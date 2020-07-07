Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій

В автомобіль "Укрпошти", пограбований у Полтавській області, було вмонтовано вибуховий пристрій.

За даними джерел Цензор.НЕТ у МВС, в "Газелі" "Укрпошти" було вмонтовано саморобний безоболонковий радіокерований вибуховий пристрій.

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.

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