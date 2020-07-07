УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини
9 003 78

Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн

Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн

Президенту Володимиру Зеленському вручили протоколи про адміністративні порушення. Матеріали буде передано до суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК. Протоколи на президента складав особисто голова Агентства.

"Голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Відповідні матеріали буде передано до суду", - сказано в повідомленні.

У НАЗК зазначають, що президент особисто сповістив НАЗК про факти порушення.

"Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський зробив купівлю і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів із моменту покупки і продажу ОВДП. Повідомлення до реєстру не надійшло", - підкреслили в НАЗК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зізнався, що порушив закон, не повідомивши НАЗК про купівлю облігацій

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) протокол (58) НАЗК (1686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+37
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 8397
показати весь коментар
07.07.2020 22:41
+37
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 9936
показати весь коментар
07.07.2020 22:42
+27
за приховану віллу в Італії - коли наступний протокол вручать?
показати весь коментар
07.07.2020 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буба Криворожский - оригинальный куплетист
показати весь коментар
07.07.2020 22:38 Відповісти
куплетист он в прошлом. Сейчас потерпевший . Четырежды
показати весь коментар
07.07.2020 23:00 Відповісти
не куплетист а писюньковый пианист.... это народ Украины потерпевший
показати весь коментар
08.07.2020 07:14 Відповісти
За шута не голосил. Потерпевшим себя не считаю. И смеется тот - кто смеется сзади
показати весь коментар
08.07.2020 08:38 Відповісти
Чотирижди відкосивший і чотирижди порушивший адмін законодавство! Пора вже і кримінальні справи порушувати, там вже є матеріали на сорок, а то і більше. А пройшов тільки рік, як він попав у поле зору. А до цього нічого нікому не платив, він так звик. Весь бізнес в нуляхЮ а він і його команда - в шовках. Всі дивилися п*ять років чим покакав Порошенко. Там ще їхня шобла накупила автомобілів і квартир, як вони думають по "скидках." А то просто хабар.
показати весь коментар
08.07.2020 09:37 Відповісти
за приховану віллу в Італії - коли наступний протокол вручать?
показати весь коментар
07.07.2020 22:40 Відповісти
Этого и так хватит на отстранение от власти. Согласно закону о коррупции он уже не может занимать ни одну госдолжность.От слова совсем
показати весь коментар
07.07.2020 22:51 Відповісти
Вы будто не в Украине живёте
показати весь коментар
08.07.2020 06:33 Відповісти
То для інших, особливо для Порошенко. Саме головне Зе сказав своїй МАСІ, що він не краде і вони цьому раді. Повірили.
показати весь коментар
08.07.2020 10:37 Відповісти
має бути повідомлення про підозру, по якійсь статті, щоб до 12-15 років позбавлення волі і з конфіскацією
показати весь коментар
08.07.2020 07:51 Відповісти
Судити цього покидька за кермування державою в стані важкого наркотичного сп"яніння.
показати весь коментар
08.07.2020 08:02 Відповісти
бу-га-га))) зеленский лично барижит ОВДП которые, как известно каждому зебилу, выпускал лично Смолий по требованию Порошенко. Яка милота
показати весь коментар
07.07.2020 22:40 Відповісти
Ты так подло разрушил их главную зеленую скрепу. Безжалостный ты человек.
показати весь коментар
07.07.2020 22:53 Відповісти
Та помню какой тут вой стоял, - "бубочка уволил Смолия за пирамиду ОГВЗ". И на тебе
показати весь коментар
07.07.2020 22:55 Відповісти
Хотя вообще-то идеолог пирамид ОГВЗ у нас Уманский. Который сейчас советник "величайшего".
показати весь коментар
07.07.2020 23:18 Відповісти
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 8397
показати весь коментар
07.07.2020 22:41 Відповісти
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 9936
показати весь коментар
07.07.2020 22:42 Відповісти
То що, я порушив я уходжу? Чи й далі зебілів на бую вертиме?
показати весь коментар
07.07.2020 22:41 Відповісти
Повторю. Согласно закону о коррупции он уже не имеет права занимать ни одну госдолжность. От слова совсем. Кстати, как и за Оманские приключения
показати весь коментар
07.07.2020 22:55 Відповісти
Закон? Какой Закон? Бубочка не знает никакого Закона! Отстаньте уже от мальчика со своим Законом!
показати весь коментар
07.07.2020 23:00 Відповісти
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 1051
показати весь коментар
07.07.2020 23:02 Відповісти
Зеленскому вручили 2 админпротокола: он не сообщил НАПК о покупке и продаже облигация на 5 млн - Цензор.НЕТ 4464
показати весь коментар
07.07.2020 22:41 Відповісти
А можно два админпротокола на один пистюлина поменять??
показати весь коментар
07.07.2020 22:41 Відповісти
Уйдёт теперь с президенства, нарушил и как обещал, точно уйдёт!
Хотя каких-то там 5 млн. мелочи можно и забыть, когда драйф идёт.
показати весь коментар
07.07.2020 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T_P_VdN46BY Шарій вкрав лайно Зеленського, московія не нападатиме, та інші цікавинки.
показати весь коментар
07.07.2020 22:42 Відповісти
Вручили....ну? А он шо гАварит?.... Какой человечный человечище!
показати весь коментар
07.07.2020 22:42 Відповісти
та нишо, ему простят 73 проц, без обнуления
показати весь коментар
07.07.2020 23:12 Відповісти
Штанці витруси, бо ти теж президент! Шарій ще до тебе агента вишле. Яки ж ви зебіли жалюгідні!
показати весь коментар
07.07.2020 22:46 Відповісти
Тыц😂🌷
показати весь коментар
07.07.2020 22:57 Відповісти
Это тебе не 8 раз в году в отпуск ездить!
показати весь коментар
07.07.2020 22:49 Відповісти
Ну що???
Подає у відставку???
показати весь коментар
07.07.2020 22:43 Відповісти
Вручили 2 админпротокола... ну хоть не извинялись.
показати весь коментар
07.07.2020 22:44 Відповісти
Побоялся что смолий спалит, а так можно дурака включить. Шо 50 минимумов, не помню я таких мелочей.
показати весь коментар
07.07.2020 22:44 Відповісти
Підконтрольні Зеленським українські компанії оптимізували податки під час війни - "Спостерігач". Починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях згорнули офіційну кількість працівників. Відео - за ссиллю нижче:

https://www.5.ua/polityka/ranishe-pidkontrolni-zelenskym-ukrainski-kompanii-optymizuvaly-podatky-pid-chas-viiny-sposterihach-218698.html 11 зареєстрованих в Україні компаній, які раніше належали Володимиру та Олені Зеленським, займалися оптимізацією податків, у тому числі - після 2014-го року. Про це йдеться в проєкті журналістських розслідувань "Спостерігач" на "5 каналі".
Журналісти звернули увагу, що за даними сервісу відкритих даних Youcontrol, починаючи з 2014 року в усіх одинадцяти компаніях згорнули офіційну кількість працівників. Дві фірми взагалі не проводили діяльність після 2009-го. А ще п'ять працювали зі збитками. Але, разом із тим, свідками бурхливої діяльності компаній, був кожен - йдеться про концерти, телепередачі, рекламу.
"Вони повністю в тінь перевели штат, тобто в них обліковувався 1-2 працівника, і фактично більшість компаній була в збитках. Ніякі податки з зарплат цих працівників, очевидно, не потрапляли до бюджету України, були мінімізовані податки з обороту і з прибутків", - пояснює фінансистка Наталія Лютікова, яка першою звернула на це увагу.
"Спостерігач" звернувся по допомогу до нардепа Володимира Ар'єва. Він подав спеціальний депутатський запит по Державної фіскальної служби. Йому дозволили ознайомитися із інформацією про податки на прибуток 11-тьох компаній, які раніше належали Зеленським. І ці дані підтвердили інформацію із відкритих джерел.
"Можна абсолютно чітко стверджувати, що поки Україна воювала, Зеленський і компанії, які належать його родині, займалися оптимізацією податків. Тому що переважна більшість компаній містять у графі "Сплачений податок на прибуток" за певний рік дуже красномовні нулі", - констатує нардеп.
Більше про те, як компанії Зеленських працювали під час війни "Спостерігач" розповість уже цього тижня. Очікуйте.
показати весь коментар
07.07.2020 22:45 Відповісти
https://censor.net/blogs/3146695/hto_vi_mster_prezedent_velikiyi_kombnator_chi_milna_bulbashka

...Отже, згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Для розрахунку я використовувала середні курси в роки, коли відбувалось придбання активу. Але це не суттєво для розуміння масштабу потрясіння, яке на мене чекало в фіналі аналізу. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією...
Источник: https://censor.net/b3146695
показати весь коментар
08.07.2020 11:07 Відповісти
И тут не удержался барыжка-оффшорник оманский, простой профессорский сынок "из народа".
показати весь коментар
07.07.2020 22:47 Відповісти
"ОВГЗ......... "

І цей поц, каже, що заробітна плата у 5000 грн. - це гідна зарплатня.
показати весь коментар
07.07.2020 22:47 Відповісти
Цирк для ЗЕбильного стада. В главной роли, тупорылый Клоун
показати весь коментар
07.07.2020 22:48 Відповісти
клоун делает все осознанно...
показати весь коментар
07.07.2020 22:50 Відповісти
Підождіть, а він має на це право? Адже він володіє інсайдерською інформацією, і з ним все це погоджують. Тобто він використовував своє службове становище для збагачення. Вава, тобі 3.14 зда!
показати весь коментар
07.07.2020 22:52 Відповісти
Надо, пожалуй, добавить "...была бы, если бы это произошло в стране, где работают законы, хотя бы один, а люди - не аморфное стадо, голосующее и думающей жопой"
Гдето-бы это стало скандалом, а в Украине, могу поспорить, бравому полководцу квартала не грозит ровным счётом ничего, иначе эти бумаги из НАПК никогда не увидели бы свет.
А Зеленский ещё и пропиарится на этом, дескать "смотрите ка какой я честный. Сам нарушил сам признался, аяйяй мне"
показати весь коментар
08.07.2020 06:48 Відповісти
А в штатах покупка госчиновником облигаций выпущених по его же приказу вроде называется инсайдерской торговлей со сроками от 15 лет? Или нет?
показати весь коментар
07.07.2020 22:53 Відповісти
Абсолютно вірно.
показати весь коментар
07.07.2020 23:00 Відповісти
И продажа в максимально выгодный момент тоже. У нас бубочке хватает и закона о коррупции. Но кто-же его будет исполнять?
показати весь коментар
07.07.2020 23:00 Відповісти
Этот жлоб даже штраф за нарушение карантина не заплатил. Бо недоторкане
показати весь коментар
07.07.2020 22:58 Відповісти
Почему недоторкане ? Оно ж обнулилось и опять доторкане .на рашке обнуление сейчас в тренде
показати весь коментар
07.07.2020 23:02 Відповісти
Обзерилось.
показати весь коментар
07.07.2020 23:24 Відповісти
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 8238
показати весь коментар
07.07.2020 23:47 Відповісти
І коли вже ПетяШарій цукрову вату з червоними шариками виведе на чергове "Зрада!"?
показати весь коментар
08.07.2020 02:17 Відповісти
Он просто не знал, что это деньги. Эту мелочь в 5млн. он и деньгами-то не считает.
показати весь коментар
07.07.2020 23:01 Відповісти
Напечатал облигаций и честно продал. По 5 грн. На 5 млн. Кждой бабушке по облигации - называется "Обухов" и "Чесні 65 метрів"
показати весь коментар
07.07.2020 23:02 Відповісти
Зеленский занялся подделкой туалетной бумаги. Кто на что учился.
показати весь коментар
07.07.2020 23:03 Відповісти
Бу-га-га.......прикольный «штраф».......
Ну, и КТО теперь «барыга»?!........вопрос риторический..........
показати весь коментар
07.07.2020 23:10 Відповісти
Так шо это выходит ЗЕбубачку посодють быстрее чем Петю??? вай - вей
показати весь коментар
07.07.2020 23:25 Відповісти
Засунуть бы его избиратов в мамок ихейных...и взад не вынимать.
показати весь коментар
07.07.2020 23:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uiLDafl30wE&feature=youtu.be Сам уйду - Зеленський
показати весь коментар
07.07.2020 23:32 Відповісти
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 1972
показати весь коментар
07.07.2020 23:58 Відповісти
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 2647
показати весь коментар
08.07.2020 00:02 Відповісти
Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн - Цензор.НЕТ 3427
показати весь коментар
08.07.2020 07:56 Відповісти
вот только на минуту представьте если бы порох забыл про 5 млн, как бы быдло завизжало))
показати весь коментар
08.07.2020 08:31 Відповісти
порох: "Муж ваш крепкий семьянин".
"29 июня 2020 г. в нотариальное управление округа Канту, провинции Комо, Италия передано нотариально заверенное заявление о передаче прав совладения фирмой San Tommaso SRL * от Зеленской Елены Владимировны другому лицу [лицо не оглашается] . По закону процедурно это длится 30 дней. За это время одна из сторон может отозвать заявление.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html в семье Зеленского идет активный процесс раздела имущества, при том, отнюдь не полюбовный. В этом заявлении речь фактически идет о юридическом фиксировании всех семейных активов под закрепление имущественных обязательств друг перед другом. речь идет об оглашении и закреплении факта совместного приобретения ценных бумаг и законодательной легализации этого факта.
Причина этого может быть только одна - закрепления за каждой из сторон части неизвестного и юридически не оформленного имущества для дальнейшего его использования не зависимо от другой стороны.
показати весь коментар
08.07.2020 08:57 Відповісти
а тебе суке кацапской слова никто не давал))) здесь не наливают
показати весь коментар
08.07.2020 09:14 Відповісти
Обещал же уйти с поста, как только нарушит закон. Это уже который раз уходит? Правда, не сказал какой закон)
показати весь коментар
08.07.2020 10:29 Відповісти
Теперь он должен добровольно уйти с поста преЗЕдента
он сам обещал на выборах что если он хоть раз нарушит закон, то он уйдёт..

пацан сказал пацан сделал..
хотя это о чём я, это ж балабол
показати весь коментар
08.07.2020 11:33 Відповісти
ТАЙНА ОТСТАВКИ СМОЛИЯ РАСКРЫТА!

""После вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
показати весь коментар
08.07.2020 11:38 Відповісти
 
 