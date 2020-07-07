Колишня військовослужбовець США з доступом до документів Top Secret намагалася продати інформацію Росії, - американський Мін'юст

47-річна ексвійськовослужбовець Елізабет Ширлі забрала 6-річну дочку, над якою не мала права опіки, і вирушила в Мексику, звідки спробувала домовитися з владою РФ про переїзд в обмін на секретний документ.

Про це повідомило міністерство юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Елізабет Ширлі раніше служила у військових та спеціальних службах США, зокрема в Агентстві національної безпеки, військово-морській розвідці та міноборони. Їй було надано доступ до документів на рівні Top Secret.



"У липні 2019 року Ширлі відвезла свою шестирічну доньку в Мексику з наміром зв'язатися із представниками уряду Росії із проханням про переселення у країну, яка не видасть її Сполученим Штатам. Ширлі взяла із собою в Мексику інформацію про національну оборону, яку вона незаконно зберігала. Перебуваючи в Мексиці, Ширлі підготувала письмове послання російським урядовцям... 13 серпня 2019 року Служба маршалів США і правоохоронні органи Мексики виявили Ширлі та її дочку в готелі в Мехіко. Мексиканська влада заарештувала Ширлі на підставі ордера на арешт, одержного поліцією штату Західна Вірджинія (WVSP) за обвинуваченням у приховуванні неповнолітнього від опікуна", – сказано в повідомленні мін'юсту США



Під час обшуку в неї в гаджетах виявили документ із грифом "дуже таємно". Своєю поведінкою Ширлі порушила "довіру, надану їй американським народом", і подвоїла зраду, запропонувавши таємний документ уряду РФ, вважають у генпрокуратурі США.



Ширлі також зізналася, що вивезла в Мексику дочку, опікуном якої був батько дитини.



Колишній військовій загрожує позбавлення волі і штраф у справі про загрозу нацбезпеці й у справі про викрадення. Зокрема, за передання таємних документів її можуть засудити на 10 років тюрми й оштрафувати на $250 тис.