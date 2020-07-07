Через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо, - ОДА
Бойовики відмовилися надати режим тиші через пожежу під Сєвєродонецьком. Держслужба з надзвичайних ситуацій не могла оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.
Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Я вже розмовляв із президентом з цього приводу. Розуміючи, що може бути така ситуація, ми вчора домовилися, щоб у Харкові нам надали літак ДСНС, який би міг загасити пожежу. Але, на жаль, та сторона, у якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила. А летіти сюди літаком - самогубство", - розповів Гайдай.
Зазначимо, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти поблизу розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.
Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожеж залучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.
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НЕЛЮДИ!!!
Слушайте,а у них там нет лесов? Вблизи позицый? Я,НАДЕЮСЬ ,БЕНЗИ-КЕРОСИН У ВСУ ЕЩЕ НЕ ОТОБРАЛИ НАШИ "МИРОЛЮБЫ ПО ГЛАЗАМ."...?