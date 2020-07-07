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Новини Коронавірус і карантин
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У Слов'янському психоневрологічному інтернаті 278 осіб заразилися COVID-19, - директор департаменту Донецької ОДА Бойко

У Слов'янському психоневрологічному інтернаті 278 осіб заразилися COVID-19, - директор департаменту Донецької ОДА Бойко

Осередок коронавірусної хвороби COVID-19 у Слов'янському психоневрологічному інтернаті локалізовано. Сторонні не допускаються.

Про це директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко повідомив на брифінгу в Краматорську, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Справді, у Слов'янську великий сплеск захворюваності. Але майже всі нові випадки зареєстровано на території одної закритої установи - Слов'янського психоневрологічного інтернату. Сторонні особи туди не допускаються. На момент появи вірусу там було 672 особи, з яких 260 - співробітники інтернату, з них 62 особи захворіли. Підопічних - 412, із них захворіло 216. Одинадцять перебувають на стаціонарному лікуванні. Тому вірус локалізовано і по місту не поширюється", - зазначив Ігор Бойко.

Нагадаємо, станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків COVID-19. За добу - 564 нові випадки.

Всього від початку карантину в Донецькій області зафіксовано 686 випадків COVID-19, з яких у Слов'янську - 367.

Автор: 

карантин (18172) психлікарня (87) Донецька область (8586) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Слов’янськ (607)


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Топ коментарі
+7
брехлива статистика за допомогою фальшивих тестів
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07.07.2020 20:46
+4
Бідні люди. Одужання
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07.07.2020 20:51
+4
Ну конечно. Где же им ище находить корону)) только среди малозащищенных версив населення. Комедія)
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07.07.2020 21:15
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а врачи домой не ходят ?
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07.07.2020 20:38 Відповісти
брехлива статистика за допомогою фальшивих тестів
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07.07.2020 20:46 Відповісти
Ви з цього закладу?
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07.07.2020 21:22 Відповісти
Бідні люди. Одужання
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07.07.2020 20:51 Відповісти
Блин уже третья или четвертая за месяц психолечебница.
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07.07.2020 21:04 Відповісти
Та да,що-то психи дружно приболели.
Там наверно на них такое бабло рубят.
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07.07.2020 21:39 Відповісти
На психах и результаты выборов корректируют. Возил когда -то скриньку, старшая медсестра за Януковича от имени всех больных проголосовала. Теперь психами статистику по ковиду выровняют. А потом им же, бесправным и первым вакцину уколят.
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08.07.2020 00:09 Відповісти
И еще много врачей "заболели"-или для статистики их заставляюь"болеть",или они сами пишеу себе заключения,шоб бабла поиметь(страховка,матпомощь).
Ну вообщем хто в теме тот бабло рубит.
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08.07.2020 02:22 Відповісти
Зручно "кампєнзацію"замість хворих людей у кишені класти!
"Савпадєніє"-ні тумаю!
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07.07.2020 22:12 Відповісти
Ну конечно. Где же им ище находить корону)) только среди малозащищенных версив населення. Комедія)
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07.07.2020 21:15 Відповісти
686 случаев COVID-19, из которых в Славянске - 367.Источник: https://censor.net/n3206714

как-то неравномерно?, нет?
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07.07.2020 21:24 Відповісти
А що дивного? 278 тільки один закритий заклад
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07.07.2020 21:32 Відповісти
Шото пандемия не очень касается частные конторы, можно подумать, там все в скафандрах работают. В поликлиниках медики тоже как-то не очень болеют, наверное, вероятность встретиться с вирусом там минимальная.
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07.07.2020 22:39 Відповісти
Схоже, що навмисно заносять для підтверження статистики
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07.07.2020 21:42 Відповісти
Как в две Лавры накануне Пасхи занесли.
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08.07.2020 00:11 Відповісти
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.
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07.07.2020 21:53 Відповісти
А бритва Оккама Вам нe підказує, що вказані місця є місцями тривалого тісного контакту людeй?
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07.07.2020 22:15 Відповісти
Там где больше нарушений масочного редима - там больше и болеют.
ПС с каких пор Уильям Оккам (или Уильям из Оккама) стал японцем?
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07.07.2020 22:16 Відповісти
Истерички, а вы застраховались от ковида? Вам даже минфин настоятельно рекомендует это сделать.
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07.07.2020 22:35 Відповісти
Да врядли туда посторонние сильно рвались и раньше. Скорее оттуда. Как Шурик когда то через забор на матрасы.
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07.07.2020 23:29 Відповісти
неужели сутрудники тоже не выходят из интерната и там живут.
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08.07.2020 11:00 Відповісти
 
 