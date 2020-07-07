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Новини Коронавірус і карантин
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Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, - Ляшко

Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, - Ляшко

Масові святкування стали причиною сплеску інфікування коронавірусом у деяких районах Закарпатської області.

Про це в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна"повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"У Закарпатській області у трьох районах за результатами епідрозслідування було встановлено, що до сплеску захворюваності привели саме масові святкування: весілля, дні народження, також святкування релігійних свят, коли сім'ї з'їжджалися з різних сіл. Вони всі ставали контактами і впродовж тижня реєструвалися нові випадки коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, через зростання кількості хворих на COVID-19 Закарпатська область посилила карантинні обмеження. Час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00. Заборонили роботу приміщень, які здають для весіль, поминок, випускних вечорів та інших масових заходів. Крім цього, на території Міжгірського району заборонили роботу речових ринків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск лікарень другої і третьої хвиль заплановано в трьох областях, де збільшується кількість інфікувань COVID-19, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2053)


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Топ коментарі
+6
шляшко, ты уже всех заколебал..
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07.07.2020 22:49
+3
Дидовик, эти гады еще и стоматологию запретили, под угрозой диких штрафов стоматологам.
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08.07.2020 00:15
+2
Недреманное око вместе с недюжинным интеллектом старшего епидврача следит за тобой!
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07.07.2020 23:46
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шляшко, ты уже всех заколебал..
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07.07.2020 22:49 Відповісти
Если вещает, то видать ещё не всех заколебал. Дурень никак не поймет, что после этой должности он будет на бирже труда довічно. Амінь.
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07.07.2020 23:12 Відповісти
К сожалению, в Украине 73% зебилов. Так что он может ещё президентом стать.
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07.07.2020 23:39 Відповісти
Не може.
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07.07.2020 23:57 Відповісти
Президентом какого клуба он может стать?
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08.07.2020 06:22 Відповісти
Та понятно, мы все только и празднуем, четыре месяца эйфории, а называется эта феерия народного счастья - карантин..
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07.07.2020 22:49 Відповісти
Шо то не так, люди молятся заболевают, пьют по праздникам и без, тоже заболевают. А без веры и непьющие болеют вообще-то или нет?
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07.07.2020 23:09 Відповісти
Дидовик, эти гады еще и стоматологию запретили, под угрозой диких штрафов стоматологам.
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08.07.2020 00:15 Відповісти
Недреманное око вместе с недюжинным интеллектом старшего епидврача следит за тобой!
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07.07.2020 23:46 Відповісти
вот так:-
пиянки.. гулянки... кашель с температурой... аппарат искусственной вентиляции... морг... крест сверху... ии... ИИИИ...
- опять пиянки... поминки ... и так далее.. и в том же духе... и по тому же сценарию...
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08.07.2020 00:38 Відповісти
Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1649
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08.07.2020 05:54 Відповісти
Какие нафиг *****************?Кто их мог провести и проводил?Эпидследователи с ковидсобаками?Такую чушь на уши развешивает,фуфломет.
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08.07.2020 08:06 Відповісти
А може до цього призвела погана забезпеченість медицини та недостатня кількість лікарень та лікарів? Гуляли по всій країні...
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08.07.2020 08:21 Відповісти
 
 