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Новини Пожежі в Україні
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Через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо, - ОДА

Через близькість лінії розмежування застосовувати авіацію для гасіння пожеж на Луганщині неможливо, - ОДА

Бойовики відмовилися надати режим тиші через пожежу під Сєвєродонецьком. Держслужба з надзвичайних ситуацій не могла оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я вже розмовляв із президентом з цього приводу. Розуміючи, що може бути така ситуація, ми вчора домовилися, щоб у Харкові нам надали літак ДСНС, який би міг загасити пожежу. Але, на жаль, та сторона, у якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила. А летіти сюди літаком - самогубство", - розповів Гайдай.

Зазначимо, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти поблизу розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.

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Як повідомлялося, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, ведеться евакуація місцевих жителів. Також ведеться ліквідація пожежі неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Внаслідок пожежі 5 осіб загинуло і 9 госпіталізовано.

Також читайте: Лісова пожежа на Луганщині дісталася будинків, людей евакуюють

На нараді під керівництвом президента Зеленського було прийнято рішення, що для гасіння пожеж залучатимуться сили Національної гвардії і ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не виключив, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Читайте також: До ліквідації пожежі на Луганщині, де загинуло 6 осіб, залучено понад 1000 правоохоронців та авіація, - Аваков

Автор: 

пожежа (4342) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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дожились.....
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07.07.2020 22:58 Відповісти
а как там бубочкин мирный план освобождения донбасса,
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07.07.2020 22:58 Відповісти
мы, бл.. шесть лет только и делаем, что тушим пожары! когда работать будем, зебилы?
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07.07.2020 22:58 Відповісти
Вот С.....КИ ! Ничего человеческого не осталось у этих из ДЫРЫ!!!
НЕЛЮДИ!!!
Слушайте,а у них там нет лесов? Вблизи позицый? Я,НАДЕЮСЬ ,БЕНЗИ-КЕРОСИН У ВСУ ЕЩЕ НЕ ОТОБРАЛИ НАШИ "МИРОЛЮБЫ ПО ГЛАЗАМ."...?
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07.07.2020 23:17 Відповісти
Так можно попросить на время тот самолёт для организации дождей, что сейчас над Крымом летает. Его то не жалко.
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07.07.2020 23:24 Відповісти
Умный глава . 99,9% пожаров возникают в результате поджогов .
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07.07.2020 23:25 Відповісти
Лугандонам не звикати. Згорів сарай - гори і хата. Хай жруть, аби біз біндер.
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07.07.2020 23:28 Відповісти
Тімжінашілюді і підпалюють.
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07.07.2020 23:39 Відповісти
А тушить сепаров нельзя?? А жарить можно??
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07.07.2020 23:50 Відповісти
 
 