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До ЗНО з англійської мови не допустили 30 осіб з понад 105 тисяч, - УЦОЯО

До ЗНО з англійської мови не допустили 30 осіб з понад 105 тисяч, - УЦОЯО

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови склали понад 105 тисяч осіб, 30 учасників не допустили.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з англійської мови взяли 105 157 осіб, що становить 89,37% від загальної кількості зареєстрованих", - сказано в повідомленні пресслужби УЦОЯО, передає Цензор.НЕТ.

Водночас 30 учасників не допустили на пункти тестування, 13 - через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Найвища явка на ЗНО з англійської була в Київській (92,79%), Хмельницькій (92,63%) і Житомирській (91,55%) областях, тоді як найнижча - в Донецькій (84,11%), Миколаївській ( 87,38%) і Сумській (87,67%) областях.

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Зазначається, що учасники, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови з причин, не залежних від їх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно впродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Автор: 

ЗНО (323) англійська мова (75) Центр оцінювання якості освіти (82)


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Осталось 30 человек кандидатурами на пост перзидента - замена Ишаку.
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07.07.2020 23:06 Відповісти
Высер не удался,шоколадку не получишь!
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07.07.2020 23:34 Відповісти
У вас же на сайте МОЗа даже понос - симптом ковида... Могли и больных пропустить. Непорядок.
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07.07.2020 23:36 Відповісти
Ви зобов'язані надати можливість здати на додатковому зно усім!!!!! А то не зрозуміло, що за простуда, а рік дитина пропускає.
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07.07.2020 23:36 Відповісти
Я б подивився на самих вчителів, якщо посадити іх до аудиторіі з температурою понад 36 градусів. Аудиювання не чути було зовсім, та здогадувалися про що мова.
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08.07.2020 09:53 Відповісти
 
 