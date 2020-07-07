У Слов'янському психоневрологічному інтернаті 278 осіб заразилися COVID-19, - директор департаменту Донецької ОДА Бойко

Осередок коронавірусної хвороби COVID-19 у Слов'янському психоневрологічному інтернаті локалізовано. Сторонні не допускаються.

Про це директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко повідомив на брифінгу в Краматорську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Справді, у Слов'янську великий сплеск захворюваності. Але майже всі нові випадки зареєстровано на території одної закритої установи - Слов'янського психоневрологічного інтернату. Сторонні особи туди не допускаються. На момент появи вірусу там було 672 особи, з яких 260 - співробітники інтернату, з них 62 особи захворіли. Підопічних - 412, із них захворіло 216. Одинадцять перебувають на стаціонарному лікуванні. Тому вірус локалізовано і по місту не поширюється", - зазначив Ігор Бойко.

Нагадаємо, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки.

Всього від початку карантину в Донецькій області зафіксовано 686 випадків COVID-19, з яких у Слов'янську - 367.