Зеленському вручили 2 адмінпротоколи: він не повідомив НАЗК про купівлю і продаж облігацій на 5 млн

Президенту Володимиру Зеленському вручили протоколи про адміністративні порушення. Матеріали буде передано до суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК. Протоколи на президента складав особисто голова Агентства.

"Голова НАЗК Олександр Новіков склав і вручив президенту два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Відповідні матеріали буде передано до суду", - сказано в повідомленні.

У НАЗК зазначають, що президент особисто сповістив НАЗК про факти порушення.

"Після вступу на посаду президента України Володимир Зеленський зробив купівлю і продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Таким чином, Володимир Зеленський повинен був подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів із моменту покупки і продажу ОВДП. Повідомлення до реєстру не надійшло", - підкреслили в НАЗК.

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