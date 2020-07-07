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Без інвестицій в електромережі ми будемо втрачати 20 млрд грн щорічно, - дослідження Центру економічного відновлення

Без інвестицій в електромережі ми будемо втрачати 20 млрд грн щорічно, - дослідження Центру економічного відновлення

Якщо не змінити підхід до інвестування в електромережі втрати становитимуть понад 20 млрд грн щороку, а енергосистема може втратити необхідну потужність для стабільної роботи. Такі проблеми позначили у своєму дослідженні "КРИЗА НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ" експерти Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ).

Про це пише Олександр Візір, голова громадського союзу "Розумні електромережі України", який брав участь в обговоренні дослідження.

У дослідженні стверджується, що основне обладнання операторів систем розподілу (обленерго) було побудовано в 1960-70-хх роках, а спроєктовано за нормами 1950-х років. Тому проєктний ресурс значної частини енергогосподарства ВСР вже вичерпано. Це впливає на технічний стан електричних мереж та якість їх обслуговування.

"Зокрема показники SAIDI (середня тривалість відключення для кожного споживача) за останні роки залишаються майже незмінними (в межах 617 - 696 хв у 2015-2018 роках) і є найгіршими серед усіх країн Європи (в 10-30 разів вище, ніж у країнах Західної Європи, в 6 разів - країн Балтії, в 3 рази - Польщі)", - говорять у Центрі Економічного Відродження.

При цьому, згідно з Енергетичною стратегією України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" передбачено в 2020 році знизити показники SAIDI до значення 450 хв.

Згідно з матеріалами дослідження, проблема поганого стану електромереж - у значній недоінвестованості: за 3 останні роки інвестиції в розподільні мережі згідно з виконаними інвестпрограмами становлять 4 млрд на рік. При цьому необхідність інвестицій значно вища.

"У разі ігнорування викликів поставки електроенергії перебувають під загрозою повної недієздатності", - зазначають аналітики. Вони бачать 2 негативні наслідки зносу мереж і відсутність достатнього інвестування в них: зростання втрат електроенергії і загроза масових блекаутів.

Експерти ЦЕВ зазначають, що через технічні проблеми частина енергії не доходить до споживача. Міністерство енергетики та вугільної промисловості підрахувало, що в 2019 році технологічні втрати в мережах становили 12 887 000 000 кіловат-годин, або 10.35% всієї енергії, що передається. Якби рівень втрат в Україні дорівнював естонському (2.2%), країна б економила близько 16 мільярдів гривень на рік.

"Втрата електроенергії на суму близько 20 мільярдів гривень на рік, які будуть стрімко рости і матимуть негативний ефект на економіку та енергетичний сектор" - кажуть аналітики про наслідки недоінвестування мереж.

Іншою проблемою є зростання ризику масових блекаутів, яке відбудеться через втрату стабільної частоти (50 Гц) в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС). Це призведе до збільшення періоду переривання поставок електроенергії, відсутності мінімально необхідних засобів для здійснення операційної діяльності об'єктами генерації, поставок і розподілу електроенергії.

"У грудні 2018 530 населених пунктів в Одеській області залишилися без електрики. Для відновлення деяких був потрібен тиждень. У 2019 "Волиньобленерго" повідомило, що в їхніх мережах трапляється 10948 аварій на рік", - наводять приклад аналітики.

Експерти Центру економічного відновлення вважають, що введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифу) має стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій в електричні мережі, зниження SAIDI, зменшення втрат електричної енергії в мережах, підвищення автоматизації процесів.

Перехід на стимулююче регулювання вимагає вкрай виваженого підходу при виборі параметрів регулювання, встановлює стимули для ефективної діяльності ВСР і передбачить належне їх фінансування, зокрема, економічно обґрунтований рівень показників прибутковості, нарахування норми прибутку на амортизації, терміни досягнення показників SAIDI і технологічних втрат електричної енергії в мережах тощо.

Зокрема, в дослідженні пропонують такі параметри як, визначення РБА в порядку, що відповідає європейським практикам (єдина РБА), визначення обґрунтованого рівня прибутковості на рівні WACC, введення показників якості постачання електроенергії та застосування штрафних санкцій при недотриманні вимог тощо.

Нагадаємо, раніше Міжнародний центр податків та інвестицій зазначав, що основою для RAB-тарифів має бути WACC і єдина база активів.

Автор: 

економія (133) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+17
Так за чем дело стало? Вот ахметовы раного пошиба пускай и инвестируют. Эксплуатировали в свой карман 25 лет, бабло рубили, сегодня мы с кумом должны ещё и им на электросети сброситься?
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07.07.2020 20:31
+16
У порівнянні з 2013 роком тариф на електроенергію для населення завдяки потужним і рішучим реформам зріс в 4 рази. Беріть гроші на розвиток електромереж звідти. Не знайдете - спитайте у Ахметова.
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07.07.2020 20:34
+15
А кому належать електромережі? Кому ми платимо за доставку?
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07.07.2020 20:31
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А кому належать електромережі? Кому ми платимо за доставку?
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07.07.2020 20:31 Відповісти
Разным ахметовым.
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07.07.2020 20:31 Відповісти
Паадаріл? Лічна?
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07.07.2020 20:36 Відповісти
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 4633
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07.07.2020 20:38 Відповісти
А про своего хозяина Коломойского кацапёныш лаптеногий запости фоточку!
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07.07.2020 20:44 Відповісти
Валодя, з руки Ахметки годуєшся? А коли морду хазяїну бити будуть, свою підставиш?
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07.07.2020 21:30 Відповісти
Заплач, Матвійку, дам копійку.
Хто розв'язав війну на Донбасі,https://censor.net/user/467307?
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07.07.2020 20:41 Відповісти
Предоставьте на всеобщее обозрение сканкопию дарственной. и тогда мы с вами понегодуем вместе.
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07.07.2020 20:40 Відповісти
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 2515
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07.07.2020 20:36 Відповісти
Так за чем дело стало? Вот ахметовы раного пошиба пускай и инвестируют. Эксплуатировали в свой карман 25 лет, бабло рубили, сегодня мы с кумом должны ещё и им на электросети сброситься?
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07.07.2020 20:31 Відповісти
там контінгєнт управлєнцев спєцифічєскій
міфологічєскі управляємий, міфологій нє разбірая

https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1280472336056156160 6 ч

В. о. міністра енергетики розповіла "Економічній правді", що іноді підбирає кадри "за інтуїцією і гороскопом"
"Я народжена під знаком Риб, а це дуже інтуїтивні люди, мене ця інтуїція дуже часто рятувала і оберігала, тому дякую Богові, що вона у мене є"

Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 2829
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07.07.2020 21:28 Відповісти
Пиявки только сосут, ни копейки не вкладывая
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07.07.2020 20:33 Відповісти
за тиждень вже третя стаття на цю тему,можна коротко підсумувати посил-треба підняти ціну ел.енргії до 10 гривень за кВт⋅год)
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07.07.2020 20:34 Відповісти
У порівнянні з 2013 роком тариф на електроенергію для населення завдяки потужним і рішучим реформам зріс в 4 рази. Беріть гроші на розвиток електромереж звідти. Не знайдете - спитайте у Ахметова.
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07.07.2020 20:34 Відповісти
Ти б ще на Медведчука наїхав. Фьодоров точно з роботи вижене.
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07.07.2020 20:37 Відповісти
Это точно.ахметовская гнида не даст збрэхать
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07.07.2020 20:42 Відповісти
Были бы в этой области были прозрачные, рыночные отношения, то и инвестор бы нашелся. А если там олигархический монополизм, так кто туда должен инвестировать, залохотроненный нарид?
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07.07.2020 20:34 Відповісти
Без " инвестиций" кое кто не сможет каждый год покупать самую дорогую недвижимость в мире и придётся покупать какой нибудь отстой не дороже сотни лямов.)
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07.07.2020 20:36 Відповісти
"Умные электросети" хм?!?!
Може "Хитрые электросети",а еще лучше "Хитровы..е электросети" им.ахметова.
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07.07.2020 20:40 Відповісти
Самі щірі..
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07.07.2020 20:51 Відповісти
Да достали уже, на сегодня предприятия платят за "постачання" доставку электричества в платежке 1.08 грн. кВт, в Германии та же графа в платежке 0,016 евро 0,45 грн. за кВт, и у наших нету средств на модернизацию сетей, что за бред...
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07.07.2020 20:41 Відповісти
Видимо Ринат Леонидович много денег в чемпионство Шахтера вложил,отбивать надо,да и новых папуасов в команду покупать пора к новому сезону.
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07.07.2020 20:47 Відповісти
РАБи ...а де гроші що бралися з українців всі тридцять років ...рудий кнур купив вілу у франції а кацап григоришин у іспанії ...коломойський теж "десь" хатинку у "кібуці" "побудував" ...ви ***** розберіться з "власниками" краденого а потім про рабів розповідайте
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07.07.2020 20:48 Відповісти
Тєряйтє! Нам яке діло до вас?
Бо нам, пролетарям, вже тєрять нічого)
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07.07.2020 20:49 Відповісти
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 9865
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07.07.2020 20:51 Відповісти
надо было дописать "лохам"
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07.07.2020 20:55 Відповісти
...по сраці ломакою
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07.07.2020 21:25 Відповісти
Здесь идёт крупнейшая в Украине подготовка населения и рекламная кампания по ааедению RAB-тарифов...бабло закинули нехилое...скупают всех "экспертов" и якобы "патриотичные" сайты.
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07.07.2020 20:52 Відповісти
голобородьке импичмент!
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07.07.2020 20:54 Відповісти
на цю тему є гарна стаття
Мережа олігархів: чому зростають тарифи на електроенергію (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/27844797.html

...
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07.07.2020 20:55 Відповісти
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления - Цензор.НЕТ 6742
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07.07.2020 20:57 Відповісти
Пора эти контролеров в топку
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07.07.2020 21:18 Відповісти
...В исследовании утверждается, что основное оборудование операторов систем распределения (облэнерго) был построен в 1960-70 хх годах, а спроектировано по нормам 1950-х годов. Поэтому проектный ресурс значительной части энергохозяйства ОСР уже исчерпан. Это влияет на техническое состояние электрических сетей и качество их обслуживания... Так, ребята, в чем дело?! Все облэнергИ частные, приХВатизированные. Пусть хУзяева не покупают виллы та яхты, а вкладывают в модернизацию. А не хотят, значит нужно забрать (национализировать), продать все виллы и яхты и эти деньги вложить в модернизацию. А то как бабло косить на перепродаже энергии всяким ахметкам та хвирташам можно, а как вложиться в модернизацию то этА вАпрос национальной безопасности получается...
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07.07.2020 20:56 Відповісти
Экспертам хлебушка с маслицем хоцца, а сверху ешшо и икорки плотненько положить.
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07.07.2020 21:10 Відповісти
Похоже им вместо маслица,икорки хочется,но другого цвета.
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07.07.2020 21:21 Відповісти
Ахметки ,Бени и им подобные УКРАЛИ у народа электросети ,народ 30 лет платил по тарифам в которых есть графа отчислений на замену сетей ,но вместо этого эти суки набивали себе карманы в том числе и баблом на замену сетей ,довели сети до ручки а теперь выясняется народ должен им скинуться и обновить сети ? А не пошли бы они нахер с такой прихватизацией?
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07.07.2020 21:18 Відповісти
кто-то теряет...кто-то находит)..как там отЭц укроолигархии таварисчь Кучма поживает???, не икается???
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07.07.2020 21:27 Відповісти
Пинчук распродает свои активы, товарисч Кучма в шоколаде,они не собираются жить в этой разграбленной стране ,скоро смотаются на свои виллы,разбросанные по всей Европе.
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07.07.2020 21:45 Відповісти
После встречи с Зеленским, Пинчук уже ничего не продаёт и в Лондон не переезжает, а Кучма вернулся в главные переговорщики в Минске. Зеленский на встрече объяснил, что всё остаётся по-старому и никто никого в тюрьму садить не будет.
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07.07.2020 22:11 Відповісти
Хмельницкий , погугли "https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp Пинчук продаст телеканалы Фридману из «Альфа-групп ...
https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp thepage.ua › news › pinchuk-prodast-telekanaly-fridma...


https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&rlz=1C1OKWM_ruUA814UA814&oq=%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B&aqs=chrome..69i57.15191j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8tQOc2NRLBMJ:https://thepage.ua/news/pinchuk-prodast-telekanaly-fridmanu-iz-alfa-grupp+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

3 июн. 2020 г. - Виктор Пинчук продаст телеканалы Михаилу Фридману из ... появились российские специалисты, которые проводят оценку состояния активов. ... Разговоры о том, что Пинчук продает свои телеканалы, ходят уже ... Пинчук продает газовый,металлургический,медиа бизнес,в общем всё,чем одарил его тесть в качестве приданого.
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07.07.2020 22:29 Відповісти
Получается, что "приватний власник" не такой уж эффективный, как нам ср@ли в мозг все эти годы?
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07.07.2020 21:37 Відповісти
"Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 млрд грн ежегодно, - исследование Центра экономического восстановления" - всё понятно, чтобы не терять 20 млрд грн ежегодно, надо поднять тарифы для населения.
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07.07.2020 22:03 Відповісти
Кто эти "Мы" и нахера мне их проблемы?Пусть инвестируют,или теряют,или положат где взяли.
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07.07.2020 22:19 Відповісти
А вы все отдайте за копейки в частную собственность и завтра все попилят на металлом, а потом свалят за бугор. Есть сферы, которыми должно владеть только государство в целях его же безопасности.
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07.07.2020 22:52 Відповісти
...страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год...
Манипуляторы хреновы. Какая страна? при чем здесь страна?? - облэнерги все частные. Значит тарифы поднимают людям, а экономить будет "страна"? - а правильнее сказать олигархи.
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07.07.2020 23:04 Відповісти
Все мы ездим на маршрутках,такси и др.но почему то не збрасываемся им на новые авто.
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08.07.2020 05:55 Відповісти
 
 