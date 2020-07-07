У Чорнобилі створюють локації для віртуального туризму, - директор заповідника Галущенко

Керівництво Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника має намір організувати віртуальний туризм і вже створило першу локацію, присвячену спостереженню за птахами.

"Поки розвиваємо тільки науковий і еколого-просвітницький туризм, у перспективі - бердвотчінг. І перша локація вже готова. Віртуальний туризм - для тих, хто не може через вікові або інші обмеження потрапити в заповідник", - розповів в інтерв'ю Суспільному директор Чорнобильського заповідника Олександр Галущенко, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, туризмом заповідник безпосередньо не займається, але створює свої продукти і передає держустанові, яка співпрацює з туроператорами. Зокрема, є і кілька водних маршрутів.

Водночас Галущенко зазначив, що не слід використовувати слово "туризм" до зони відчуження, а називати візити "науковим або ознайомчим відвідуванням", оскільки зона небезпечна, тому туризм і рекреація там заборонені. Він додав, що керівництво заповідника робить велику ставку на дистанційне зондування, безпілотники, космічні знімки, автоматичні прилади, які знімають показники з території зони відчуження, зокрема метео-, гідрометео-, радіаційні показники.

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