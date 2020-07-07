У Сербії повторно запроваджують комендантську годину через новий спалах коронавірусу

У Сербії від 10 липня введуть комендантську годину до 13 липня, заявив президент Сербії Вучич. В країні впродовж минулої доби на COVID-19 захворіло 300 осіб, померло 13.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

З 7 липня в громадських місцях заборонено зустрічі більш ніж 5 осіб.

Президент Вучич у надзвичайному зверненні до громадян заявив, що зараз госпіталізовано 4000 хворих, з яких 120 перебувають у дуже важкому стані. Серед хворих є 300 студентів у столиці, також діти в 12 дитячих садках. За словами Вучича, найближчим часом відкриють COVID-лікарні в Белграді і Крушевца на півдні країни, планують купити з-за кордону 10 так званих модульних лікарень.

Уряд Сербії, як заявив президент, прийняв рішення про обов'язкову вакцинацію проти грипу всіх лікарів і працівників медичних установ, дітей віком від 3 до 12 років, а також усіх громадян, які мають хронічні захворювання.

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Епідеміологи стверджують, що до нового спалаху коронавірусної інфекції призвело послаблення карантинних заходів, зокрема, масові весілля, святкування в нічних клубах, проведення парламентських виборів 21 червня без відповідного захисту громадян тощо.

Внаслідок нового спалаху коронавірусної інфекції Греція закрила кордон для громадян Сербії. Виявилося, що 7 липня половину заражених у країні становили сербські туристи