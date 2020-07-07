Колишня військовослужбовець США з доступом до документів Top Secret намагалася продати інформацію Росії, - американський Мін'юст
47-річна ексвійськовослужбовець Елізабет Ширлі забрала 6-річну дочку, над якою не мала права опіки, і вирушила в Мексику, звідки спробувала домовитися з владою РФ про переїзд в обмін на секретний документ.
Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Елізабет Ширлі раніше служила у військових та спеціальних службах США, зокрема в Агентстві національної безпеки, військово-морській розвідці та міноборони. Їй було надано доступ до документів на рівні Top Secret.
"У липні 2019 року Ширлі відвезла свою шестирічну доньку в Мексику з наміром зв'язатися із представниками уряду Росії із проханням про переселення у країну, яка не видасть її Сполученим Штатам. Ширлі взяла із собою в Мексику інформацію про національну оборону, яку вона незаконно зберігала. Перебуваючи в Мексиці, Ширлі підготувала письмове послання російським урядовцям... 13 серпня 2019 року Служба маршалів США і правоохоронні органи Мексики виявили Ширлі та її дочку в готелі в Мехіко. Мексиканська влада заарештувала Ширлі на підставі ордера на арешт, одержного поліцією штату Західна Вірджинія (WVSP) за обвинуваченням у приховуванні неповнолітнього від опікуна", – сказано в повідомленні мін'юсту США
Під час обшуку в неї в гаджетах виявили документ із грифом "дуже таємно". Своєю поведінкою Ширлі порушила "довіру, надану їй американським народом", і подвоїла зраду, запропонувавши таємний документ уряду РФ, вважають у генпрокуратурі США.
Ширлі також зізналася, що вивезла в Мексику дочку, опікуном якої був батько дитини.
Колишній військовій загрожує позбавлення волі і штраф у справі про загрозу нацбезпеці й у справі про викрадення. Зокрема, за передання таємних документів її можуть засудити на 10 років тюрми й оштрафувати на $250 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Погодите, но есть же фотографии приёма в Кремле!
- Мы вызвали талибов, чтобы заявить, что мы их недолюбливаем и сотрудничать не будем.
Краще б у Китай - все ж більш цивілізована країна, та й не видали б її, якщо ті документи дійсно чогось варті
ке ге бе такі штуки здавна практикує
По данным следователей, в июле прошлого года Ширли вместе со своей шестилетней дочерью уехала в Мексику. При этом американка проживала отдельно от ребёнка. Опекуном девочки является отец. Из Мексики Ширли планировала связаться с российскими властями и попросить убежища в стране, которая не экстрадирует её в США. При себе у американки был документ со сверхсекретными данными о нацбезопасности США. - https://www.svoboda.org/a/30711476.html
...
хотела переехать в рашку и стать голодранкой как и все её население...
жить где то в красноярском бараке с крысами и мыться в тазике в общем коридоре.
Имела оклад, пенсию, страховку и всё мало.
Теперь всего будет доккуя.