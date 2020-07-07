Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій
В автомобіль "Укрпошти", пограбований у Полтавській області, було вмонтовано вибуховий пристрій.
За даними джерел Цензор.НЕТ у МВС, в "Газелі" "Укрпошти" було вмонтовано саморобний безоболонковий радіокерований вибуховий пристрій.
Нагадаємо, 7 липня на Полтавщині зловмисники підірвали "Газель", що належала "Укрпошті", викрали 2,5 млн грн і табельний пістолет охоронця.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
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+4 s556896
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+4 Павел Орехов
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дефективний манагер.
Это потому лобовое стекло вогнуто в салон, а крыша над ним наружу завернулась.
Нормальным следователям работы на полдня.
1. Кто посылки грузил, кто принимал ну и найдешь, кто позвонил, что посылка едет в такой-то машине. Если не позвонили, то значит сам грузил, сам кнопку нажимал...
2. И скорее всего будет подтверждение украинской поговорки: "Надовго Сiрку ошийник з ковбасы"
3. Бонни и Клайд на карантине в Кирилловке в это время были - 100%.
А я не додумалась...