Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества независимых государств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств, учрежденного 5 декабря 2012 в г. Ашхабаде", - говорится в тексте указа 269/2020.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.