Без інвестицій в електромережі ми будемо втрачати 20 млрд грн щорічно, - дослідження Центру економічного відновлення

Якщо не змінити підхід до інвестування в електромережі втрати становитимуть понад 20 млрд грн щороку, а енергосистема може втратити необхідну потужність для стабільної роботи. Такі проблеми позначили у своєму дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ" експерти Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ).

Про це пише Олександр Візір, голова громадського союзу "Розумні електромережі України", який брав участь в обговоренні дослідження.

У дослідженні стверджується, що основне обладнання операторів систем розподілу (обленерго) було побудовано в 1960-70-хх роках, а спроєктовано за нормами 1950-х років. Тому проєктний ресурс значної частини енергогосподарства ВСР вже вичерпано. Це впливає на технічний стан електричних мереж та якість їх обслуговування.

"Зокрема показники SAIDI (середня тривалість відключення для кожного споживача) за останні роки залишаються майже незмінними (в межах 617 - 696 хв у 2015-2018 роках) і є найгіршими серед усіх країн Європи (в 10-30 разів вище, ніж у країнах Західної Європи, в 6 разів - країн Балтії, в 3 рази - Польщі)", - говорять у Центрі Економічного Відродження.

При цьому, згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" передбачено в 2020 році знизити показники SAIDI до значення 450 хв.

Згідно з матеріалами дослідження, проблема поганого стану електромереж - у значній недоінвестованості: за 3 останні роки інвестиції в розподільні мережі згідно з виконаними інвестпрограмами становлять 4 млрд на рік. При цьому необхідність інвестицій значно вища.

"У разі ігнорування викликів поставки електроенергії перебувають під загрозою повної недієздатності", - зазначають аналітики. Вони бачать 2 негативні наслідки зносу мереж і відсутність достатнього інвестування в них: зростання втрат електроенергії і загроза масових блекаутів.

Експерти ЦЕВ зазначають, що через технічні проблеми частина енергії не доходить до споживача. Міністерство енергетики та вугільної промисловості підрахувало, що в 2019 році технологічні втрати в мережах становили 12 887 000 000 кіловат-годин, або 10.35% всієї енергії, що передається. Якби рівень втрат в Україні дорівнював естонському (2.2%), країна б економила близько 16 мільярдів гривень на рік.

"Втрата електроенергії на суму близько 20 мільярдів гривень на рік, які будуть стрімко рости і матимуть негативний ефект на економіку та енергетичний сектор" - кажуть аналітики про наслідки недоінвестування мереж.

Іншою проблемою є зростання ризику масових блекаутів, яке відбудеться через втрату стабільної частоти (50 Гц) в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС). Це призведе до збільшення періоду переривання поставок електроенергії, відсутності мінімально необхідних засобів для здійснення операційної діяльності об'єктами генерації, поставок і розподілу електроенергії.

"У грудні 2018 530 населених пунктів в Одеській області залишилися без електрики. Для відновлення деяких був потрібен тиждень. У 2019 "Волиньобленерго" повідомило, що в їхніх мережах трапляється 10948 аварій на рік", - наводять приклад аналітики.

Експерти Центру економічного відновлення вважають, що введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифу) має стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій в електричні мережі, зниження SAIDI, зменшення втрат електричної енергії в мережах, підвищення автоматизації процесів.

Перехід на стимулююче регулювання вимагає вкрай виваженого підходу при виборі параметрів регулювання, встановлює стимули для ефективної діяльності ВСР і передбачить належне їх фінансування, зокрема, економічно обґрунтований рівень показників прибутковості, нарахування норми прибутку на амортизації, терміни досягнення показників SAIDI і технологічних втрат електричної енергії в мережах тощо.

Зокрема, в дослідженні пропонують такі параметри як, визначення РБА в порядку, що відповідає європейським практикам (єдина РБА), визначення обґрунтованого рівня прибутковості на рівні WACC, введення показників якості постачання електроенергії та застосування штрафних санкцій при недотриманні вимог тощо.

Нагадаємо, раніше Міжнародний центр податків та інвестицій зазначав, що основою для RAB-тарифів має бути WACC і єдина база активів.