Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, учрежденного 5 декабря 2012 в г. Ашхабаде", - говорится в тексте указа 269/2020.
Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.
"Ми припинили свою участь у координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому - все", - сказав І.Кизим журналістам у середу в Мінську.
https://ua.interfax.com.ua/news/political/564158.html
ні формально, ні фактично, ні юридично
Не в самом СНГ, а именно в координационных органах (а какое ещё может быть участие, если у Украины статус наблюдателя в этом образовании?) В самом СНГ-не подавали заявку на выход. Это как рабсеяне в ПАСЕ, когда их вытурили оттуда (пока их эти упыри не вернули назад)-в заседаниях участия не принимали, и полноценной деятельностью не занимались, но числились в составе самого ПАСЕ.
для того, аби Україна брала участь у будь яких виконавчих органах СНД, вона повинна була стати повноправним членом організації... однак цього так і не сталося
Україна залишалась асоційованим членом, спостерігачем... односторонній вихід з уставних договорів і координаційних органів - достатня і вичерпна дія для виходу з організації...
що не юрист вже зрозуміло стало після твого Президент подписал указ про окончательное прекращение участие, но вот вышла ли Украина из СНГ де-юре?
у відповідь на Україна, не підписавши Статут СНД від 22.01.1993 р., де-юре не була державою-членом співдружності
Україна наразі не бере участі у ЖОДНИХ структурних органах СНД, не має перед нею жодних зобов'язань, закрила своє представництво у Мінську... триває денонсація угод у рамках співдружності, але ті угоди вже НЕ СТОСУЮТЬСЯ участі в СНД у будь якому вигляді!
цапня, чіпляючись за соломинку , верещить "напішитє заявлєніє"))) а про вихід звідки ми маємо заявляти? з яких органів???
це просто сюр якийсь
УКРАЇНА НЕ РАТИФІКУВАВШИ СТАТУТ - НЕ НАБУЛА ЧЛЕНСТВА В СНД
простіше кажучи, супругі нікагда і нє афармлялі брак
Водночас Україна не є державою - членом Співдружності, оскільки не є стороною Статуту СНД.
чи слід тут пояснювати, що одномоментно такі питання не вирішуються, а розірвання будь якої угоди потребує детального аналізу щодо правових наслідків і механізмів подальшої співпраці?
понад те, навіть кацапія вже по суті не може вважатися членом СНД через порушення одного з основоположних принципів статуту співдружності: верховенство международного права в межгосударственных отношениях... у пріоритеті "тайожний союз", в рамках СНД концентрація на ОДКБ
наразі СНД являє собою напівформальне утворення або майданчик для набуття політичної ваги такими країнами як Білорусь і Казахстан... кацапи ж цинічно використовують її у своїх цілях, в тому числі й задля впливу на "союзників"
представництво України в ЄС "+" https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
представництво (місія) України в нато "+" https://nato.mfa.gov.ua/
представництво України в СНД "-"https://m.cis.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cis/cooperation
продовжуючи аналогію: заручини були, а до весілля так і не дійшло
Україна розглядає Співдружність як міжнародний механізм багатосторонніх консультацій і переговорів, що доповнює процес формування якісно нових повномасштабних двосторонніх відносин між державами-учасницями і має на меті сприяння більш успішному вирішенню проблем, які виникли після розпаду Союзу РСР.
Указом http://www.president.gov.ua/documents/1392018-24202 №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Контролировать выполнение указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/19/7180769/ окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ .