Чубаров про обшуки в окупованому Криму: "Це помста за те, що кримські татари не голосували за путінські поправки в конституцію РФ"

Проведені російськими силовиками 7 липня обшуки і затримання кримських мусульман стали помстою російської влади за те, що кримські татари не взяли масової участі в голосуванні за поправки до Конституції сусідньої Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Окупаційна влада аналізувала в тому числі і вихід жителів Криму для участі в цьому незаконному голосуванні. Як кажуть експерти, одна з причин такого масового повернення репресій - помста за провал голосування кримських татар, яке обіцяли окремі колаборанти російській владі", - вважає глава Меджлісу.

Рефат Чубаров додає, що інша причина цих переслідувань, на його думку, залишається незмінною - це створення атмосфери страху на анексованому півострові.

"Це прагнення російської влади максимально дезорієнтувати кримське суспільство, насаджуючи атмосферу страху, щоб неугодні їм люди самі залишали півострів і щоб замість цього приїжджали переселенці з Росії", - підсумував Чубаров.

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