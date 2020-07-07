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Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій

Пограбування автомобіля

В автомобіль "Укрпошти", пограбований у Полтавській області, було вмонтовано вибуховий пристрій.

За даними джерел Цензор.НЕТ у МВС, в "Газелі" "Укрпошти" було вмонтовано саморобний безоболонковий радіокерований вибуховий пристрій.

Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція показала кадри з місця нападу на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області. ВIДЕО

Автор: 

пограбування (576) Укрпошта (1083) Полтавська область (1124)


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Топ коментарі
+8
интересно девки пляшут...
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07.07.2020 20:16
+4
У начальника большая зарплата, а машина то такое.
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07.07.2020 20:21
+4
Гниды пенсии наверняка украли у стариков.
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07.07.2020 20:35
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интересно девки пляшут...
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07.07.2020 20:16 Відповісти
... па четире пряма в ряд ...
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07.07.2020 21:03 Відповісти
Не поверю, что укрпочта такие деньги возит ржавым тазом.
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07.07.2020 20:17 Відповісти
У начальника большая зарплата, а машина то такое.
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07.07.2020 20:21 Відповісти
зато зебіли хором верещать, що він типа дефективний манагер.
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08.07.2020 07:31 Відповісти
Ага, точно.
Это потому лобовое стекло вогнуто в салон, а крыша над ним наружу завернулась.
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07.07.2020 20:18 Відповісти
Это был спецбоеприпас с зигзюгообразным разнонаправленным взрывом. Если у нас поломанными пальцами сподоблюются два раза себе в голову шмальнуть...то такой боеприпас сварганить раз плюнуть!
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07.07.2020 21:06 Відповісти
а що тут такого, криша металева, булаб з тканини в низ провисала, подивись є відео, то там видно в салоні з кузова повивертало в салон від вибуху.
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08.07.2020 07:32 Відповісти
Края лобового стекла выгнулись наружу, а середина осталсь на месте - разуй глаза.
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08.07.2020 08:47 Відповісти
Новый вид преступлений однако... На машины Укрпочты ещё никогда не нападали. Продумали, суки, всё до мелочей.
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07.07.2020 20:21 Відповісти
Эффективные менагеры решили догнать начальника по премиям.
Нормальным следователям работы на полдня.
1. Кто посылки грузил, кто принимал ну и найдешь, кто позвонил, что посылка едет в такой-то машине. Если не позвонили, то значит сам грузил, сам кнопку нажимал...
2. И скорее всего будет подтверждение украинской поговорки: "Надовго Сiрку ошийник з ковбасы"
3. Бонни и Клайд на карантине в Кирилловке в это время были - 100%.
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08.07.2020 08:53 Відповісти
А це що такі інкасатори в Укрпошті?! Газельки? А яка там зарплата в так званого "керівника" Укрпошти?
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07.07.2020 20:24 Відповісти
Гниды пенсии наверняка украли у стариков.
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07.07.2020 20:35 Відповісти
ага
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08.07.2020 07:33 Відповісти
Та, слава богу, пенсии старикам выплатят по-любому. Они же им не выданы. А в целом это довольно популярное направление "заработков" для начинающего сельского криминала - грабить стариков по селам. И даже с пытками и ликвидацией свидетелей. Все как дебил может понять из американских боевиков. Т.е. с разной степенью приближения. Тут вот, наверное, нашелся продвинутый "зарабатывальщик", который бомбу знает как собрать.
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08.07.2020 09:54 Відповісти
Якась брехня, занадто складно, тому малоймовірно. Але злочинцями досить часто використовується вибухівка, яку кладуть або на магниті ліплять зверху на дах авто. Це просто та ефективно. Скоріше за все так і було, і ніхто вибухівку в саме авто не вмонтовував.
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07.07.2020 20:42 Відповісти
могли в посилку покласти, це ж Укрпошта, везли гроші у віділення і листи, посилки
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08.07.2020 07:34 Відповісти
В такой - гнилой - тачке деньги опасно перевозить. Они могут вывалиться сквозь ржавое днище... В общем больше похоже на инсценировку. )))
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07.07.2020 20:57 Відповісти
працівники пошти та інкасатори все підготували і зробили. Ніхто крім них не знає що везуть скільки і за яким маршрутом. Протримайте їх у відділку 6 год підряд, навіть яйця не треба затискати у двері, все розкажуть та покажуть
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07.07.2020 21:09 Відповісти
Эх!
А я не додумалась...
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07.07.2020 21:13 Відповісти
Руководитель почты получает миллионы, а сельский почтальон минимальный прожиточный минимум.Укрпочту угробили и если бы местные власти тихо на местах не помогали почте,то уже давно все пункты были бы закрыты.
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08.07.2020 07:51 Відповісти
 
 