 19:59
+17
Находятся беспринципные животные даже среди военнослужащих США.Хорошо,что вовремя выявили и обезвредили!
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07.07.2020 20:03
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В российском посольстве в Лондоне сидят люди с чувством юмора.Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 6502
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07.07.2020 19:59 Відповісти
Та куди їй до трампа братися......
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07.07.2020 20:02 Відповісти
Находятся беспринципные животные даже среди военнослужащих США.Хорошо,что вовремя выявили и обезвредили!
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07.07.2020 20:03 Відповісти
- Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном".
- Погодите, но есть же фотографии приёма в Кремле!
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 344 - Мы вызвали талибов, чтобы заявить, что мы их недолюбливаем и сотрудничать не будем.
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07.07.2020 20:03 Відповісти
Це кремлівський касир "кобила" привезла оплату за вояків США.
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07.07.2020 20:07 Відповісти
Як говорив Мюлєр "якщо секрет знають двоє, знає і .... ху?ло"
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07.07.2020 20:03 Відповісти
Іпанута.
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07.07.2020 20:04 Відповісти
Бывшая военнослужащая США с доступом к документам Top Secret пыталась продать информацию России, - американский Минюст - Цензор.НЕТ 873
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07.07.2020 20:11 Відповісти
Ей будет лучше в федеральной тюрьме, чем нежели в Рос. Федерации.
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07.07.2020 20:11 Відповісти
документи відібрати а як покарання придбати їй квиток в одну сторону ...до параші
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07.07.2020 20:12 Відповісти
Ото дурепа! Добровільно їхати в той ГУЛАГ з елементами психіатричної лікарні? Ну не сповна розуму! А чому не в КНДР тоді?
Краще б у Китай - все ж більш цивілізована країна, та й не видали б її, якщо ті документи дійсно чогось варті
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07.07.2020 20:16 Відповісти
схоже, що її шантажували дитиною
ке ге бе такі штуки здавна практикує

По данным следователей, в июле прошлого года Ширли вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. При этом американка проживала отдельно от ребёнка. Опекуном девочки является отец. Из Мексики Ширли планировала связаться с российскими властями и попросить убежища в стране, которая не экстрадирует её в США. При себе у американки был документ со сверхсекретными данными о нацбезопасности США. - https://www.svoboda.org/a/30711476.html
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07.07.2020 20:21 Відповісти
В китай все секретные документы отправляет Байден в знак благодарности за кредит в 2.5 миллиарда для сынка Хантера . Ширли осталось только торговаться с московитами ибо верхушка демпартии уже плотно оседлала китайский бизнес.

...
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07.07.2020 22:10 Відповісти
Методички меняйте клоуны репоедные!
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07.07.2020 22:30 Відповісти
ширли-мырли...
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07.07.2020 20:18 Відповісти
Американский секрет, что можно не ссать в лифте, руские решили не покупать)
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07.07.2020 20:22 Відповісти
Овца!
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07.07.2020 20:48 Відповісти
Интересно,через сколько дней она будет шить рукавицы на зоне?
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07.07.2020 21:01 Відповісти
І там виявляється є люди котрі вірять у велич та могутність рашки. Головне що тьотя точно не нормальна, якщо американський суд відібрав у неї дитину (може пиячка ?)
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07.07.2020 21:18 Відповісти
вот дура!
хотела переехать в рашку и стать голодранкой как и все её население...
жить где то в красноярском бараке с крысами и мыться в тазике в общем коридоре.
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07.07.2020 21:29 Відповісти
Видать хотела немного денег намутить, на пластическую операцию. Бо с таким ***** - жить тяжело...
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07.07.2020 22:07 Відповісти
********* нет покоя.
Имела оклад, пенсию, страховку и всё мало.
Теперь всего будет доккуя.
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07.07.2020 22:19 Відповісти
До трампа ей очень далеко!
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07.07.2020 22:31 Відповісти
Исчо один ипанутый, повторяющий модные мантры леваков!
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08.07.2020 00:46 Відповісти
Хочеш виграти у володаря сітки казіно Америки Доні Трампа?Не трать куме сили-спускайся на дно!
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08.07.2020 01:54 Відповісти
Если бы дура добралась бы до ПаРаши, прожила бы недолго. Кремль. обычно, убирает лишних свидетелей....
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07.07.2020 22:44 Відповісти
 
 