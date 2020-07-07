Епідрозслідування на Закарпатті показали, що до спалаху захворюваності на COVID-19 призвели масові святкування, - Ляшко
Масові святкування стали причиною сплеску інфікування коронавірусом у деяких районах Закарпатської області.
Про це в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна"повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"У Закарпатській області у трьох районах за результатами епідрозслідування було встановлено, що до сплеску захворюваності привели саме масові святкування: весілля, дні народження, також святкування релігійних свят, коли сім'ї з'їжджалися з різних сіл. Вони всі ставали контактами і впродовж тижня реєструвалися нові випадки коронавірусної хвороби", - заявив Ляшко.
Нагадаємо, через зростання кількості хворих на COVID-19 Закарпатська область посилила карантинні обмеження. Час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів обмежили до 22:00. Заборонили роботу приміщень, які здають для весіль, поминок, випускних вечорів та інших масових заходів. Крім цього, на території Міжгірського району заборонили роботу речових ринків.
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пиянки.. гулянки... кашель с температурой... аппарат искусственной вентиляции... морг... крест сверху... ии... ИИИИ...
- опять пиянки... поминки ... и так далее.. и в том же духе... и по тому же сценарию...