Для тушения пожаров на Луганщине привлечено 400 военнослужащих и 30 единиц техники, - штаб ООС

Почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 30 единиц техники из состава Объединенных сил участвуют в тушении лесных пожаров на Луганщине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В Луганской области уже вторые сутки горят леса. Огонь перебрасывается на селения и жилые дома. Есть жертвы среди гражданского населения. Для тушения пожара задействованы мощные резервы. К ликвидации пламени присоединились и Объединенные силы. Так сейчас почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания. Задействованы подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые подразделения и военные пожарные команды.

Кроме этого для оказания неотложной и первой врачебной помощи задействовано врачебно-сестринские бригады (на санитарном транспорте).

Для эвакуации обожженных больных работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8".

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, состоялась эвакуация местных жителей. Также веласья ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

В результате пожаров погибло 5 человек.

На совещании под руководством президента Зеленского было принято решение, что для тушения пожаров будут привлекаться силы Национальной гвардии и ВСУ.

Глава Луганской ОГА Гайдай не исключил, что пожары возникли в результате поджогов.