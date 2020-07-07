Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн
Президенту Володимиру Зеленському вручили протоколи про адміністративні порушення. Матеріали буде передано до суду.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК. Протоколи на президента складав особисто голова Агентства.
"Голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Відповідні матеріали буде передано до суду", - сказано в повідомленні.
У НАЗК зазначають, що президент особисто сповістив НАЗК про факти порушення.
"Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський зробив купівлю і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів із моменту покупки і продажу ОВДП. Повідомлення до реєстру не надійшло", - підкреслили в НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотя каких-то там 5 млн. мелочи можно и забыть, когда драйф идёт.
Подає у відставку???
https://www.5.ua/polityka/ranishe-pidkontrolni-zelenskym-ukrainski-kompanii-optymizuvaly-podatky-pid-chas-viiny-sposterihach-218698.html 11 зареєстрованих в Україні компаній, які раніше належали Володимиру та Олені Зеленським, займалися оптимізацією податків, у тому числі - після 2014-го року. Про це йдеться в проєкті журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі".
Журналісти звернули увагу, що за даними сервісу відкритих даних Youcontrol, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях згорнули офіційну кількість працівників. Дві фірми взагалі не проводили діяльність після 2009-го. А ще п'ять працювали зі збитками. Але, разом із тим, свідками бурхливої діяльності компаній, був кожен - йдеться про концерти, телепередачі, рекламу.
"Вони повністю в тінь перевели штат, тобто в них обліковувався 1-2 працівника, і фактично більшість компаній була в збитках. Ніякі податки з зарплат цих працівників, очевидно, не потрапляли до бюджету України, були мінімізовані податки з обороту і з прибутків", - пояснює фінансистка Наталія Лютікова, яка першою звернула на це увагу.
"Спостерігач" звернувся по допомогу до нардепа Володимира Ар'єва. Він подав спеціальний депутатський запит по Державної фіскальної служби. Йому дозволили ознайомитися із інформацією про податки на прибуток 11-тьох компаній, які раніше належали Зеленським. І ці дані підтвердили інформацію із відкритих джерел.
"Можна абсолютно чітко стверджувати, що поки Україна воювала, Зеленський і компанії, які належать його родині, займалися оптимізацією податків. Тому що переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатує нардеп.
Більше про те, як компанії Зеленських працювали під час війни "Спостерігач" розповість уже цього тижня. Очікуйте.
...Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Для розрахунку я використовувала середні курси в роки, коли відбувалось придбання активу. Але це не суттєво для розуміння масштабу потрясіння, яке на мене чекало в фіналі аналізу. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією...
Источник: https://censor.net/b3146695
І цей поц, каже, що заробітна плата у 5000 грн. - це гідна зарплатня.
Гдето-бы это стало скандалом, а в Украине, могу поспорить, бравому полководцу квартала не грозит ровным счётом ничего, иначе эти бумаги из НАПК никогда не увидели бы свет.
А Зеленский ещё и пропиарится на этом, дескать "смотрите ка какой я честный. Сам нарушил сам признался, аяйяй мне"
Ну, и КТО теперь «барыга»?!........вопрос риторический..........
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том, отнюдь не полюбовный. В этом заявлении речь фактически идет о юридическом фиксировании всех семейных активов под закрепление имущественных обязательств друг перед другом. речь идет об оглашении и закреплении факта совместного приобретения ценных бумаг и законодательной легализации этого факта.
Причина этого может быть только одна - закрепления за каждой из сторон части неизвестного и юридически не оформленного имущества для дальнейшего его использования не зависимо от другой стороны.
он сам обещал на выборах что если он хоть раз нарушит закон, то он уйдёт..
пацан сказал пацан сделал..
хотя это о чём я, это ж балабол
""После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).