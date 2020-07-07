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Новини Репресії в окупованому Криму
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Чубаров про обшуки в окупованому Криму: "Це помста за те, що кримські татари не голосували за путінські поправки в конституцію РФ"

Чубаров про обшуки в окупованому Криму:

Проведені російськими силовиками 7 липня обшуки і затримання кримських мусульман стали помстою російської влади за те, що кримські татари не взяли масової участі в голосуванні за поправки до Конституції сусідньої Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі Радіо Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Окупаційна влада аналізувала в тому числі і вихід жителів Криму для участі в цьому незаконному голосуванні. Як кажуть експерти, одна з причин такого масового повернення репресій - помста за провал голосування кримських татар, яке обіцяли окремі колаборанти російській владі", - вважає глава Меджлісу.

Рефат Чубаров додає, що інша причина цих переслідувань, на його думку, залишається незмінною - це створення атмосфери страху на анексованому півострові.

"Це прагнення російської влади максимально дезорієнтувати кримське суспільство, насаджуючи атмосферу страху, щоб неугодні їм люди самі залишали півострів і щоб замість цього приїжджали переселенці з Росії", - підсумував Чубаров.

Читайте також: Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ в окупованому Криму, - МВС

Автор: 

Крим (14176) Чубаров Рефат (564) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+10
Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ" - Цензор.НЕТ 9718
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07.07.2020 23:42
+3
Крым заняли 18 февраля 2014 года. Не подскажешь кто там был в это время президентом? И кто писал письмо ***** с просьбой о военной помощи?
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08.07.2020 00:00
+2
ваших там було багато.....
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07.07.2020 23:53
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Чубаров про обыски в оккупированном Крыму: "Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки в конституцию РФ" - Цензор.НЕТ 9718
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07.07.2020 23:42 Відповісти
А чого ти не пішов захищати його?
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07.07.2020 23:47 Відповісти
ваших там було багато.....
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07.07.2020 23:53 Відповісти
Крым заняли 18 февраля 2014 года. Не подскажешь кто там был в это время президентом? И кто писал письмо ***** с просьбой о военной помощи?
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08.07.2020 00:00 Відповісти
Задался вопросом...почему Турчинова именно обвиняют в здаче Крыма? Он что должен был, положить людей, среди которых было много мирных? Чушь про Турчинова и Крым несете.
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08.07.2020 00:03 Відповісти
да там и без голосов татар всё было четко предрешено в лучших традициях ехтаманету.
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08.07.2020 00:05 Відповісти
господину Р.Чубарову, как Президенту Всемирного Конгресса КрымТатар, мой совет: заняться запущенными вопросами исполнения резолюций Всемирного Конгресса КрымТатар (от 01.08.2015 г.) - о де-оккупации Крыма, - национальной территории крымтатар... и воздержаться от оценок событиям в Крыму, до возобновления юрисдикции Украины...
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08.07.2020 01:51 Відповісти
"Это месть за то, что крымские татары не голосовали за путинские поправки.." - бред. Кто не голосовал- тот молча поддержал. Крымские татары молча поддержали путинские поправки.
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08.07.2020 08:59 Відповісти
Татары не голосовали.
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08.07.2020 09:50 Відповісти
 
 